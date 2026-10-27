MSI lansează un laptop 2-în-1 cu până la 128 GB de memorie și performanță AI de 1 petaflop

NVIDIA RTX Spark aduce modelele AI direct pe laptop

Platforma NVIDIA RTX Spark combină un procesor NVIDIA Grace cu un GPU NVIDIA Blackwell RTX. Potrivit MSI, sistemul poate ajunge la o performanță de 1 petaflop pentru sarcini AI FP4, iar compatibilitatea cu NVIDIA CUDA îi permite să ruleze o gamă largă de instrumente și aplicații dezvoltate pentru inteligență artificială.

Unul dintre obiectivele dispozitivului este rularea locală a modelelor AI și a agenților capabili să execute sarcini, să genereze resurse sau să ajute la scrierea codului. Procesarea direct pe laptop poate reduce nevoia de a trimite date sensibile către servicii online, costurile recurente pentru cloud și întârzierile provocate de conexiunea la internet. Rezultatele depind însă de aplicațiile folosite și de compatibilitatea acestora cu platforma.

RTX Spark este destinat și activităților creative. Tehnologiile NVIDIA RTX, inclusiv ray tracing, DLSS și Reflex, sunt folosite pentru accelerarea graficii și a jocurilor. În aplicațiile profesionale, DaVinci Resolve poate beneficia de accelerarea instrumentelor de editare bazate pe AI, Blender de funcțiile de reconstrucție a razelor, iar Adobe Premiere Pro de motoarele video NVENC și NVDEC. MSI menționează și rularea locală a fluxurilor de generare video din ComfyUI.

Memorie de până la 128 GB și două variante de ecran OLED

Prestige N16 Flip AI+ poate fi configurat cu până la 128 GB de memorie LPDDR5X unificată, partajată de procesor și placa grafică. Capacitatea este destinată sarcinilor care solicită multă memorie, de la rularea unor modele AI mai mari până la lucrul cu proiecte 3D și fișiere media de înaltă rezoluție.

MSI anunță două configurații grafice pentru procesorul NVIDIA RTX Spark N1X: una cu GPU de 6.144 de nuclee și CPU de 20 de nuclee, respectiv una cu GPU de 5.120 de nuclee și CPU de 18 nuclee. În funcție de configurație, laptopul poate fi echipat cu unul dintre cele două ecrane tactile: un panou Tandem OLED UHD+ de 16 inchi, cu rezoluție de 3840 × 2400 pixeli, sau un OLED de 2,8K, cu rezoluție de 2880 × 1800 pixeli.

Ambele variante oferă rată de reîmprospătare variabilă între 30 și 120 Hz și acoperire tipică de 100% a spațiului de culoare DCI-P3. Specificațiile includ certificarea VESA DisplayHDR True Black 1000 și certificarea SGS pentru reducerea luminii albastre. Pentru configurația Tandem OLED, MSI anunță o luminozitate maximă de peste 1.000 de niți, verificare Calman și o acuratețe cromatică Delta E sub 1.

Un convertibil pentru lucru, desen și divertisment

Balamaua la 360 de grade permite folosirea laptopului în modurile laptop, tabletă, cort și prezentare. MSI Nano Pen este inclus în pachet și are un locaș dedicat în carcasă, unde poate fi păstrat și încărcat. Stiloul poate fi folosit pentru schițe, notițe și adnotări direct pe ecranul tactil.