Controale ANAF pentru românii care au avut astfel de încasări. Cine intră în vizorul Fiscului
ANAF desfășoară în această perioadă o amplă acțiune de verificare a veniturilor obținute de persoane fizice, iar în atenția Fiscului intră atât contribuabilii care nu au declarat anumite venituri în anii anteriori, cât și cei care au obținut încasări din drepturi de autor sau din străinătate. Campania vizează mai multe categorii de venituri și se bazează inclusiv pe informații primite de la autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene. În paralel, specialiștii atrag atenția că există obligații fiscale pe care unii contribuabili le-au ignorat, iar acest lucru poate conduce la dobânzi, penalități sau emiterea unor decizii de impunere.
ANAF începe emiterea deciziilor de impunere pentru veniturile nedeclarate
ANAF a anunțat că, începând cu 27 iulie 2026, începe emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru persoanele fizice care au obținut venituri în anul 2021 și care nu au depus Declarația Unică sau nu au declarat toate veniturile pentru care aveau această obligație.
Instituția precizează că măsura îi vizează pe contribuabilii pentru care au fost identificate noi surse de impunere ori erori în declarațiile depuse, așa cum reiese din notificările transmise prin Spațiul Privat Virtual sau prin poștă.
„Începând cu data de 27 iulie 2026, se vor emite „Decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice pentru anul 2021”, în conformitate cu prevederile art. 107 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Măsura vizează contribuabilii care nu au depus declarația unică (D212), sau pentru care au fost identificate noi surse de impunere/erori în depunerea acestora, așa cum rezultă din notificările privind nedepunerea la termen a declarației de impunere, comunicate către contribuabili prin Spațiul Privat Virtual sau prin poștă.
Rugăm contribuabilii să verifice aceste notificări primite și, dacă consideră că există inadvertențe față de situația reală, să se prezinte la sediul organului fiscal în a cărui rază teritorială au domiciliul, pentru clarificarea situației fiscale”, a transmis ANAF.
Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, campania se va desfășura etapizat și va include, până la sfârșitul lunii octombrie, veniturile aferente anilor 2021, 2022, 2023 și 2024.
Veniturile obținute din străinătate intră și ele în atenția Fiscului
Deciziile de impunere pe care ANAF urmează să le emită au la bază, în principal, venituri nedeclarate identificate cu ajutorul informațiilor primite de la autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, printre care și Spania.
Datele transmise către ANAF sunt rezultatul mecanismelor de schimb de informații dintre state și includ elemente precum CNP-ul persoanei, valoarea veniturilor, anul în care acestea au fost obținute și, în unele cazuri, tipul veniturilor.
Printre veniturile pentru care Fiscul a primit informații se numără cele provenite din închirieri prin platforme precum Booking sau Airbnb, dar și venituri din criptomonede.
Numărul persoanelor vizate este foarte mare. Conform informațiilor publicate de aceeași sursă, este posibil ca numărul deciziilor de impunere să ajungă la nivelul sutelor de mii pentru fiecare dintre anii analizați. De exemplu, într-un singur an, pentru județul Cluj, ANAF ar fi primit informații privind venituri nedeclarate în cazul a aproximativ 60.000 de persoane.
Totodată, situația îi poate afecta și pe românii care au lucrat în alte state ale Uniunii Europene și au plătit taxe acolo, dar nu au declarat schimbarea rezidenței fiscale în România. Dacă ANAF nu găsește această modificare în baza sa de date, instituția trebuie să urmeze procedurile prevăzute de legislație, care încep cu transmiterea unei notificări.
Consultantul fiscal Cornel Grama a explicat, pentru Profit.ro, că persoanele aflate într-o astfel de situație ar trebui să își clarifice cât mai rapid statutul fiscal.
„Trebuie să depună în România declarația de rezidență fiscală, ca să își lămurească situația. Este vorba despre niște volume de informații pe care Fiscul le-a obținut despre unii contribuabili, inclusiv ca urmare a procesului de digitalizare. Trebuie menționat, că dacă te conformezi voluntar, se anulează decizia de impunere, dar dacă nu, aceasta este executorie. Toți contribuabilii aflați în această situație trebuie să verifice, să contacteze ANAF dacă e cazul, precum și un contabil sau consultant fiscal dacă nu se descurcă singuri, însă situația fiscală trebuie lămurită”, a declarat consultantul fiscal.
Și veniturile din drepturi de autor sunt atent monitorizate
În paralel cu verificările privind veniturile nedeclarate, ANAF acordă o atenție sporită și persoanelor care obțin venituri din drepturi de autor, în special în ceea ce privește depășirea plafonului de TVA.
Persoanele care depășesc plafonul actual de 395.000 de lei din drepturi de autor trebuie să se înregistreze la organul fiscal de care aparțin și să depună declarațiile privind TVA, lunar sau trimestrial, în funcție de valoarea veniturilor. În acest caz trebuie depus Formularul 020.
Specialiștii avertizează că persoanele care nu au declarat corect obligațiile privind impozitul pe venit, CAS, CASS sau nu au ținut cont de obligațiile privind TVA după depășirea plafonului pot ajunge să plătească dobânzi și penalități calculate retroactiv.
Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele care lucrau în principal pe bază de contracte de drepturi de autor ar fi trebuit inițial să utilizeze sistemul e-Factura, însă ulterior această obligație a fost eliminată. Cu toate acestea, obligațiile privind plata impozitului pe venit, CAS și CASS rămân în vigoare pentru cei care obțin astfel de venituri, inclusiv prin intermediul platformelor internaționale de streaming online.
Există însă și o excepție. Persoanele care obțin venituri din drepturi de autor și au, în același timp, un contract individual de muncă cu normă întreagă nu datorează CAS și CASS pentru aceste venituri.
Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil și fondator ABS Group România, spune că lipsa de informare este una dintre cele mai întâlnite probleme.
„În ultima perioadă am avut 5 cazuri la persoanele fizice cu venituri din drepturi de autor de pe platforme online, respectiv contracte cu partenerii, care nu aveau cunoștință de obligația TVA. Toți au crezut faptul că anularea trimiterii facturilor în SPV le rezolvă toată corvoada fiscală și că nu vor mai avea nimic de-a face cu ANAF”, a declarat acesta.
Ce prevede Codul de procedură fiscală
Potrivit Codului de procedură fiscală, nedepunerea declarației de impunere permite organului fiscal să stabilească din oficiu creanțele fiscale prin emiterea unei decizii de impunere.
Totuși, această procedură nu poate începe înainte de trecerea unui termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației. În această notificare, ANAF informează persoana cu privire la consecințele nedepunerii documentelor fiscale.
Legea prevede, de asemenea, că persoana vizată poate depune declarația de impunere în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei. În acest caz, decizia de impunere emisă de ANAF este anulată de organul fiscal la data depunerii declarației.
Campania derulată de ANAF arată că instituția utilizează tot mai mult informațiile obținute prin schimburile de date cu alte state și prin procesul de digitalizare pentru identificarea veniturilor care nu au fost declarate. În acest context, contribuabilii care primesc notificări sau decizii de impunere sunt îndemnați să își verifice situația fiscală și, dacă este cazul, să o clarifice împreună cu autoritățile fiscale.