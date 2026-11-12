Germania vrea să îl detroneze pe Elon Musk în cursa spațială. Compania europeană care amenință supremația SpaceX: „Am putea fi mai avansați decât ei”

Elon Musk și SpaceX domină de ani buni industria lansărilor spațiale, însă o companie europeană relativ tânără își propune să schimbe raportul de forțe. Isar Aerospace, un startup german fondat în urmă cu doar opt ani, are ambiția de a deveni unul dintre cei mai importanți operatori de lansări din lume și nu exclude posibilitatea de a depăși SpaceX în următoarele două decenii.

Declarația îi aparține lui Daniel Metzler, cofondator și director executiv al Isar Aerospace, care a explicat că cererea pentru lansări de sateliți a crescut atât de mult încât compania nu poate accepta toate solicitările primite. Potrivit informațiilor publicate de Phys.org, cererea estimată pentru anul 2028 este de 15 ori mai mare decât capacitatea de producție anticipată de companie.

Afirmațiile vin după un moment istoric pentru industria spațială europeană: în septembrie 2026, Isar Aerospace a devenit prima companie comercială europeană care a reușit să plaseze sateliți pe orbită cu o rachetă lansată din Europa continentală.

Isar Aerospace vrea să depășească SpaceX în următorii 18 ani

La o conferință organizată de publicația germană Süddeutsche Zeitung, Daniel Metzler a vorbit despre perspectivele companiei pe care a fondat-o în 2018, împreună cu alți doi studenți.

„SpaceX a fost fondată în 2002. Pe atunci, eu mă jucam cu cărți Pokémon”, a declarat Metzler, subliniind cât de mult se poate transforma o industrie într-un interval relativ scurt.

Directorul Isar Aerospace a mers și mai departe, afirmând că nu exclude posibilitatea ca firma sa să ajungă, peste 18 ani, într-o poziție mai avansată decât SpaceX.

Ambiția este remarcabilă, având în vedere diferența uriașă dintre cele două companii. SpaceX operează deja rachete reutilizabile Falcon 9, desfășoară lansări la o frecvență ridicată și deține infrastructura necesară pentru transportul sateliților și al astronauților.

Isar Aerospace se află încă la începutul dezvoltării sale comerciale, însă a reușit deja o performanță importantă.

Pe 5 septembrie 2026, racheta Spectrum a ajuns cu succes pe orbită după lansarea de la centrul spațial Andøya din Norvegia. A fost doar a doua încercare a companiei, în condițiile în care SpaceX a avut nevoie de patru tentative pentru a ajunge pe orbită cu prima sa rachetă, Falcon 1.

Așa cum Playtech a relatat la momentul respectiv, succesul rachetei Spectrum a reprezentat un pas important către independența Europei în domeniul lansărilor spațiale.

Cererea pentru rachetele europene a explodat. Armata devine principalul client

Una dintre cele mai surprinzătoare informații prezentate de Metzler privește numărul solicitărilor primite de Isar Aerospace.

Potrivit acestuia, compania ar putea vinde în 2028 de aproximativ 15 ori mai multe lansări decât estimează că va putea efectua.

„Există 14 clienți pentru fiecare rachetă pe care trebuie să îi dezamăgim”, a explicat directorul companiei.

Creșterea cererii este alimentată în special de instituțiile militare europene, care urmăresc să reducă dependența de furnizorii din afara continentului.

Metzler a dezvăluit că, în urmă cu aproximativ 18 luni, 85% dintre solicitările primite erau comerciale, iar 15% aveau legătură cu sectorul militar. În prezent, raportul s-a inversat: aproximativ 85% dintre cereri provin din zona militară.

Această schimbare reflectă importanța tot mai mare a sateliților pentru comunicații securizate, supraveghere, navigație și infrastructură strategică.

Pentru Europa, dezvoltarea unor companii precum Isar Aerospace și Rocket Factory Augsburg reprezintă și o modalitate de a obține acces independent la spațiu, fără a depinde exclusiv de operatori americani.

Rachetele reutilizabile, următorul obiectiv al companiei germane

Pentru a concura cu SpaceX, Isar Aerospace trebuie să rezolve una dintre cele mai importante provocări ale industriei: reducerea costurilor prin reutilizarea rachetelor.

Modelul Falcon 9 a demonstrat că recuperarea și refolosirea primei trepte pot transforma economia lansărilor spațiale. Isar Aerospace intenționează să dezvolte tehnologii similare.

Metzler a explicat că următoarea lansare Spectrum va include primele măsurători dedicate analizării reintrării în atmosferă a primei trepte.

În următoarele trei sau patru zboruri, compania intenționează să testeze și componente proiectate special pentru reutilizare.

Deocamdată, aceste planuri nu înseamnă că Isar poate recupera sau reutiliza efectiv rachetele sale. Dezvoltarea unui sistem fiabil presupune numeroase teste și investiții considerabile.

Compania beneficiază însă de sprijin european. În august 2026, Agenția Spațială Europeană a anunțat acordarea unor angajamente financiare de aproximativ 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea tehnologiei și extinderea infrastructurii Isar Aerospace.

O companie europeană evaluată la peste 100 de miliarde de euro?

Ambițiile lui Daniel Metzler nu se limitează la numărul lansărilor sau la dezvoltarea unor rachete reutilizabile.

Întrebat dacă Isar Aerospace ar putea ajunge într-o zi la o evaluare de 100 de miliarde de euro, antreprenorul a sugerat că potențialul companiei ar putea fi chiar mai mare.

„Oamenii subestimează enorm potențialul spațiului”, a declarat Metzler, adăugând că estimările sale sunt suficient de optimiste încât să pară nerealiste pentru unii observatori.

Potrivit relatării AFP, SpaceX este evaluată la aproximativ 1.900 de miliarde de dolari, ceea ce ilustrează distanța economică dintre liderul actual al industriei și compania germană.

Totuși, succesul Isar Aerospace arată că industria spațială europeană începe să dezvolte alternative comerciale viabile.

Rămâne de văzut dacă startupul german va putea transforma cererea uriașă în lansări regulate, rachete reutilizabile și o capacitate industrială comparabilă cu cea a SpaceX. Deocamdată, compania are o singură misiune orbitală reușită, însă ambițiile sale sunt considerabil mai mari.