Donald Trump ar fi consultat Grok înainte de capturarea lui Nicolás Maduro. Ce răspuns i-a dat chatbotul lui Elon Musk
Donald Trump ar fi discutat timp de mai multe ore cu Grok, chatbotul lui Elon Musk, cu aproximativ o lună înainte ca Statele Unite să îl captureze pe Nicolás Maduro. Președintele american ar fi întrebat inclusiv cum ar reacționa venezuelenii dacă liderul țării ar fi înlăturat. Informația apare într-o amplă relatare publicată de TIME, care citează un oficial prezent la întâlnire.
Discuția ar fi avut loc în decembrie 2025, în timpul unei întâlniri private dintre Trump și Musk la Casa Albă. Potrivit sursei citate de TIME, președintele nu s-a limitat la Venezuela. I-ar fi adresat lui Grok întrebări și despre propria administrație și despre moștenirea sa politică.
Ce l-ar fi întrebat Trump pe Grok despre Nicolás Maduro
Întrebarea relevantă pentru Venezuela ar fi fost directă: cum ar reacționa populația dacă Statele Unite l-ar captura pe Maduro. Potrivit oficialului citat de TIME, Grok a răspuns că liderul venezuelean era represiv și profund nepopular și că mulți venezueleni ar putea sărbători înlăturarea sa.
Formularea este importantă. Relatarea nu arată că Grok i-ar fi spus lui Trump să ordone capturarea lui Maduro și nici că chatbotul ar fi recomandat o operațiune militară. Sistemul ar fi oferit o estimare despre posibila reacție a populației. Titlul TechCrunch, potrivit căruia Grok l-ar fi „încurajat” pe Trump, reprezintă astfel o interpretare mai puternică decât ceea ce descrie explicit sursa inițială.
Operațiunea americană a avut loc în ianuarie 2026, iar Maduro a fost capturat și transferat în Statele Unite. Playtech a relatat atunci despre capturarea lui Nicolás Maduro și situația creată în Venezuela. TIME notează că, după imaginile cu oameni care sărbătoreau în stradă, Trump ar fi rămas cu impresia că Grok este un instrument foarte eficient.
Grok a devenit între timp un instrument oficial pentru Pentagon
Episodul relatat de TIME capătă greutate și prin ceea ce s-a întâmplat ulterior. Grok nu mai este doar un chatbot disponibil publicului. În 2026, versiunea Grok for Government a fost integrată în infrastructura AI folosită de Departamentul american al Apărării.
Playtech a scris recent despre momentul în care ChatGPT și Grok au intrat oficial în infrastructura Armatei SUA. Pentagonul folosește variante special adaptate ale modelelor comerciale pentru analiză, logistică, cercetare și alte sarcini interne.
Relația dintre administrația americană și tehnologia lui Musk este însă mai veche. În 2025, Pentagonul acordase companiei din spatele Grok un contract de până la 200 de milioane de dolari pentru produse destinate instituțiilor federale. Playtech relata atunci despre contractul guvernului american pentru Grok.
AI-ul intră tot mai aproape de deciziile de securitate națională
Cazul ridică o întrebare mai largă despre rolul inteligenței artificiale în procesul politic și militar. Un chatbot poate sintetiza rapid volume mari de informații și poate genera scenarii. Răspunsurile sale nu sunt însă echivalente cu informații verificate de serviciile de informații sau cu recomandările specialiștilor în politică externă.
În relatarea TIME nu există dovezi că răspunsul Grok a determinat decizia lui Trump de a ordona capturarea lui Maduro. Nu este clar nici cât de mult a cântărit conversația în raport cu informațiile primite de președinte din surse militare, diplomatice și de intelligence. Ceea ce este relatat este faptul că Trump a consultat chatbotul și că răspunsul acestuia i-a atras atenția.
Legătura dintre Musk și politica de apărare americană continuă să se extindă. La finalul lunii septembrie 2026, Pentagonul l-a desemnat pe Musk, alături de fondatorul Anduril, Palmer Luckey, să participe la conducerea unui proiect care va analiza tehnologiile ce ar putea fi folosite pe viitoarele câmpuri de luptă.
Povestea relatată de TIME nu demonstrează că un chatbot a decis o intervenție militară. Arată însă cât de aproape au ajuns modelele de inteligență artificială de cercul în care sunt discutate decizii de securitate națională, iar Grok nu mai este doar un produs destinat conversațiilor obișnuite.