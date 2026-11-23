Netflix vrea sitcomuri de maximum 20 de minute. Noul serial Minimum Wage arată cât de mult se schimbă formatul comediilor TV
Netflix introduce reguli mai stricte privind durata episoadelor pentru unele dintre comediile sale originale. Serialul „Minimum Wage”, lansat în noiembrie 2026, ar fi fost realizat în baza unui contract care impunea episoade cu o durată cuprinsă între 12,5 și 20 de minute. Creatorii producției au declarat că au apreciat libertatea oferită de acest format mai scurt, însă schimbarea ridică întrebări despre direcția în care se îndreaptă sitcomurile și despre influența platformelor online asupra modului în care sunt construite serialele.
Formatul tradițional al unei comedii TV avea, de regulă, aproximativ 22 de minute pentru fiecare episod. Netflix pare să testeze însă o abordare diferită, în care ritmul mai alert și poveștile concentrate devin prioritare. Decizia vine într-o perioadă în care platformele de streaming concurează nu doar cu televiziunea, ci și cu videoclipurile scurte de pe TikTok, Instagram și YouTube, scrie AV Club.
Netflix impune limite de durată pentru unele dintre comediile sale
Potrivit informațiilor apărute în presa americană, contractul pentru „Minimum Wage” a inclus cerințe clare privind durata episoadelor. Acestea trebuiau să aibă între 12,5 și 20 de minute, fără posibilitatea de a depăși limita maximă.
Serialul a fost lansat în noiembrie și îi are în distribuție pe Randall Park, Aidan Micho și Grace Reiter, care s-a alăturat recent echipei emisiunii „Saturday Night Live”. Povestea urmărește activitatea unor personaje care administrează o afacere modestă cu pizza, iar producția este realizată în mare parte de membri ai grupului de comedie online American High.
Jeremy Garelick și Will Phelps, creatorii serialului, au explicat că durata redusă a episoadelor a fost stabilită încă din etapa negocierilor cu Netflix. Așadar, nu este vorba despre o decizie luată ulterior, în funcție de reacțiile publicului sau de performanțele producției, ci despre o condiție inclusă în acordul de realizare a serialului.
Phelps a explicat că limita de timp a reprezentat, într-un fel, un compromis între două abordări diferite ale comediei. El și Garelick veneau din zona scenariilor tradiționale de televiziune și film, în timp ce distribuția tânără era obișnuită cu producții concepute pentru platformele sociale, unde atenția publicului trebuie câștigată în primele secunde.
De ce devin episoadele de 15 minute atractive pentru Netflix, de fapt
Will Phelps a spus că el și Jeremy Garelick au abordat proiectul din perspectiva scenaristicii clasice, în timp ce actorii erau obișnuiți să construiască materiale de aproximativ un minut pentru TikTok sau Instagram.
Această diferență de experiență a influențat ritmul serialului. Episoadele au ajuns să aibă aproximativ 15 minute, o durată pe care creatorii au descris-o pozitiv. Phelps a sugerat că viitorul comediilor ar putea aparține unor producții de acest tip, comparabile ca lungime cu episoadele din „SpongeBob SquarePants”.
„Viitorul înseamnă aceste episoade de 15 minute, de tip SpongeBob, în care totul se întâmplă foarte repede. Nu există nimic în plus”, a explicat creatorul serialului.
Abordarea poate avea avantaje pentru o platformă precum Netflix. Episoadele mai scurte permit consumarea rapidă a unei povești și pot face mai ușoară vizionarea mai multor episoade într-o singură sesiune. În același timp, formatul se apropie de obiceiurile publicului care urmărește frecvent conținut video de scurtă durată pe rețelele sociale.
Totuși, reducerea duratei nu înseamnă automat că toate producțiile vor beneficia de pe urma acestei schimbări. Comedia are nevoie de timp pentru dezvoltarea personajelor, construirea situațiilor și pregătirea momentelor comice. Un ritm accelerat poate funcționa pentru anumite povești, dar poate limita alte forme de umor, care depind de dialoguri mai lungi și de evoluția treptată a situațiilor.
De ce au sitcomurile 22 de minute
Durata de aproximativ 22 de minute a devenit un standard pentru sitcomurile difuzate la televiziune în Statele Unite, însă această convenție nu a apărut dintr-o necesitate artistică. Formatul a fost influențat în principal de modul în care erau organizate grilele de programe și de timpul rezervat publicității.
Un episod de 30 de minute în grila unei televiziuni comerciale includea, de regulă, aproximativ 22 de minute de conținut propriu-zis, restul fiind ocupat de reclame. Această structură permitea posturilor să păstreze un program previzibil și să obțină venituri din spațiile publicitare.
Prin urmare, cele 22 de minute nu reprezintă o regulă universală pentru comedie și nici o durată considerată obligatorie din punct de vedere creativ. A fost, în primul rând, o soluție practică pentru televiziunea comercială.
Platformele de streaming nu au aceleași constrângeri legate de pauzele publicitare și de grilele fixe. Netflix poate experimenta cu episoade de lungimi diferite, în funcție de poveste și de strategia fiecărei producții. În cazul „Minimum Wage”, însă, limita contractuală arată că durata redusă nu a fost doar o alegere artistică a creatorilor.
Există și o diferență importantă între libertatea de a realiza un episod de 15 minute și obligația de a nu depăși 20 de minute. În primul caz, durata este dictată de poveste. În al doilea, scenariștii și regizorii trebuie să construiască întreaga producție în interiorul unei limite stabilite de platformă.
Netflix încearcă să concureze cu TikTok și videoclipurile scurte
Schimbarea vine în contextul în care serviciile de streaming încearcă să atragă un public obișnuit să consume conținut în formate tot mai scurte. TikTok, Instagram Reels și YouTube Shorts au influențat semnificativ felul în care oamenii descoperă și urmăresc videoclipuri, iar platformele tradiționale de divertisment încearcă să se adapteze.
Netflix are un interes direct în această evoluție. Clipurile verticale distribuite pe YouTube sau pe alte rețele sociale pot atrage atenția asupra unui serial, dar vizionarea lor nu înseamnă automat că publicul va ajunge să urmărească producția integrală pe platformă.
Episoadele mai scurte ar putea reduce distanța dintre cele două tipuri de conținut. O comedie de 15 minute păstrează structura unui serial, cu personaje recurente și o poveste dezvoltată, dar oferă o experiență mai apropiată de ritmul videoclipurilor online.
Pentru moment, „Minimum Wage” este un exemplu concret al acestei direcții, nu dovada că toate sitcomurile Netflix vor avea aceeași durată. Creatorii au declarat că s-au simțit confortabil cu formatul ales, însă rămâne de văzut dacă publicul va prefera comedii concentrate în 15 minute sau va continua să caute seriale cu episoade de aproximativ 22 de minute.