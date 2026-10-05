Nicușor Dan spune că i s-a propus cetățenia franceză, dar a refuzat. Ce a stat în spatele deciziei
Nicușor Dan spune că a refuzat propunerea de a obține cetățenia franceză pentru că știa, încă de la plecare, că se va întoarce în România. Președintele a explicat într-un interviu la Antena Stars că nu ar fi considerat „onest” să facă acest pas, deși respectă cultura franceză și este recunoscător pentru cei șase ani de formare profesională.
De ce a refuzat Nicușor Dan cetățenia franceză
Președintele a povestit că, la plecare, intenționa să rămână în Franța doar un an. Șederea s-a prelungit datorită studiilor și oportunităților de formare profesională, însă spune că nu și-a schimbat decizia de a se întoarce.
„Nimeni nu a plecat de bucurie. Au plecat oameni care simțeau că nu pot să-și țină copiii la școală, au plecat oameni care nu mai suportau nedreptatea din anumite perioade și niciodată nu este ușor. Dacă mă întrebați pe mine, eu am plecat hotărât să mă întorc, n-am avut nicio ezitare, în secunda în care am plecat. Am zis că stau un an, am stat șase, că mi s-a părut interesant ce-am învățat acolo pentru profesia mea. Am plecat să mă întorc”, a declarat Nicușor Dan, potrivit News.ro.
Șeful statului a evocat și relația cu profesorul său din Franța. Cei doi au păstrat legătura, iar profesorul s-a implicat ulterior în proiectul Școlii Normale Superioare din București.
„Profesorul meu e o persoană foarte caldă. Am păstrat o relație și inclusiv s-a implicat în proiectul acesta, Școala Normală Superioară, București. Mi-a zis la un moment dat, s-a uitat așa la mine și a zis «Tu ești cu noi aici, vorbești cu noi, facem probleme, discutăm, dar tu ești cu mintea în România aia a ta».”
În acest context, Nicușor Dan a explicat și de ce nu a dorit să obțină cetățenia franceză. A subliniat că decizia sa nu schimbă respectul pentru Franța și recunoștința pentru anii de studiu.
„Am plecat hotărât să mă întorc și, într-adevăr, mi s-a propus să iau și cetățenia franceză, dar am zis că nu. Chiar am avut discuția asta și am spus că nu ar fi onest, cu toate că, evident, respect foarte mult și poporul, și cultura franceză și sunt recunoscător că am avut anii ăștia de formare, pe banii statului francez.”
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Ce spune președintele despre sprijinul pentru diaspora
Întrebat ce ar putea face statul român pentru cetățenii plecați în străinătate, Nicușor Dan a indicat mai întâi accesul la serviciile consulare. A menționat documentele și procedurile de care românii au nevoie atunci când locuiesc peste hotare.
„În primul rând, serviciile consulare, dacă ai nevoie să dai o procură, să lucrezi, să-ți schimbi buletinul, pașaportul, lucrurile astea”, a răspuns președintele.
O altă direcție privește păstrarea legăturii copiilor din diaspora cu limba română. Șeful statului consideră că programul existent nu acoperă suficient nevoile comunităților.
„Avem un program pentru limbă română, pentru copiii românilor, dar el nu este suficient. Nu ajunge în anumite locuri și nu e suficient nici în locuri în care există, și el trebuie îmbunătățit.”
Președintele a vorbit și despre diferențele dintre administrația românească și cea din țările în care trăiesc românii. A dat ca exemplu durata unor proceduri, inclusiv a unei dezbateri succesorale, și a spus că îmbunătățirea acestora îi privește atât pe cei din diaspora, cât și pe cei din țară.
„Veniți și testați România”, mesajul pentru românii plecați
În interviu, Nicușor Dan a fost întrebat cum ar arăta România dacă două sau trei milioane de români s-ar întoarce acasă. Președintele și-a exprimat convingerea că românii vor reveni, vorbind despre schimbările produse în ultimele două decenii.
„Mă întâlnesc cu ambasadorii, cu oameni politici străini care au spus «Vai, e extraordinar cât ați progresat în 20 de ani». Nouă ni se pare că n-am făcut nimic. Nu, România a progresat foarte mult și are un potențial foarte mare”, a afirmat acesta.
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Mesajul său pentru diaspora a fost ca românii să vină în țară și să își formeze propria impresie despre situația actuală. Președintele a menționat sistemul medical, dar a recunoscut că există în continuare lucruri de îmbunătățit.
„Veniți și testați România, pentru că sunt multe prejudecăți și sunt multe schimbări care s-au întâmplat, de exemplu, în sistemul medical. Suntem altundeva decât acum 20 de ani și, bineînțeles, că mai avem multe de făcut”, a transmis Nicușor Dan.