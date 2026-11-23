Netflix impune limite de durată pentru unele dintre comediile sale

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, contractul pentru „Minimum Wage” a inclus cerințe clare privind durata episoadelor. Acestea trebuiau să aibă între 12,5 și 20 de minute, fără posibilitatea de a depăși limita maximă.

Serialul a fost lansat în noiembrie și îi are în distribuție pe Randall Park, Aidan Micho și Grace Reiter, care s-a alăturat recent echipei emisiunii „Saturday Night Live”. Povestea urmărește activitatea unor personaje care administrează o afacere modestă cu pizza, iar producția este realizată în mare parte de membri ai grupului de comedie online American High.

Jeremy Garelick și Will Phelps, creatorii serialului, au explicat că durata redusă a episoadelor a fost stabilită încă din etapa negocierilor cu Netflix. Așadar, nu este vorba despre o decizie luată ulterior, în funcție de reacțiile publicului sau de performanțele producției, ci despre o condiție inclusă în acordul de realizare a serialului.

Phelps a explicat că limita de timp a reprezentat, într-un fel, un compromis între două abordări diferite ale comediei. El și Garelick veneau din zona scenariilor tradiționale de televiziune și film, în timp ce distribuția tânără era obișnuită cu producții concepute pentru platformele sociale, unde atenția publicului trebuie câștigată în primele secunde.

De ce devin episoadele de 15 minute atractive pentru Netflix, de fapt

Will Phelps a spus că el și Jeremy Garelick au abordat proiectul din perspectiva scenaristicii clasice, în timp ce actorii erau obișnuiți să construiască materiale de aproximativ un minut pentru TikTok sau Instagram.

Această diferență de experiență a influențat ritmul serialului. Episoadele au ajuns să aibă aproximativ 15 minute, o durată pe care creatorii au descris-o pozitiv. Phelps a sugerat că viitorul comediilor ar putea aparține unor producții de acest tip, comparabile ca lungime cu episoadele din „SpongeBob SquarePants”.

„Viitorul înseamnă aceste episoade de 15 minute, de tip SpongeBob, în care totul se întâmplă foarte repede. Nu există nimic în plus”, a explicat creatorul serialului.