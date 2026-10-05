De ce se întorc în România tinerii plecați la studii în străinătate. Ce găsesc acasă și cu ce se obișnuiesc cel mai greu

Deși apreciază viața mai liniștită din Olanda și are prieteni și relații apropiate, simte că îi lipsesc familia, prietenii din România și natura. Se teme că singurătatea va deveni mai greu de suportat în timp.

„Deși îmi place Olanda, simt că viața mea aici e incompletă. Îmi lipsesc multe lucruri din România — familia, prietenii, natura. E adevărat că viața mea aici e mult mai liniștită decât ar fi în România, dar, în cele din urmă, simt că mă va ajunge singurătatea din urmă, deși am prieteni și relații apropiate. Dar, cum am zis, lipsește ceva.”

Partenerul ei intenționează să revină în România după șapte ani petrecuți în Marea Britanie. Dacă se întoarce și ea, cei doi ar avea unde să locuiască la Cluj, fără să plătească chirie.

Tânăra spune că situația sa financiară este bună în prezent datorită beneficiilor primite ca studentă și unui job part-time. După absolvire, se teme că acest stil de viață va fi dificil de păstrat, deoarece, potrivit estimării sale, aproximativ 90% dintre oportunitățile din domeniul său cer limba olandeză, pe care nu o vorbește fluent.

Nici perspectiva revenirii nu o liniștește complet. Este îngrijorată de posibilitățile de angajare din România, de creșterea prețurilor și de ceea ce percepe drept o atmosferă mai agitată și mai ostilă între oameni. De aici și întrebarea adresată celor care au trecut prin aceeași experiență, cum a fost reacomodarea? www.reddit.com

Un absolvent din Porto spune că lucrează în domeniu și câștigă mai bine în România

Un participant care a făcut masterul la Porto povestește că, după absolvire, s-a gândit să rămână definitiv în Portugalia. Spune însă că necunoașterea limbii l-ar fi obligat să pornească de la zero, cu un salariu minim, în condițiile în care chiria pentru a locui singur ar fi depășit acel venit.

„Eu am fost plecat la master în Porto. După finalizare, mă bătea gândul să rămân acolo de tot, dar am avut aceeași problemă ca tine. Necunoscând limba, pentru început trebuia să încep de la zero, pe salariul minim, iar acolo chiria, ca să stai singur, e peste salariul minim… E greu într-o altă țară să îți găsești un job în domeniu, mai ales dacă nu știi limba.”

A ales România și spune că acum lucrează în domeniul pentru care s-a pregătit. În comparația sa, câștigă mai mult decât ar obține în Portugalia pentru același volum de muncă și își permite mai multe concedii pe an.

„Am ales să stau totuși în țară și îmi fac mai multe concedii pe an. Lucrez în domeniu și câștig momentan chiar mai mult decât aș câștiga în Portugalia cu același volum de muncă. Eu zic să revii. Dacă chiar nu-ți place, poți să te întorci înapoi.”

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