Regula umbrei care îți poate proteja pielea vara. Testul simplu care îți arată cât de puternice sunt radiațiile UV

Ce este regula umbrei și cum funcționează

Potrivit recomandărilor specialiștilor în dermatologie și sănătate publică, dacă observi că umbra ta este mai scurtă decât înălțimea ta, înseamnă că soarele se află foarte sus pe cer, iar nivelul radiațiilor ultraviolete este, de regulă, ridicat.

În această situație, riscul de arsuri solare crește considerabil, chiar și după o perioadă relativ scurtă de expunere.

Regula umbrei este cunoscută în literatura medicală încă din anii ’90 și este inclusă în numeroase recomandări internaționale privind protecția împotriva radiațiilor UV. Deși nu înlocuiește indicele UV publicat în prognozele meteo, ea oferă un mod rapid și ușor prin care oricine poate estima dacă este momentul potrivit pentru a rămâne în soare.

Dacă umbra este mai lungă decât tine, intensitatea radiațiilor este, în general, mai redusă. În schimb, atunci când umbra devine foarte scurtă, este indicat să limitezi timpul petrecut în bătaia directă a soarelui.

Ce recomandă medicii atunci când soarele este foarte puternic

Specialiștii recomandă ca, în perioadele în care radiațiile UV sunt intense, să iei mai multe măsuri de protecție.

Printre cele mai importante se numără:

aplicarea unei creme cu protecție solară cu SPF adecvat și reaplicarea acesteia la intervalele recomandate;

purtarea unei pălării cu boruri largi și a ochelarilor de soare cu protecție UV;

alegerea hainelor lejere, care acoperă pielea;

hidratarea corespunzătoare;

petrecerea timpului la umbră, mai ales în jurul prânzului.

În cazul în care umbra este mai scurtă decât înălțimea ta, medicii spun că este bine să eviți expunerea prelungită și, dacă este posibil, să te retragi de pe plajă până când intensitatea soarelui scade.