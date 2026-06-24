Netflix difuzează un desen animat rusesc acuzat de propagandă pentru copii
Netflix a extins acordul pentru difuzarea serialului animat rusesc „Masha și ursul”, una dintre cele mai populare producții pentru copii din ultimii ani. Platforma a cumpărat drepturile pentru sezoanele 8 și 9, dar și-a prelungit licența pentru sezoanele deja existente și pentru mai multe spin-off-uri. Decizia acoperă peste 100 de țări și readuce în prim-plan o controversă veche: este vorba doar despre un desen animat extrem de popular sau despre un produs de „soft power” rusesc, adresat celor mici?
Serialul, creat de Oleg Kuzovkov și produs de studioul rus Animaccord, urmărește aventurile unei fetițe energice, Masha, și ale ursului care o protejează și o suportă în situații dintre cele mai haotice. Pentru milioane de copii, formula este simplă: episoade scurte, glume vizuale, animale simpatice și o eroină imposibil de ignorat. Pentru autoritățile și analiștii din Ucraina, însă, succesul global al producției ridică întrebări mult mai serioase, scrie presa străină.
Netflix își extinde acordul pentru serialul rusesc
Noua înțelegere oferă Netflix acces la sezoanele 8 și 9 din „Masha și ursul”, dar menține și drepturile de distribuție pentru sezoanele 1-7. În acord sunt incluse și producțiile derivate „Poveștile Mașei” și „Poveștile înfricoșătoare ale Mașei”. Noile episoade urmează să ajungă în biblioteca platformei în mai mult de 100 de țări, inclusiv în piețe din Europa, America, Asia, Orientul Mijlociu și America Latină.
Nu a fost publicată o listă completă cu țările în care vor apărea noile sezoane, iar catalogul Netflix diferă de la o piață la alta. Totuși, amploarea acordului arată că platforma consideră franciza una valoroasă pentru publicul preșcolar. „Masha și ursul” este deja prezent pe Netflix în anumite regiuni, unde este încadrat explicit la producții pentru copii și desene animate rusești.
Popularitatea serialului nu este deloc întâmplătoare. Producția a devenit un fenomen pe YouTube și pe televiziunile pentru copii, fiind tradusă în numeroase limbi. Tocmai această răspândire globală a făcut ca serialul să fie discutat nu doar ca produs de divertisment, ci și ca unul dintre cele mai recognoscibile exporturi culturale rusești.
⚡️ @Netflix has acquired rights to the Russian series Masha and the Bear, which incorporates pro-Kremlin, militaristic propaganda aimed at children.
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— UNITED24 Media (@United24media) June 23, 2026
De ce este acuzat serialul de propagandă
Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina susține că „Masha și ursul” nu trebuie privit exclusiv ca o producție inocentă pentru copii. Instituția îl descrie drept un instrument de „soft power” rusesc și afirmă că, dincolo de aventurile comice, serialul ar contribui la construirea unei imagini pozitive despre Rusia.
Potrivit poziției ucrainene, ursul blând și protector poate fi interpretat ca un simbol pozitiv al Rusiei, în timp ce comportamentul haotic al Mașei ar include momente prin care sunt ridiculizate alte popoare. Oficialii ucraineni mai indică prezența unor referințe la ideologia sovietică și la militarism, inclusiv apariții ale personajului principal cu accesorii inspirate de uniformele sovietice.
Aceste interpretări nu reprezintă, însă, o concluzie juridică și nici o poziție asumată de Netflix. Ele apar într-un context sensibil, marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de preocuparea autorităților de la Kiev privind influența culturală rusă asupra copiilor. Critici similare au existat și înainte de invazia pe scară largă, inclusiv în presa britanică și în dezbaterile din statele baltice.
Legăturile cu Rusia, în centrul criticilor
În 2025, Ministerul Culturii din Ucraina a transmis că drepturile asupra serialului aparțin studioului rus Animaccord. Autoritățile de la Kiev au susținut că societatea păstrează legături cu Rusia prin structura de proprietate, conducere și drepturile de proprietate intelectuală, în ciuda existenței unor entități înregistrate în Cipru.
Aceeași poziție a alimentat cererile pentru sancționarea producției în Ucraina. Poliția Națională ucraineană a transmis că ar putea participa la restricționarea difuzării serialului, însă doar în situația în care ar fi introduse sancțiuni oficiale. În prezent, „Masha și ursul” nu este interzis oficial în Ucraina, iar ideea că producția ar fi fost deja declarată o amenințare la adresa securității naționale a fost catalogată drept falsă de organizații de fact-checking.
Studioul Animaccord a respins în trecut acuzațiile de propagandă și a susținut că proiectul este independent, fără finanțare de la statul rus. Această poziție complică dezbaterea, mai ales pentru părinții care văd în serial doar o producție de animație zgomotoasă și amuzantă, fără mesaj politic evident.
Un desen animat, o licență globală și o discuție care nu se încheie
Acordul Netflix nu înseamnă automat că platforma validează acuzațiile de propagandă sau că transformă serialul într-un instrument politic. Din punct de vedere comercial, „Masha și ursul” rămâne o franciză uriașă, cu audiență globală și notorietate greu de egalat în zona producțiilor pentru preșcolari.
Totuși, într-o perioadă în care războiul informațional nu se mai poartă doar prin televiziuni de știri și rețele sociale, ci și prin produse culturale aparent nevinovate, alegerea Netflix va fi urmărită cu atenție. Pentru unii, serialul va rămâne povestea unei fetițe neastâmpărate și a unui urs răbdător. Pentru alții, va fi încă un exemplu despre felul în care cultura poate deveni parte dintr-o dispută geopolitică.