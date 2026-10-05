Nicușor Dan spune că i s-a propus cetățenia franceză, dar a refuzat. Ce a stat în spatele deciziei

„Nimeni nu a plecat de bucurie. Au plecat oameni care simțeau că nu pot să-și țină copiii la școală, au plecat oameni care nu mai suportau nedreptatea din anumite perioade și niciodată nu este ușor. Dacă mă întrebați pe mine, eu am plecat hotărât să mă întorc, n-am avut nicio ezitare, în secunda în care am plecat. Am zis că stau un an, am stat șase, că mi s-a părut interesant ce-am învățat acolo pentru profesia mea. Am plecat să mă întorc”, a declarat Nicușor Dan, potrivit News.ro.

Șeful statului a evocat și relația cu profesorul său din Franța. Cei doi au păstrat legătura, iar profesorul s-a implicat ulterior în proiectul Școlii Normale Superioare din București.

„Profesorul meu e o persoană foarte caldă. Am păstrat o relație și inclusiv s-a implicat în proiectul acesta, Școala Normală Superioară, București. Mi-a zis la un moment dat, s-a uitat așa la mine și a zis «Tu ești cu noi aici, vorbești cu noi, facem probleme, discutăm, dar tu ești cu mintea în România aia a ta».”

În acest context, Nicușor Dan a explicat și de ce nu a dorit să obțină cetățenia franceză. A subliniat că decizia sa nu schimbă respectul pentru Franța și recunoștința pentru anii de studiu.

„Am plecat hotărât să mă întorc și, într-adevăr, mi s-a propus să iau și cetățenia franceză, dar am zis că nu. Chiar am avut discuția asta și am spus că nu ar fi onest, cu toate că, evident, respect foarte mult și poporul, și cultura franceză și sunt recunoscător că am avut anii ăștia de formare, pe banii statului francez.”

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Ce spune președintele despre sprijinul pentru diaspora

Întrebat ce ar putea face statul român pentru cetățenii plecați în străinătate, Nicușor Dan a indicat mai întâi accesul la serviciile consulare. A menționat documentele și procedurile de care românii au nevoie atunci când locuiesc peste hotare.

„În primul rând, serviciile consulare, dacă ai nevoie să dai o procură, să lucrezi, să-ți schimbi buletinul, pașaportul, lucrurile astea”, a răspuns președintele.

O altă direcție privește păstrarea legăturii copiilor din diaspora cu limba română. Șeful statului consideră că programul existent nu acoperă suficient nevoile comunităților.

„Avem un program pentru limbă română, pentru copiii românilor, dar el nu este suficient. Nu ajunge în anumite locuri și nu e suficient nici în locuri în care există, și el trebuie îmbunătățit.”

Președintele a vorbit și despre diferențele dintre administrația românească și cea din țările în care trăiesc românii. A dat ca exemplu durata unor proceduri, inclusiv a unei dezbateri succesorale, și a spus că îmbunătățirea acestora îi privește atât pe cei din diaspora, cât și pe cei din țară.

„Veniți și testați România”, mesajul pentru românii plecați

În interviu, Nicușor Dan a fost întrebat cum ar arăta România dacă două sau trei milioane de români s-ar întoarce acasă. Președintele și-a exprimat convingerea că românii vor reveni, vorbind despre schimbările produse în ultimele două decenii.