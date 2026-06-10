NASA pregătește sfârșitul controlat al ISS. Planul de peste un miliard de dolari care va trimite stația spațială în ocean

De ce nu poate fi lăsată ISS să cadă pur și simplu

Stația Spațială Internațională nu poate fi abandonată pe orbită și nici lăsată să reintre haotic în atmosferă. Vorbim despre un obiect uriaș, cu o lungime de peste 100 de metri, alcătuit din module, panouri solare, structuri metalice, echipamente științifice și sisteme de susținere a vieții. O parte consistentă din material s-ar arde la reintrarea în atmosferă, dar nu totul ar dispărea.

Tocmai aici apare riscul major. Fragmente mari ar putea supraviețui coborârii și ar putea ajunge pe uscat sau în zone locuite dacă traiectoria nu este controlată cu precizie. NASA lucrează de ani buni la un plan de retragere sigură, care să reducă riscul pentru populație și să evite un scenariu în care resturi ale celei mai mari structuri construite vreodată în spațiu ar cădea imprevizibil pe Pământ.

Planul prevede o coborâre controlată, cu ajutorul unui vehicul special de deorbitare dezvoltat de SpaceX. NASA a acordat companiei un contract de până la 843 de milioane de dolari pentru construirea acestui vehicul, însă suma nu include și costul lansării. De aceea, nota finală a operațiunii poate depăși pragul de un miliard de dolari.

Rolul SpaceX în distrugerea controlată a stației

Vehiculul de deorbitare al SpaceX va funcționa, în esență, ca un remorcher orbital. Rolul său nu va fi să „salveze” ISS, ci să o ghideze spre un final sigur. Stația va fi încetinită calculat, astfel încât să intre în atmosferă pe o traiectorie controlată și să se prăbușească într-o zonă îndepărtată a Pacificului, cunoscută adesea drept „cimitirul navelor spațiale”.

Această regiune, din jurul punctului Nemo, este folosită de decenii pentru coborârea controlată a unor vehicule spațiale, tocmai pentru că se află foarte departe de zone locuite. Este una dintre cele mai izolate regiuni de pe planetă, iar asta o transformă în locul ideal pentru finalul unei structuri atât de mari.

ISS nu va dispărea brusc. Retragerea ei este un proces lung, planificat în etape. NASA vrea să păstreze stația funcțională până la finalul perioadei de operare, apoi să înceapă tranziția către noile stații comerciale dezvoltate de companii private. Cu alte cuvinte, finalul ISS nu înseamnă sfârșitul prezenței umane pe orbita joasă, ci trecerea de la un laborator internațional public la o nouă generație de platforme spațiale comerciale.

Scurgerile de aer arată vârsta reală a ISS

Incidentul din 5 iunie 2026 nu a apărut din senin. Segmentul rusesc al stației, în special zona asociată modulului Zvezda, a avut probleme cu scurgeri de aer de mai mulți ani. Acestea au fost monitorizate, izolate și reparate punctual, dar faptul că problema reapare arată cât de dificil este să menții în siguranță o structură orbitală atât de veche.