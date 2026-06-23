Netflix pune aripioarele picante în centrul show-ului: „Hot Ones” primește un spin-off cu Sean Evans
Netflix continuă să își extindă zona de divertisment live și de formate neconvenționale cu „Hot Ones: Extra Heat”, un spin-off al celebrului show de interviuri în care vedetele răspund la întrebări în timp ce încearcă să supraviețuiască unor aripioare de pui tot mai picante. Noul proiect îl are din nou în rol principal pe Sean Evans, gazda care a transformat un format aparent simplu într-unul dintre cele mai recognoscibile produse de entertainment de pe YouTube.
„Hot Ones: Extra Heat” nu va înlocui emisiunea originală, care își continuă parcursul pe YouTube, ci o va duce într-un alt tip de spațiu. Netflix va folosi formula deja testată de Evans și echipa sa în contexte mai mari, conectate direct la evenimente sportive live, premiere de filme și lansări importante de seriale. Cu alte cuvinte, întrebările bine documentate și sosurile care provoacă lacrimi nu mai rămân într-un studio, ci ies în mijlocul promovării de amploare a platformei.
Prima ediție este programată pentru 13 iulie, imediat după Home Run Derby, transmis live pe Netflix. Invitații de debut vor fi Will Ferrell, Fortune Feimster și Jimmy Tatro, care promovează noul serial de comedie „The Hawk”. Alegerea are sens: formatul „Hot Ones” funcționează cel mai bine atunci când vedetele au ceva de promovat, dar conversația ajunge rapid în direcții complet neașteptate, tocmai fiindcă disconfortul provocat de sosuri rupe bariera clasică a unui interviu de presă.
Sean Evans își mută interviurile din studio în marile evenimente Netflix
Formatul de bază rămâne același. Sean Evans pune întrebări atent pregătite, iar invitații trec prin zece runde de aripioare cu sosuri din ce în ce mai puternice. În teorie, pare o rețetă simplă. În practică, exact combinația dintre întrebările inteligente și reacțiile tot mai haotice ale vedetelor a făcut din „Hot Ones” un fenomen.
De-a lungul anilor, emisiunea a reușit să obțină momente surprinzător de sincere de la actori, muzicieni, sportivi și creatori de conținut. Nu pentru că sosul picant ar avea o proprietate magică, ci pentru că elimină rapid confortul unei apariții promoționale obișnuite. Când cineva încearcă să vorbească despre un nou film în timp ce îi lăcrimează ochii și nu mai poate respira normal, răspunsurile atent calculate devin mult mai greu de menținut.
Noul spin-off promite să păstreze acest nucleu, dar să îl adapteze la decoruri mai spectaculoase. Fiecare episod va avea aproximativ 30 de minute și va fi filmat în locații inspirate de momente importante pentru Netflix. Asta poate însemna un stadion, un covor roșu, o zonă construită special pentru lansarea unui serial sau chiar spații legate de evenimente live ale platformei.
Sean Evans a explicat că îl fascinează arta interviului de tip late-night și că unele conversații au nevoie de o scară mai mare decât cea oferită de un studio. Este o idee care se potrivește cu strategia Netflix din ultimii ani. Platforma nu mai vrea să fie asociată exclusiv cu seriale și filme lansate direct în aplicație, ci încearcă să creeze și momente care să fie urmărite în timp real, comentate online și transformate rapid în subiecte de conversație.
„Hot Ones” devine încă un instrument de promovare pentru filme și seriale
Există, desigur, și o componentă promoțională evidentă. „Hot Ones” a avut mereu invitați care veneau să vorbească despre proiectele lor noi, însă „Extra Heat” duce această legătură direct în universul Netflix. Primul episod, de exemplu, apare imediat după un eveniment sportiv live și îi are în centru pe actorii dintr-o producție care urmează să ajungă pe platformă.
Totuși, diferența dintre un interviu promoțional clasic și unul „Hot Ones” este tocmai faptul că formatul nu se rezumă la promovare. Sean Evans este cunoscut pentru documentarea atentă și pentru întrebările care scot la suprafață detalii mai puțin discutate despre invitați. De la amintiri personale la eșecuri, obsesii profesionale sau anecdote de pe platouri, conversațiile au de multe ori mai multă consistență decât ai anticipa de la o emisiune construită în jurul unor aripioare extrem de picante.
În spatele noului proiect se află aceeași echipă care a contribuit la succesul brandului. Sean Evans este producător executiv alături de Chris Schonberger, Sarah Honda și Aaron Cooke, iar K.P. Anderson este showrunner. Producția este realizată de Digital Cinema Collective, ceea ce arată că Netflix nu tratează proiectul ca pe un simplu episod special, ci ca pe o extensie importantă a unuia dintre cele mai populare formate digitale ale ultimului deceniu.
„Hot Ones: Extra Heat” are șansa să funcționeze tocmai pentru că nu schimbă radical ceea ce iubesc deja fanii. Sean Evans rămâne la masă, vedetele rămân în fața aripioarelor, iar sosurile devin tot mai greu de suportat. Diferența este că, de această dată, totul se mută într-un decor mai mare, unde un interviu cu sos picant poate deveni parte dintr-un eveniment Netflix de amploare.