Cum funcționează şi cât costă noul abonament Metrorex pentru parcarea de la Străulești. Tot ce trebuie să știi
Metrorex anunță o noutate pentru șoferii care își lasă mașina la Terminalul Multimodal Străulești și își continuă drumul cu metroul. Începând cu 1 august 2026, va fi disponibil un abonament săptămânal de parcare, în valoare de 100 de lei, destinat celor care folosesc frecvent această facilitate.
Cât costă noul abonament Metrorex
Potrivit unui comunicat transmis de Metrorex, noul abonament va costa 100 de lei și va avea o valabilitate de șapte zile consecutive. Astfel, pe durata acestei perioade, utilizatorii vor putea folosi parcarea nelimitat, fără să fie nevoiți să achite fiecare intrare separat. Măsura este gândită în special pentru navetiști și pentru persoanele care aleg să lase autoturismul la intrarea în București și să își continue deplasarea cu metroul.
Potrivit Metrorex, abonamentul reprezintă „o opţiune convenabilă şi avantajoasă pentru navetişti şi pentru toţi cei care aleg să îşi continue deplasarea cu metroul”.
Cum funcționează parcarea de la Străulești
Terminalul Multimodal Străulești este conceput ca un punct de legătură între mai multe mijloace de transport. Șoferii își pot lăsa autoturismul în parcare și au acces imediat la stația de metrou, la transportul public de suprafață și la liniile de transport preorășenesc. Parcarea are 660 de locuri, fiind una dintre cele mai mari facilități de tip park & ride din Capitală.
Scopul acestui sistem este reducerea traficului din zonele centrale ale Bucureștiului și încurajarea utilizării transportului public pentru ultima parte a călătoriei.
Reprezentanții companiei subliniază că utilizarea parcării poate aduce economii atât de timp, cât și de bani pentru cei care intră zilnic în București cu mașina.
„Prin utilizarea parcării de la Străuleşti, călătorii pot economisi timp şi costuri asociate deplasării cu autoturismul în zonele aglomerate ale oraşului, alegând o soluţie eficientă şi sustenabilă pentru continuarea traseului zilnic cu metroul”, se arată în comunicatul Metrorex.
Pentru mulți navetiști, evitarea traficului intens și a dificultăților legate de găsirea unui loc de parcare în centrul orașului poate reprezenta un avantaj important.
Unde se află Terminalul Multimodal Străulești
Terminalul este situat pe Bulevardul Bucureștii Noi nr. 245B, în Sectorul 1 al Capitalei, și face parte din proiectul de extindere a Magistralei 4 de metrou, care a inclus construirea stației Străulești, a depoului și a terminalului multimodal.
Prin introducerea abonamentului săptămânal, Metrorex încearcă să facă mai atractiv sistemul de tip park & ride, utilizat pe scară largă în marile orașe europene. Astfel, șoferii își pot lăsa mașina într-o zonă de la periferia orașului și își pot continua călătoria cu metroul, evitând aglomerația și timpul pierdut în trafic. Pentru cei care folosesc zilnic această facilitate, noul abonament de 100 de lei ar putea reprezenta o alternativă mai comodă și mai avantajoasă decât plata separată a parcării.