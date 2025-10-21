Munca de acasă îmbunătățește viața angajaților: somn mai bun, alimentație mai echilibrată și stres redus

Un amplu studiu desfășurat timp de patru ani de specialiștii de la One Work Force a adus dovezi clare că munca de acasă nu doar că nu afectează performanța profesională, ci îmbunătățește semnificativ bunăstarea angajaților. Concluziile cercetării arată că oamenii care lucrează de la distanță dorm mai mult, mănâncă mai sănătos și se bucură de mai mult timp liber, fără ca productivitatea sau coeziunea echipei să aibă de suferit.

Rezultatele confirmă o tendință observată încă din perioada pandemiei: munca la distanță nu este o soluție temporară, ci un nou model de organizare care, gestionat corect, aduce beneficii reale atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Cercetătorii au analizat comportamentul și rutina angajaților pe o perioadă de patru ani, începând chiar înainte de perioada de carantină, pentru a distinge efectele permanente ale muncii de acasă de cele temporare. Studiul a vizat aspecte precum somnul, alimentația, sănătatea mentală și gestionarea timpului, comparând datele de dinainte și de după tranziția către munca la distanță.

Rezultatele sunt grăitoare: angajații care lucrează de acasă dorm, în medie, cu 30 de minute mai mult în fiecare noapte, ceea ce le îmbunătățește nivelul de energie și capacitatea de concentrare. Eliminarea navetei zilnice a fost unul dintre factorii decisivi. Înainte, un angajat obișnuit petrecea în jur de 4,5 ore pe săptămână doar pe drumurile către și de la birou.

„Pe măsură ce naveta a dispărut, oamenii au început să se trezească mai odihniți, iar diminețile au devenit mai calme”, se arată în raport. Cu mai puține alarme „de siguranță” și un program mai flexibil, ciclurile de somn s-au stabilizat, iar tensiunea specifică începutului de zi s-a redus vizibil.

Pe lângă odihnă, participanții la studiu au declarat că își simt nivelul general de stres diminuat, iar energia le revine mai rapid de la o zi la alta. Angajații au putut, astfel, să își organizeze ziua în funcție de ritmul propriu, fără presiunea constantă a deplasărilor și a programului rigid.

Timp câștigat, alegeri mai sănătoase și echilibru personal

Timpul economisit prin eliminarea navetei a fost folosit inteligent de cei care lucrează de acasă. Aproximativ o treime din orele recuperate sunt direcționate către activități recreative, sport, lectură sau timp petrecut în familie. Cercetătorii au observat că această schimbare a avut un impact direct asupra stării de sănătate și a echilibrului mental.

Un alt aspect semnificativ este îmbunătățirea alimentației. Munca de acasă a permis angajaților să acorde mai multă atenție meselor zilnice: mai multe legume, fructe, lactate și alimente proaspete, gătite chiar în bucătăria proprie. „Pe măsură ce programul s-a echilibrat, mesele au devenit mai puțin grăbite, iar planificarea și porționarea s-au îmbunătățit considerabil”, notează autorii studiului.

Această tranziție a contribuit și la scăderea consumului de alimente ultraprocesate sau comandate în grabă. În plus, o alimentație mai echilibrată, combinată cu somnul adecvat, a redus incidența simptomelor de oboseală cronică și a problemelor digestive, confirmând legătura directă dintre munca flexibilă și sănătatea fizică.

Somnul de calitate, mesele regulate și reducerea stresului de dimineață au dus, potrivit raportului, la o creștere semnificativă a concentrării și clarității mentale. Angajații au raportat o mai bună gestionare a timpului și o mai mare satisfacție în viața personală, fără ca performanța profesională să fie afectată.

Performanță stabilă și echipe mai unite datorită flexibilității

Unul dintre miturile persistente despre munca la distanță este acela că izolarea ar reduce coeziunea echipei și ar afecta colaborarea. Studiul One Work Force contrazice ferm această idee. Cercetătorii au descoperit că performanța angajaților se menține sau chiar crește, atunci când există sprijin managerial și o cultură organizațională deschisă.

Instrumentele digitale moderne – platforme de videoconferință, aplicații de proiecte și chat-uri interne – au facilitat o comunicare constantă între colegi, compensând absența interacțiunii față în față. „Timpul petrecut împreună fizic rămâne valoros, dar ritualurile la distanță poartă acum o parte tot mai importantă din sarcina de colaborare”, se menționează în analiză.

Modelele hibride, care îmbină zilele de birou cu cele de acasă, par să ofere echilibrul ideal: sunt potrivite pentru proiecte ce necesită colaborare intensă, dar lasă libertate pentru munca individuală concentrată. În același timp, pentru sarcinile creative sau de analiză, munca integrală de acasă s-a dovedit extrem de eficientă, reducând întreruperile și crescând capacitatea de concentrare.

Cercetătorii subliniază că succesul acestui model depinde de încrederea reciprocă între angajatori și angajați, de utilizarea echipamentelor potrivite și de o cultură organizațională care pune accentul pe rezultate, nu pe prezența fizică.

Concluzia studiului este clară: munca de acasă îmbunătățește sănătatea, somnul și alimentația angajaților, reduce stresul și sprijină performanța profesională, fără a deteriora coeziunea echipei. Într-o lume în continuă schimbare, în care echilibrul dintre viața personală și cea profesională devine o prioritate, cercetarea demonstrează că flexibilitatea nu este un compromis, ci o soluție viabilă pentru un mod de lucru mai sănătos și mai eficient.