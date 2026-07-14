Un scut magnetic fără consum de energie ar putea proteja astronauții de radiațiile cosmice. Descoperirea care poate schimba viitoarele misiuni spațiale pentru totdeauna

Aproape 1.500 de magneți permanenți într-un singur panou

Studiul, publicat sub forma unui preprint în 2026, analizează comportamentul unui ansamblu format din 1.482 de magneți permanenți din neodim-fier-bor (NdFeB), fiecare având o latură de trei centimetri.

Magneții au fost organizați într-o structură cu dimensiuni de aproximativ 1,17 x 1,14 metri, iar întregul ansamblu cântărește mai puțin de 300 de kilograme.

În simulările efectuate de cercetători, acest panou a reușit să devieze aproximativ 20% dintre protonii solari cu energie redusă, particule care apar în timpul erupțiilor solare și al ejecțiilor de masă coronală. Aceste fenomene sunt considerate unele dintre cele mai mari pericole pentru echipajele aflate în afara protecției oferite de magnetosfera Pământului.

Spre deosebire de alte concepte de scut magnetic, sistemul propus nu are nevoie de alimentare electrică, răcire criogenică sau electromagneți superconductori.

Radiațiile rămân, totuși, unul dintre cele mai mari obstacole în explorarea spațiului

Expunerea îndelungată la radiații cosmice reprezintă o problemă majoră pentru orice misiune cu echipaj uman către Marte sau alte destinații aflate în spațiul profund. Studiile realizate în ultimii ani arată că aceste radiații pot crește riscul apariției unor forme de cancer, pot afecta sistemul nervos central și sunt asociate inclusiv cu boli cardiovasculare.

În prezent, protecția este asigurată în principal prin utilizarea unor materiale dense, precum aluminiul, polietilena sau chiar rezervoarele de apă integrate în structura navei. Soluția funcționează, însă fiecare kilogram suplimentar transportat în spațiu înseamnă costuri mai mari de lansare și mai puțin spațiu disponibil pentru echipamente, combustibil sau provizii.

Magneții ar putea completa, nu înlocui, sistemele actuale

Ideea folosirii câmpurilor magnetice pentru devierea particulelor încărcate electric nu este nouă. În teorie, acestea ar putea reproduce, la scară redusă, rolul magnetosferei terestre, care protejează planeta de o mare parte din radiațiile provenite din spațiu.