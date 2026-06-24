Netflix difuzează un desen animat rusesc acuzat de propagandă pentru copii

Netflix își extinde acordul pentru serialul rusesc

Noua înțelegere oferă Netflix acces la sezoanele 8 și 9 din „Masha și ursul”, dar menține și drepturile de distribuție pentru sezoanele 1-7. În acord sunt incluse și producțiile derivate „Poveștile Mașei” și „Poveștile înfricoșătoare ale Mașei”. Noile episoade urmează să ajungă în biblioteca platformei în mai mult de 100 de țări, inclusiv în piețe din Europa, America, Asia, Orientul Mijlociu și America Latină.

Nu a fost publicată o listă completă cu țările în care vor apărea noile sezoane, iar catalogul Netflix diferă de la o piață la alta. Totuși, amploarea acordului arată că platforma consideră franciza una valoroasă pentru publicul preșcolar. „Masha și ursul” este deja prezent pe Netflix în anumite regiuni, unde este încadrat explicit la producții pentru copii și desene animate rusești.

Popularitatea serialului nu este deloc întâmplătoare. Producția a devenit un fenomen pe YouTube și pe televiziunile pentru copii, fiind tradusă în numeroase limbi. Tocmai această răspândire globală a făcut ca serialul să fie discutat nu doar ca produs de divertisment, ci și ca unul dintre cele mai recognoscibile exporturi culturale rusești.

⚡️ @Netflix has acquired rights to the Russian series Masha and the Bear, which incorporates pro-Kremlin, militaristic propaganda aimed at children. 🧵 1/15 ⬇️ pic.twitter.com/Tjd8mexyym — UNITED24 Media (@United24media) June 23, 2026

De ce este acuzat serialul de propagandă

Centrul pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina susține că „Masha și ursul” nu trebuie privit exclusiv ca o producție inocentă pentru copii. Instituția îl descrie drept un instrument de „soft power” rusesc și afirmă că, dincolo de aventurile comice, serialul ar contribui la construirea unei imagini pozitive despre Rusia.

Potrivit poziției ucrainene, ursul blând și protector poate fi interpretat ca un simbol pozitiv al Rusiei, în timp ce comportamentul haotic al Mașei ar include momente prin care sunt ridiculizate alte popoare. Oficialii ucraineni mai indică prezența unor referințe la ideologia sovietică și la militarism, inclusiv apariții ale personajului principal cu accesorii inspirate de uniformele sovietice.

Aceste interpretări nu reprezintă, însă, o concluzie juridică și nici o poziție asumată de Netflix. Ele apar într-un context sensibil, marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de preocuparea autorităților de la Kiev privind influența culturală rusă asupra copiilor. Critici similare au existat și înainte de invazia pe scară largă, inclusiv în presa britanică și în dezbaterile din statele baltice.