„Asigurat” și „coasigurat”. Ce înseamnă fiecare și de ce statutul poate schimba accesul la servicii medicale
O persoană asigurată are acces la pachetul de bază al sistemului public de sănătate, în condițiile prevăzute de lege. „Coasigurat” desemna mecanismul prin care soțul, soția sau părinții fără venituri beneficiau de asigurare fără o contribuție separată, printr-un membru al familiei. Această facilitate a încetat la 1 septembrie 2025, iar în prezent simplul fapt că ești întreținut de o persoană asigurată nu îți mai garantează același statut.
Cine are calitatea de asigurat
Calitatea de asigurat poate proveni din plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, cunoscută drept CASS, sau din încadrarea într-o categorie protejată de lege. Salariații, de exemplu, sunt asigurați prin mecanismul de declarare și reținere a contribuției aferente veniturilor salariale.
Există și persoane care beneficiază de asigurare fără să plătească o contribuție proprie. Printre acestea se numără copiii până la 18 ani și, în condițiile legii, tinerii între 18 și 26 de ani care sunt elevi, ucenici sau studenți.
Prin urmare, lipsa unui loc de muncă nu înseamnă automat că o persoană este neasigurată. Trebuie verificat dacă aceasta are un alt temei legal pentru asigurare sau dacă a optat pentru plata contribuției.
Pachetul de bază include consultații, investigații, tratamente, medicamente și alte servicii acordate potrivit regulilor sistemului public. Calitatea de asigurat nu înseamnă însă că orice serviciu, la orice clinică, este integral gratuit, indiferent de trimitere, contractul furnizorului sau condițiile de decontare.
Ce însemna coasigurarea și ce s-a schimbat
În vechiul mecanism, soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate, puteau beneficia de asigurare fără plata unei contribuții separate. Coasiguratul avea astfel calitatea de asigurat, obținută prin această facilitate familială.
Legea nr. 141/2025 a eliminat facilitatea fără contribuție. Pentru persoanele care beneficiau de vechea regulă, calitatea respectivă a încetat la 1 septembrie 2025, dacă nu au obținut asigurarea în noile condiții.
În prezent, o persoană care realizează venituri pentru care datorează CASS poate opta să plătească separat contribuția pentru soțul, soția sau părinții fără venituri proprii aflați în întreținere. Opțiunea se exercită prin Declarația unică, pentru fiecare persoană în parte.
De exemplu, faptul că soțul este salariat nu o asigură automat și pe soția fără venituri. Pentru aceasta trebuie verificată existența unei scutiri proprii sau aleasă una dintre variantele legale de asigurare cu contribuție.
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Cât plătește în 2026 o persoană fără venituri
Persoanele fără venituri care nu beneficiază de asigurare în baza unei excepții pot opta pentru plata CASS în nume propriu, potrivit articolului 180 din Codul fiscal. Alternativ, contribuția poate fi declarată pentru persoana aflată în întreținere, în condițiile articolului 182¹.
Pentru opțiunea exercitată în 2026, contribuția este de 2.430 de lei pentru fiecare persoană. Calculul folosește cota de 10% aplicată la șase salarii minime brute de 4.050 de lei, valoarea relevantă la 1 ianuarie 2026.
Plata este împărțită în două tranșe:
- 25% la data depunerii declarației;
- 75% până la 25 mai 2027 inclusiv, pentru opțiunea exercitată în 2026.
Declarația pentru această opțiune poate fi depusă oricând în cursul anului. Calitatea de asigurat și dreptul la pachetul de bază se dobândesc de la data depunerii declarației, cu respectarea obligațiilor de plată.
Pentru persoanele fără venituri asigurate prin aceste mecanisme, perioada este de 12 luni de la depunerea declarației. Dacă nu apare un alt temei de asigurare, continuarea presupune depunerea unei noi declarații pentru perioada următoare.
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Ce servicii poți primi dacă nu ești asigurat
O persoană neasigurată nu este exclusă de la orice formă de îngrijire medicală. Există pachetul minimal, care include servicii precum asistența pentru urgențe medico-chirurgicale și anumite servicii de prevenție, precum și drepturi suplimentare prevăzute pentru situații specifice.
La medicul de familie sunt disponibile servicii și pentru persoanele neasigurate, în condițiile contractului-cadru. Anumite investigații recomandate pentru prevenție sau pentru depistarea unor afecțiuni beneficiază de reguli speciale de decontare, dar acest lucru nu echivalează cu accesul integral la toate serviciile pachetului de bază.
Dacă ai fost coasigurat și nu ai făcut demersuri ulterior schimbării regulilor, verifică situația înaintea unei consultații programate. Verificarea calității de asigurat se poate face prin serviciul online al CNAS, iar eventualele neconcordanțe se clarifică la casa de asigurări de sănătate.
Păstrează dovada depunerii Declarației unice și documentele relevante pentru categoria în care te încadrezi. Dacă figurezi neasigurat, deși ai îndeplinit condițiile legale, acestea pot fi necesare pentru actualizarea evidențelor.