Netflix pune aripioarele picante în centrul show-ului: „Hot Ones” primește un spin-off cu Sean Evans

Prima ediție este programată pentru 13 iulie, imediat după Home Run Derby, transmis live pe Netflix. Invitații de debut vor fi Will Ferrell, Fortune Feimster și Jimmy Tatro, care promovează noul serial de comedie „The Hawk”. Alegerea are sens: formatul „Hot Ones” funcționează cel mai bine atunci când vedetele au ceva de promovat, dar conversația ajunge rapid în direcții complet neașteptate, tocmai fiindcă disconfortul provocat de sosuri rupe bariera clasică a unui interviu de presă.

Sean Evans își mută interviurile din studio în marile evenimente Netflix

Formatul de bază rămâne același. Sean Evans pune întrebări atent pregătite, iar invitații trec prin zece runde de aripioare cu sosuri din ce în ce mai puternice. În teorie, pare o rețetă simplă. În practică, exact combinația dintre întrebările inteligente și reacțiile tot mai haotice ale vedetelor a făcut din „Hot Ones” un fenomen.

De-a lungul anilor, emisiunea a reușit să obțină momente surprinzător de sincere de la actori, muzicieni, sportivi și creatori de conținut. Nu pentru că sosul picant ar avea o proprietate magică, ci pentru că elimină rapid confortul unei apariții promoționale obișnuite. Când cineva încearcă să vorbească despre un nou film în timp ce îi lăcrimează ochii și nu mai poate respira normal, răspunsurile atent calculate devin mult mai greu de menținut.

Noul spin-off promite să păstreze acest nucleu, dar să îl adapteze la decoruri mai spectaculoase. Fiecare episod va avea aproximativ 30 de minute și va fi filmat în locații inspirate de momente importante pentru Netflix. Asta poate însemna un stadion, un covor roșu, o zonă construită special pentru lansarea unui serial sau chiar spații legate de evenimente live ale platformei.

Sean Evans a explicat că îl fascinează arta interviului de tip late-night și că unele conversații au nevoie de o scară mai mare decât cea oferită de un studio. Este o idee care se potrivește cu strategia Netflix din ultimii ani. Platforma nu mai vrea să fie asociată exclusiv cu seriale și filme lansate direct în aplicație, ci încearcă să creeze și momente care să fie urmărite în timp real, comentate online și transformate rapid în subiecte de conversație.

„Hot Ones” devine încă un instrument de promovare pentru filme și seriale

Există, desigur, și o componentă promoțională evidentă. „Hot Ones” a avut mereu invitați care veneau să vorbească despre proiectele lor noi, însă „Extra Heat” duce această legătură direct în universul Netflix. Primul episod, de exemplu, apare imediat după un eveniment sportiv live și îi are în centru pe actorii dintr-o producție care urmează să ajungă pe platformă.

Totuși, diferența dintre un interviu promoțional clasic și unul „Hot Ones” este tocmai faptul că formatul nu se rezumă la promovare. Sean Evans este cunoscut pentru documentarea atentă și pentru întrebările care scot la suprafață detalii mai puțin discutate despre invitați. De la amintiri personale la eșecuri, obsesii profesionale sau anecdote de pe platouri, conversațiile au de multe ori mai multă consistență decât ai anticipa de la o emisiune construită în jurul unor aripioare extrem de picante.