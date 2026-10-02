Ce l-ar fi întrebat Trump pe Grok despre Nicolás Maduro

Întrebarea relevantă pentru Venezuela ar fi fost directă: cum ar reacționa populația dacă Statele Unite l-ar captura pe Maduro. Potrivit oficialului citat de TIME, Grok a răspuns că liderul venezuelean era represiv și profund nepopular și că mulți venezueleni ar putea sărbători înlăturarea sa.

Formularea este importantă. Relatarea nu arată că Grok i-ar fi spus lui Trump să ordone capturarea lui Maduro și nici că chatbotul ar fi recomandat o operațiune militară. Sistemul ar fi oferit o estimare despre posibila reacție a populației. Titlul TechCrunch, potrivit căruia Grok l-ar fi „încurajat” pe Trump, reprezintă astfel o interpretare mai puternică decât ceea ce descrie explicit sursa inițială.

Operațiunea americană a avut loc în ianuarie 2026, iar Maduro a fost capturat și transferat în Statele Unite. Playtech a relatat atunci despre capturarea lui Nicolás Maduro și situația creată în Venezuela. TIME notează că, după imaginile cu oameni care sărbătoreau în stradă, Trump ar fi rămas cu impresia că Grok este un instrument foarte eficient.

Grok a devenit între timp un instrument oficial pentru Pentagon

Episodul relatat de TIME capătă greutate și prin ceea ce s-a întâmplat ulterior. Grok nu mai este doar un chatbot disponibil publicului. În 2026, versiunea Grok for Government a fost integrată în infrastructura AI folosită de Departamentul american al Apărării.

Playtech a scris recent despre momentul în care ChatGPT și Grok au intrat oficial în infrastructura Armatei SUA. Pentagonul folosește variante special adaptate ale modelelor comerciale pentru analiză, logistică, cercetare și alte sarcini interne.

Relația dintre administrația americană și tehnologia lui Musk este însă mai veche. În 2025, Pentagonul acordase companiei din spatele Grok un contract de până la 200 de milioane de dolari pentru produse destinate instituțiilor federale. Playtech relata atunci despre contractul guvernului american pentru Grok.

AI-ul intră tot mai aproape de deciziile de securitate națională

Cazul ridică o întrebare mai largă despre rolul inteligenței artificiale în procesul politic și militar. Un chatbot poate sintetiza rapid volume mari de informații și poate genera scenarii. Răspunsurile sale nu sunt însă echivalente cu informații verificate de serviciile de informații sau cu recomandările specialiștilor în politică externă.