Controale ANAF pentru românii care au avut astfel de încasări. Cine intră în vizorul Fiscului

Instituția precizează că măsura îi vizează pe contribuabilii pentru care au fost identificate noi surse de impunere ori erori în declarațiile depuse, așa cum reiese din notificările transmise prin Spațiul Privat Virtual sau prin poștă.

„Începând cu data de 27 iulie 2026, se vor emite „Decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice pentru anul 2021”, în conformitate cu prevederile art. 107 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. Măsura vizează contribuabilii care nu au depus declarația unică (D212), sau pentru care au fost identificate noi surse de impunere/erori în depunerea acestora, așa cum rezultă din notificările privind nedepunerea la termen a declarației de impunere, comunicate către contribuabili prin Spațiul Privat Virtual sau prin poștă.

Rugăm contribuabilii să verifice aceste notificări primite și, dacă consideră că există inadvertențe față de situația reală, să se prezinte la sediul organului fiscal în a cărui rază teritorială au domiciliul, pentru clarificarea situației fiscale”, a transmis ANAF.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, campania se va desfășura etapizat și va include, până la sfârșitul lunii octombrie, veniturile aferente anilor 2021, 2022, 2023 și 2024.

Veniturile obținute din străinătate intră și ele în atenția Fiscului

Deciziile de impunere pe care ANAF urmează să le emită au la bază, în principal, venituri nedeclarate identificate cu ajutorul informațiilor primite de la autoritățile fiscale din alte state membre ale Uniunii Europene, printre care și Spania.

Datele transmise către ANAF sunt rezultatul mecanismelor de schimb de informații dintre state și includ elemente precum CNP-ul persoanei, valoarea veniturilor, anul în care acestea au fost obținute și, în unele cazuri, tipul veniturilor.

Printre veniturile pentru care Fiscul a primit informații se numără cele provenite din închirieri prin platforme precum Booking sau Airbnb, dar și venituri din criptomonede.

Numărul persoanelor vizate este foarte mare. Conform informațiilor publicate de aceeași sursă, este posibil ca numărul deciziilor de impunere să ajungă la nivelul sutelor de mii pentru fiecare dintre anii analizați. De exemplu, într-un singur an, pentru județul Cluj, ANAF ar fi primit informații privind venituri nedeclarate în cazul a aproximativ 60.000 de persoane.