Nici sare, nici gheață. Metoda sigură pentru a congela o bere în doar 15 minute

Pentru cei care ajung acasă după o zi toridă și își doresc o băutură rece cât mai repede, există un truc care promite rezultate într-un timp foarte scurt. Metoda nu presupune utilizarea gheții sau a sării, două dintre soluțiile folosite frecvent pentru răcirea rapidă a băuturilor.

Tot ce este necesar sunt câteva foi de hârtie absorbantă și apă rece. Procedura este simplă și poate fi aplicată atât în cazul sticlelor, cât și al dozelor de bere.

Pașii recomandați pentru răcirea rapidă

Metoda presupune următorii pași:

Umeziți două foi de hârtie absorbantă cu apă rece;

Stoarceți-le ușor pentru a nu picura;

Înfășurați sticla sau doza de bere în hârtia umedă;

Introduceți băutura în congelator;

Scoateți-o după aproximativ 10-15 minute.

Această soluție poate accelera procesul de răcire comparativ cu situația în care berea este introdusă pur și simplu în congelator fără niciun alt element suplimentar, potrivit Okdiario.

Pentru mulți consumatori, aceasta poate reprezenta o alternativă rapidă în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, când nevoia unei băuturi reci apare imediat după sosirea acasă.

De ce nu trebuie lăsată prea mult în congelator

Chiar dacă metoda este eficientă pentru răcirea rapidă, experții atrag atenția că berea nu ar trebui păstrată prea mult timp în congelator.

Motivul este legat de compoziția băuturii. Berea conține o cantitate mare de apă, iar atunci când temperatura scade foarte mult, lichidul începe să înghețe și să se dilate. Acest proces poate avea efecte nedorite asupra ambalajului și asupra produsului.

În cazul dozelor, există riscul deformării recipientului, iar sticlele se pot sparge. În plus, înghețarea poate modifica aroma și textura berii, afectând caracteristicile pentru care a fost produsă.