NASA pregătește sfârșitul controlat al ISS. Planul de peste un miliard de dolari care va trimite stația spațială în ocean
Stația Spațială Internațională se apropie de finalul uneia dintre cele mai importante misiuni din istoria explorării spațiale. După mai bine de 25 de ani de prezență umană continuă pe orbită, ISS urmează să fie retrasă treptat din serviciu, iar NASA pregătește deja una dintre cele mai complicate operațiuni tehnice imaginabile: coborârea controlată a unui laborator orbital uriaș, de aproximativ 450 de tone, astfel încât resturile să ajungă într-o zonă izolată din Oceanul Pacific.
Subiectul a revenit puternic în atenție după alerta de evacuare emisă pe 5 iunie 2026, când mai mulți astronauți de la bord au fost trimiși temporar într-o capsulă Crew Dragon, ca măsură de precauție, din cauza unei scurgeri de aer în segmentul rusesc al stației. Incidentul nu s-a transformat într-o urgență majoră, iar echipajul și-a reluat activitatea, dar episodul a amintit lumii întregi că ISS este o structură îmbătrânită, menținută în funcțiune cu eforturi tehnice tot mai mari.
De ce nu poate fi lăsată ISS să cadă pur și simplu
Stația Spațială Internațională nu poate fi abandonată pe orbită și nici lăsată să reintre haotic în atmosferă. Vorbim despre un obiect uriaș, cu o lungime de peste 100 de metri, alcătuit din module, panouri solare, structuri metalice, echipamente științifice și sisteme de susținere a vieții. O parte consistentă din material s-ar arde la reintrarea în atmosferă, dar nu totul ar dispărea.
Tocmai aici apare riscul major. Fragmente mari ar putea supraviețui coborârii și ar putea ajunge pe uscat sau în zone locuite dacă traiectoria nu este controlată cu precizie. NASA lucrează de ani buni la un plan de retragere sigură, care să reducă riscul pentru populație și să evite un scenariu în care resturi ale celei mai mari structuri construite vreodată în spațiu ar cădea imprevizibil pe Pământ.
Planul prevede o coborâre controlată, cu ajutorul unui vehicul special de deorbitare dezvoltat de SpaceX. NASA a acordat companiei un contract de până la 843 de milioane de dolari pentru construirea acestui vehicul, însă suma nu include și costul lansării. De aceea, nota finală a operațiunii poate depăși pragul de un miliard de dolari.
Rolul SpaceX în distrugerea controlată a stației
Vehiculul de deorbitare al SpaceX va funcționa, în esență, ca un remorcher orbital. Rolul său nu va fi să „salveze” ISS, ci să o ghideze spre un final sigur. Stația va fi încetinită calculat, astfel încât să intre în atmosferă pe o traiectorie controlată și să se prăbușească într-o zonă îndepărtată a Pacificului, cunoscută adesea drept „cimitirul navelor spațiale”.
Această regiune, din jurul punctului Nemo, este folosită de decenii pentru coborârea controlată a unor vehicule spațiale, tocmai pentru că se află foarte departe de zone locuite. Este una dintre cele mai izolate regiuni de pe planetă, iar asta o transformă în locul ideal pentru finalul unei structuri atât de mari.
ISS nu va dispărea brusc. Retragerea ei este un proces lung, planificat în etape. NASA vrea să păstreze stația funcțională până la finalul perioadei de operare, apoi să înceapă tranziția către noile stații comerciale dezvoltate de companii private. Cu alte cuvinte, finalul ISS nu înseamnă sfârșitul prezenței umane pe orbita joasă, ci trecerea de la un laborator internațional public la o nouă generație de platforme spațiale comerciale.
Scurgerile de aer arată vârsta reală a ISS
Incidentul din 5 iunie 2026 nu a apărut din senin. Segmentul rusesc al stației, în special zona asociată modulului Zvezda, a avut probleme cu scurgeri de aer de mai mulți ani. Acestea au fost monitorizate, izolate și reparate punctual, dar faptul că problema reapare arată cât de dificil este să menții în siguranță o structură orbitală atât de veche.
Alerta de evacuare nu a însemnat că astronauții au fost în pericol imediat, dar procedura a fost suficient de serioasă încât mai mulți membri ai echipajului au fost trimiși temporar în capsula Dragon. În spațiu, chiar și o scurgere aparent mică devine un motiv de atenție maximă, pentru că stația depinde complet de presurizare, oxigen și sisteme funcționale de izolare.
ISS a fost un simbol al colaborării internaționale între NASA, Roscosmos, ESA, JAXA și CSA. A fost laborator, casă, observator și platformă de testare pentru tehnologii care au pregătit misiuni mai ambițioase. De aceea, distrugerea ei controlată va fi un moment istoric, dar și inevitabil.
NASA nu pregătește o simplă prăbușire, ci o operațiune de final de viață pentru una dintre cele mai importante construcții ale omenirii. Stația care a făcut viața în spațiu aproape „normală” va ajunge, la final, în ocean. Iar până atunci, fiecare incident de la bord amintește că era ISS se apropie de ultimul capitol.