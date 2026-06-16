NASA îți trimite numele la peste 1,6 milioane de kilometri de Pământ. Campania specială pentru telescopul Nancy Grace Roman

Ce este telescopul Nancy Grace Roman

Nancy Grace Roman Space Telescope este următoarea generație de observator spațial NASA, gândit pentru a studia unele dintre cele mai mari mistere ale cosmosului. Telescopul va observa universul în infraroșu și va putea analiza porțiuni foarte mari de cer, cu o claritate comparabilă cu cea a unor telescoape spațiale celebre, dar cu un câmp vizual mult mai larg.

Potrivit NASA, Roman va avea un câmp vizual de cel puțin 100 de ori mai mare decât cel al telescopului Hubble. Asta înseamnă că va putea scana regiuni uriașe ale spațiului într-un timp mult mai scurt, măsurând lumina provenită de la până la un miliard de galaxii de-a lungul misiunii sale. Observatorul va ajuta cercetătorii să înțeleagă mai bine energia întunecată, exoplanetele și structura universului.

Telescopul va fi dotat și cu instrumente capabile să blocheze lumina puternică a stelelor, astfel încât oamenii de știință să poată observa mai direct planete aflate în afara sistemului nostru solar și discuri de materie din care se formează noi planete. Este o tehnologie esențială pentru studierea sistemelor planetare din galaxia noastră.

Misiunea va contribui și la realizarea unui recensământ statistic al sistemelor planetare din Calea Lactee. Cu alte cuvinte, Roman nu va căuta doar câteva lumi îndepărtate, ci va încerca să ofere o imagine mult mai clară asupra modului în care sunt distribuite planetele în galaxie.

Cine a fost Nancy Grace Roman

Telescopul poartă numele lui Nancy Grace Roman, una dintre cele mai importante figuri din istoria NASA. Ea a fost prima femeie care a ocupat funcția de astronom-șef al agenției și este adesea numită „mama telescopului Hubble”, datorită rolului esențial pe care l-a avut în susținerea observatoarelor spațiale.

Nancy Grace Roman a înțeles devreme că astronomia avea nevoie de instrumente plasate deasupra atmosferei Pământului. Atmosfera distorsionează și blochează o parte din lumina venită din cosmos, iar telescoapele spațiale pot observa universul cu o precizie imposibilă pentru multe observatoare de la sol.

Prin munca ei, Roman a deschis drumul pentru Hubble și pentru toate marile telescoape spațiale care au urmat. Faptul că noul observator NASA îi poartă numele nu este doar un omagiu, ci și o continuare firească a viziunii sale: explorarea universului din spațiu, cu instrumente tot mai puternice.