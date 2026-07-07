Regula umbrei care îți poate proteja pielea vara. Testul simplu care îți arată cât de puternice sunt radiațiile UV
Expunerea la soare în timpul verii poate avea efecte serioase asupra sănătății pielii, mai ales în intervalele în care radiațiile ultraviolete ating valori foarte ridicate. Din acest motiv, medicii recomandă nu doar folosirea cremei cu factor de protecție, ci și respectarea unei reguli simple, pe care oricine o poate aplica fără echipamente speciale.
Este vorba despre „regula umbrei”, o metodă ușor de folosit care te poate ajuta să îți dai seama când radiațiile UV sunt suficient de puternice încât să fie indicat să cauți umbră sau chiar să părăsești plaja.
Ce este regula umbrei și cum funcționează
Potrivit recomandărilor specialiștilor în dermatologie și sănătate publică, dacă observi că umbra ta este mai scurtă decât înălțimea ta, înseamnă că soarele se află foarte sus pe cer, iar nivelul radiațiilor ultraviolete este, de regulă, ridicat.
În această situație, riscul de arsuri solare crește considerabil, chiar și după o perioadă relativ scurtă de expunere.
Regula umbrei este cunoscută în literatura medicală încă din anii ’90 și este inclusă în numeroase recomandări internaționale privind protecția împotriva radiațiilor UV. Deși nu înlocuiește indicele UV publicat în prognozele meteo, ea oferă un mod rapid și ușor prin care oricine poate estima dacă este momentul potrivit pentru a rămâne în soare.
Dacă umbra este mai lungă decât tine, intensitatea radiațiilor este, în general, mai redusă. În schimb, atunci când umbra devine foarte scurtă, este indicat să limitezi timpul petrecut în bătaia directă a soarelui.
Ce recomandă medicii atunci când soarele este foarte puternic
Specialiștii recomandă ca, în perioadele în care radiațiile UV sunt intense, să iei mai multe măsuri de protecție.
Printre cele mai importante se numără:
- aplicarea unei creme cu protecție solară cu SPF adecvat și reaplicarea acesteia la intervalele recomandate;
- purtarea unei pălării cu boruri largi și a ochelarilor de soare cu protecție UV;
- alegerea hainelor lejere, care acoperă pielea;
- hidratarea corespunzătoare;
- petrecerea timpului la umbră, mai ales în jurul prânzului.
În cazul în care umbra este mai scurtă decât înălțimea ta, medicii spun că este bine să eviți expunerea prelungită și, dacă este posibil, să te retragi de pe plajă până când intensitatea soarelui scade.
Atenție: și în zilele cu nori există risc de arsuri
Mulți oameni cred că, dacă cerul este acoperit de nori, pielea nu mai este expusă la radiațiile ultraviolete. În realitate, o parte importantă a radiațiilor UV traversează norii și ajunge la suprafața pielii.
Din acest motiv, dermatologii recomandă folosirea protecției solare chiar și în zilele în care soarele nu este vizibil în permanență.
Protejarea pielii este importantă atât pentru prevenirea arsurilor solare, cât și pentru reducerea riscului de îmbătrânire prematură a pielii și de apariție a unor afecțiuni grave, inclusiv cancerul de piele. O regulă simplă, precum verificarea propriei umbre, poate deveni un reper util ori de câte ori mergi la plajă sau petreci mai mult timp în aer liber în sezonul cald.