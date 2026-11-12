„Asigurat” și „coasigurat”. Ce înseamnă fiecare și de ce statutul poate schimba accesul la servicii medicale

Există și persoane care beneficiază de asigurare fără să plătească o contribuție proprie. Printre acestea se numără copiii până la 18 ani și, în condițiile legii, tinerii între 18 și 26 de ani care sunt elevi, ucenici sau studenți.

Prin urmare, lipsa unui loc de muncă nu înseamnă automat că o persoană este neasigurată. Trebuie verificat dacă aceasta are un alt temei legal pentru asigurare sau dacă a optat pentru plata contribuției.

Pachetul de bază include consultații, investigații, tratamente, medicamente și alte servicii acordate potrivit regulilor sistemului public. Calitatea de asigurat nu înseamnă însă că orice serviciu, la orice clinică, este integral gratuit, indiferent de trimitere, contractul furnizorului sau condițiile de decontare.

Ce însemna coasigurarea și ce s-a schimbat

În vechiul mecanism, soțul, soția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate, puteau beneficia de asigurare fără plata unei contribuții separate. Coasiguratul avea astfel calitatea de asigurat, obținută prin această facilitate familială.

Legea nr. 141/2025 a eliminat facilitatea fără contribuție. Pentru persoanele care beneficiau de vechea regulă, calitatea respectivă a încetat la 1 septembrie 2025, dacă nu au obținut asigurarea în noile condiții.

În prezent, o persoană care realizează venituri pentru care datorează CASS poate opta să plătească separat contribuția pentru soțul, soția sau părinții fără venituri proprii aflați în întreținere. Opțiunea se exercită prin Declarația unică, pentru fiecare persoană în parte.

De exemplu, faptul că soțul este salariat nu o asigură automat și pe soția fără venituri. Pentru aceasta trebuie verificată existența unei scutiri proprii sau aleasă una dintre variantele legale de asigurare cu contribuție.