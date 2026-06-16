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ȘTIINȚĂ

NASA îți trimite numele la peste 1,6 milioane de kilometri de Pământ. Campania specială pentru telescopul Nancy Grace Roman

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NASA îți trimite numele la peste 1,6 milioane de kilometri de Pământ. Campania specială pentru telescopul Nancy Grace Roman
O ilustrație a telescopului spațial Nancy Grace Roman. Observatorul NASA a fost proiectat pentru a răspunde unor întrebări esențiale din domeniile energiei întunecate, exoplanetelor și astrofizicii în infraroșu. Forma cilindrică a telescopului Roman va ajuta la blocarea luminii nedorite provenite de la Soare, Pământ și Lună, iar poziția îndepărtată a navei spațiale va contribui la menținerea instrumentelor la temperaturi scăzute. Imagine: NASA Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

NASA a lansat o nouă invitație pentru publicul din întreaga lume: oricine își poate trimite numele în spațiu la bordul telescopului Nancy Grace Roman, următorul mare observator spațial al agenției americane. Misiunea este programată pentru lansare pe 30 august 2026 și promite să devină una dintre cele mai importante etape recente în explorarea universului.

Numele înscrise de participanți vor fi salvate pe un card de memorie atașat observatorului, iar telescopul va călători la peste un milion de mile de Pământ. Cei care se înscriu primesc și un „boarding pass” digital, un certificat simbolic prin care NASA marchează participarea publicului la una dintre cele mai ambițioase misiuni astronomice ale deceniului.

Ce este telescopul Nancy Grace Roman

Nancy Grace Roman Space Telescope este următoarea generație de observator spațial NASA, gândit pentru a studia unele dintre cele mai mari mistere ale cosmosului. Telescopul va observa universul în infraroșu și va putea analiza porțiuni foarte mari de cer, cu o claritate comparabilă cu cea a unor telescoape spațiale celebre, dar cu un câmp vizual mult mai larg.

Potrivit NASA, Roman va avea un câmp vizual de cel puțin 100 de ori mai mare decât cel al telescopului Hubble. Asta înseamnă că va putea scana regiuni uriașe ale spațiului într-un timp mult mai scurt, măsurând lumina provenită de la până la un miliard de galaxii de-a lungul misiunii sale. Observatorul va ajuta cercetătorii să înțeleagă mai bine energia întunecată, exoplanetele și structura universului.

Telescopul va fi dotat și cu instrumente capabile să blocheze lumina puternică a stelelor, astfel încât oamenii de știință să poată observa mai direct planete aflate în afara sistemului nostru solar și discuri de materie din care se formează noi planete. Este o tehnologie esențială pentru studierea sistemelor planetare din galaxia noastră.

Misiunea va contribui și la realizarea unui recensământ statistic al sistemelor planetare din Calea Lactee. Cu alte cuvinte, Roman nu va căuta doar câteva lumi îndepărtate, ci va încerca să ofere o imagine mult mai clară asupra modului în care sunt distribuite planetele în galaxie.

Cine a fost Nancy Grace Roman

Telescopul poartă numele lui Nancy Grace Roman, una dintre cele mai importante figuri din istoria NASA. Ea a fost prima femeie care a ocupat funcția de astronom-șef al agenției și este adesea numită „mama telescopului Hubble”, datorită rolului esențial pe care l-a avut în susținerea observatoarelor spațiale.

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Nancy Grace Roman a înțeles devreme că astronomia avea nevoie de instrumente plasate deasupra atmosferei Pământului. Atmosfera distorsionează și blochează o parte din lumina venită din cosmos, iar telescoapele spațiale pot observa universul cu o precizie imposibilă pentru multe observatoare de la sol.

Prin munca ei, Roman a deschis drumul pentru Hubble și pentru toate marile telescoape spațiale care au urmat. Faptul că noul observator NASA îi poartă numele nu este doar un omagiu, ci și o continuare firească a viziunii sale: explorarea universului din spațiu, cu instrumente tot mai puternice.

Într-o perioadă în care femeile întâmpinau obstacole serioase în carierele științifice, Nancy Grace Roman a reușit să se impună prin perseverență, leadership și o viziune care a schimbat felul în care omenirea privește cosmosul.

Cum ajunge numele tău în spațiu

Campania NASA este una simbolică, dar spectaculoasă. Numele trimise de public vor fi încărcate pe un card SD care va fi atașat telescopului Nancy Grace Roman. Odată cu lansarea observatorului, aceste nume vor porni spre spațiu împreună cu unul dintre cele mai avansate instrumente științifice construite de NASA.

Participarea vine și cu un bilet de îmbarcare digital, pe care îl poți păstra ca amintire. Este un detaliu mic, dar foarte eficient, pentru că transformă o misiune științifică extrem de complexă într-o experiență accesibilă publicului larg.

NASA a mai organizat astfel de campanii pentru alte misiuni importante, inclusiv în cadrul programului Artemis. Scopul este simplu: oamenii nu doar urmăresc explorarea spațiului de la distanță, ci simt că au o mică parte din propria identitate legată de o misiune istorică.

Telescopul Nancy Grace Roman nu va duce oameni în spațiu, dar va trimite mai departe curiozitatea umană. Iar faptul că milioane de nume pot călători simbolic odată cu el transformă lansarea din august într-un eveniment care aparține nu doar cercetătorilor, ci tuturor celor fascinați de univers.

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