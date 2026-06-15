Asteroidul care a ucis dinozaurii ar fi creat un refugiu uriaș pentru viață sub pământ

Cum a apărut un habitat subteran după impact

Impactul Chicxulub a creat un crater de aproape 200 de kilometri lățime și a eliberat o cantitate uriașă de energie. Rocile au fost fracturate, topite și deformate, iar căldura a pătruns adânc în scoarța terestră. După impact, apa de mare din Golful Mexic s-a infiltrat prin fisurile și porii rocilor, formând un sistem de circulație a fluidelor fierbinți.

Astfel de medii hidrotermale sunt importante pentru cercetători, pentru că pe Pământ viața microbiană apare frecvent în zone unde există apă caldă în mișcare, minerale și protecție față de condițiile dure de la suprafață. În cazul Chicxulub, sub crater s-ar fi format o rețea de spații microscopice, fisuri și roci poroase în care microorganismele ar fi putut supraviețui sau chiar prospera.

Noua cercetare combină simulări computerizate avansate cu probe reale recoltate din crater. În 2016, oamenii de știință au forat în zona numită „peak ring”, o structură circulară aflată în interiorul craterului, pentru a colecta roci de sub fundul mării. Printre mineralele analizate s-au numărat feldspați bogați în potasiu, formați în timp ce fluide fierbinți circulau prin crater după impact.

Prin datare argon-argon, cercetătorii au stabilit că aceste minerale s-au format într-un interval foarte lung, de la momentul impactului, acum 66 de milioane de ani, până în urmă cu aproximativ 58 de milioane de ani. Această diferență indică o activitate hidrotermală de cel puțin 8 milioane de ani, o durată excepțională pentru un sistem creat de un impact cosmic.

De ce descoperirea schimbă felul în care privim catastrofele cosmice

Până acum, estimările mai vechi sugerau că sistemul hidrotermal de la Chicxulub ar fi funcționat aproximativ 2 milioane de ani. Noua cercetare extinde dramatic această perioadă și transformă craterul într-unul dintre cele mai importante exemple cunoscute de habitat subteran creat de un impact.

Ideea este paradoxală, dar puternică: un eveniment care a ucis masiv viața de la suprafață a putut crea, în același timp, condiții stabile pentru viață în subteran. La nivel global, asteroidul a declanșat incendii, întuneric atmosferic, răcire, prăbușirea lanțurilor trofice și dispariții în masă. Local, sub crater, aceeași energie distructivă a produs căldură, fisuri, apă circulantă și reacții chimice utile pentru microorganisme.

Cercetătorii nu spun că au găsit direct fosile microbiene în acel sistem, ci că mediul era favorabil pentru viață. Diferența este importantă. Studiul nu demonstrează existența unei biosfere subterane de 8 milioane de ani, dar arată că infrastructura naturală necesară pentru un asemenea habitat a existat mult mai mult decât se credea.