Munca în străinătate schimbă relația cu copiii. Peste o treime dintre părinții chestionați spun că legătura s-a răcit

Un loc de muncă suficient de bine plătit în România este menționat de 72,1% dintre părinții care vor să revină. Îmbunătățirea serviciilor de sănătate și a celor de educație este indicată, în fiecare caz, de aproximativ 30%.

Reunirea familiei poate însemna și mutarea copilului în străinătate. Dintre părinții care nu intenționează să revină definitiv în România, 35,4% spun că vor să locuiască împreună cu copilul în țara în care muncesc, în următorii doi ani.

Peste o treime spun că relația cu copilul s-a răcit

O proporție de 35,7% dintre părinții chestionați consideră că relația cu copiii a devenit mai distantă după plecare. Totodată, 31,2% comunică cu aceștia mai rar decât zilnic, arată cercetarea realizată în cadrul proiectului „Sună-i zilnic! Conexiune dincolo de granițe”.

Întrebați ce cred că le lipsește cel mai mult copiilor în relația cu ei, 40,5% au ales timpul petrecut împreună. Alți 31,3% au indicat dragostea și afecțiunea manifestate direct, 14% participarea la momentele importante, iar 6% sprijinul în problemele cotidiene.

Unul dintre părinți a răspuns că îi lipsește copilului „umărul pe care poate să plângă când se întoarce de la școală”. Doar 2% dintre participanți consideră că absența lor nu produce nicio lipsă în relația cu copilul.

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Distanța, programul de lucru și costurile îngreunează apropierea

Principalul obstacol în calea unei implicări mai mari este distanța fizică, menționată de 79,3% dintre respondenți. Urmează programul de muncă, indicat de 55,8%, și costurile deplasărilor în România, de 48,6%.