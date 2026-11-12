Lista orașelor care ar putea deveni comune după reorganizarea României. Sinaia, Predeal și Eforie, printre localitățile vizate. Ce se întâmplă cu locuitorii

Oraș Populație la recensământul din 2021 Sinaia 9.071 Eforie 8.630 Bușteni 8.368 Techirghiol 8.061 Predeal 4.020 Băile Herculane 3.787 Sulina 3.118 Borsec 2.391 Băile Govora 2.158 Vașcău 2.025 Nucet 1.987 Băile Tușnad 1.372

Județul Vâlcea are cele mai multe orașe în această situație, respectiv nouă: Băbeni, Băile Govora, Băile Olănești, Bălcești, Berbești, Brezoi, Călimănești, Horezu și Ocnele Mari.

Urmează Suceava, cu opt orașe, și Maramureș și Sibiu, cu câte șapte. Alte cinci județe, Arad, Bihor, Gorj, Mureș și Timiș, au fiecare câte șase localități urbane sub pragul analizat. În total, 38 dintre orașele vizate au mai puțin de 5.000 de locuitori.

Ce înseamnă dispariția unui oraș pentru locuitori

Dispariția de pe harta administrativă nu înseamnă că localitățile vor fi desființate fizic sau că oamenii vor fi obligați să se mute. Schimbarea ar putea presupune transformarea unui oraș în comună sau comasarea acestuia cu o localitate învecinată. În asemenea situații, administrațiile locale ar putea fi reorganizate, iar unele primării și consilii locale ar putea dispărea în actuala formă.

Pentru cetățeni, consecințele ar putea fi resimțite în modul de obținere a documentelor, în organizarea serviciilor publice și în administrarea taxelor locale. Eventualele modificări ale adreselor administrative sau ale documentelor personale ar depinde însă de legislația adoptată.

Deocamdată, nu există o decizie prin care cele 148 de localități să-și piardă automat statutul de oraș.

Ce se întâmplă cu taxele și impozitele locale

Unul dintre subiectele importante pentru locuitori este nivelul impozitelor după comasare. Liderul PSD Sorin Grindeanu a avansat posibilitatea acordării unor facilități fiscale pentru localitățile care acceptă reorganizarea, inclusiv reducerea sau chiar înjumătățirea unor impozite locale.

Aceasta este însă doar o propunere politică, nu o măsură aprobată. Nu există, în prezent, garanția că locuitorii orașelor transformate în comune vor plăti automat taxe mai mici.