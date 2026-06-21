Nici sare, nici gheață. Metoda sigură pentru a congela o bere în doar 15 minute
În zilele caniculare, puține lucruri sunt mai apreciate decât o bere bine răcită. Totuși, nu întotdeauna există suficient timp pentru a o ține ore întregi în frigider înainte de consum. Din acest motiv, mulți caută soluții rapide pentru a obține temperatura ideală într-un interval cât mai scurt. Există însă o metodă simplă, care nu necesită nici sare și nici gheață, și care poate răci berea în aproximativ 15 minute, folosind un obiect pe care aproape toată lumea îl are deja în casă.
Cum poate fi răcită berea într-un timp foarte scurt
Berea este una dintre băuturile care se consumă, de regulă, rece. Dacă nu este servită la temperatura potrivită, își poate pierde o parte dintre caracteristici și din experiența pe care o oferă consumatorului.
Pentru cei care ajung acasă după o zi toridă și își doresc o băutură rece cât mai repede, există un truc care promite rezultate într-un timp foarte scurt. Metoda nu presupune utilizarea gheții sau a sării, două dintre soluțiile folosite frecvent pentru răcirea rapidă a băuturilor.
Tot ce este necesar sunt câteva foi de hârtie absorbantă și apă rece. Procedura este simplă și poate fi aplicată atât în cazul sticlelor, cât și al dozelor de bere.
Pașii recomandați pentru răcirea rapidă
Metoda presupune următorii pași:
- Umeziți două foi de hârtie absorbantă cu apă rece;
- Stoarceți-le ușor pentru a nu picura;
- Înfășurați sticla sau doza de bere în hârtia umedă;
- Introduceți băutura în congelator;
- Scoateți-o după aproximativ 10-15 minute.
Această soluție poate accelera procesul de răcire comparativ cu situația în care berea este introdusă pur și simplu în congelator fără niciun alt element suplimentar, potrivit Okdiario.
Pentru mulți consumatori, aceasta poate reprezenta o alternativă rapidă în perioadele cu temperaturi foarte ridicate, când nevoia unei băuturi reci apare imediat după sosirea acasă.
De ce nu trebuie lăsată prea mult în congelator
Chiar dacă metoda este eficientă pentru răcirea rapidă, experții atrag atenția că berea nu ar trebui păstrată prea mult timp în congelator.
Motivul este legat de compoziția băuturii. Berea conține o cantitate mare de apă, iar atunci când temperatura scade foarte mult, lichidul începe să înghețe și să se dilate. Acest proces poate avea efecte nedorite asupra ambalajului și asupra produsului.
În cazul dozelor, există riscul deformării recipientului, iar sticlele se pot sparge. În plus, înghețarea poate modifica aroma și textura berii, afectând caracteristicile pentru care a fost produsă.
Din acest motiv, recomandarea este ca băutura să fie ținută în congelator doar pentru perioada necesară răcirii rapide și nu pentru depozitare.
Ce spun specialiștii despre alte metode populare
Pe lângă trucul cu hârtia absorbantă, există și alte metode utilizate frecvent pentru răcirea berii. Una dintre ele este folosirea paharelor ținute anterior în congelator.
Specialiștii citați de Sabeer avertizează însă că această practică nu este întotdeauna cea mai bună alegere pentru păstrarea calităților băuturii.
Un clasic în multe baruri și unul pe care unora le place să-l facă acasă, este o modalitate de a răci berea în câteva minute. Fără îndoială, berea se răcește, dar avem grijă de ea? Nu. Și din mai multe motive. În primul rând, pentru că, la fel ca în cazul cuburilor de gheață din plastic, contaminăm aromele și gusturile berii noastre cu cele ale altor alimente care s-ar putea afla în frigider. Apoi, un strat de gheață pe paharul nostru ne va face să pierdem mai repede retenția de spumă și carbonatarea. În cele din urmă, gheața se va topi și vom ajunge să bem o bere foarte diferită de ceea ce a fost inițial concepută să fie.
Astfel, deși răcirea rapidă este posibilă, specialiștii subliniază că este important ca băutura să fie păstrată în condiții care să îi mențină gustul și proprietățile cât mai aproape de forma în care a fost concepută.