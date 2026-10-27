MSI lansează un laptop 2-în-1 cu până la 128 GB de memorie și performanță AI de 1 petaflop
MSI a anunțat disponibilitatea pentru precomandă a modelului Prestige N16 Flip AI+, un laptop convertibil care combină un ecran tactil OLED de 16 inchi cu platforma NVIDIA RTX Spark. Dispozitivul este conceput pentru sarcini de inteligență artificială rulate local, dezvoltare software, editare video și proiecte 3D, fără ca toate aceste activități să depindă de servicii cloud.
Noul model face parte din primul val de laptopuri Windows echipate cu NVIDIA RTX Spark și se remarcă prin memoria unificată de până la 128 GB, performanța AI declarată de până la 1 petaflop și designul cu balama la 360 de grade. MSI include în pachet și stiloul Nano Pen, destinat notițelor, desenului și lucrului direct pe ecran.
NVIDIA RTX Spark aduce modelele AI direct pe laptop
Platforma NVIDIA RTX Spark combină un procesor NVIDIA Grace cu un GPU NVIDIA Blackwell RTX. Potrivit MSI, sistemul poate ajunge la o performanță de 1 petaflop pentru sarcini AI FP4, iar compatibilitatea cu NVIDIA CUDA îi permite să ruleze o gamă largă de instrumente și aplicații dezvoltate pentru inteligență artificială.
Unul dintre obiectivele dispozitivului este rularea locală a modelelor AI și a agenților capabili să execute sarcini, să genereze resurse sau să ajute la scrierea codului. Procesarea direct pe laptop poate reduce nevoia de a trimite date sensibile către servicii online, costurile recurente pentru cloud și întârzierile provocate de conexiunea la internet. Rezultatele depind însă de aplicațiile folosite și de compatibilitatea acestora cu platforma.
RTX Spark este destinat și activităților creative. Tehnologiile NVIDIA RTX, inclusiv ray tracing, DLSS și Reflex, sunt folosite pentru accelerarea graficii și a jocurilor. În aplicațiile profesionale, DaVinci Resolve poate beneficia de accelerarea instrumentelor de editare bazate pe AI, Blender de funcțiile de reconstrucție a razelor, iar Adobe Premiere Pro de motoarele video NVENC și NVDEC. MSI menționează și rularea locală a fluxurilor de generare video din ComfyUI.
Memorie de până la 128 GB și două variante de ecran OLED
Prestige N16 Flip AI+ poate fi configurat cu până la 128 GB de memorie LPDDR5X unificată, partajată de procesor și placa grafică. Capacitatea este destinată sarcinilor care solicită multă memorie, de la rularea unor modele AI mai mari până la lucrul cu proiecte 3D și fișiere media de înaltă rezoluție.
MSI anunță două configurații grafice pentru procesorul NVIDIA RTX Spark N1X: una cu GPU de 6.144 de nuclee și CPU de 20 de nuclee, respectiv una cu GPU de 5.120 de nuclee și CPU de 18 nuclee. În funcție de configurație, laptopul poate fi echipat cu unul dintre cele două ecrane tactile: un panou Tandem OLED UHD+ de 16 inchi, cu rezoluție de 3840 × 2400 pixeli, sau un OLED de 2,8K, cu rezoluție de 2880 × 1800 pixeli.
Ambele variante oferă rată de reîmprospătare variabilă între 30 și 120 Hz și acoperire tipică de 100% a spațiului de culoare DCI-P3. Specificațiile includ certificarea VESA DisplayHDR True Black 1000 și certificarea SGS pentru reducerea luminii albastre. Pentru configurația Tandem OLED, MSI anunță o luminozitate maximă de peste 1.000 de niți, verificare Calman și o acuratețe cromatică Delta E sub 1.
Un convertibil pentru lucru, desen și divertisment
Balamaua la 360 de grade permite folosirea laptopului în modurile laptop, tabletă, cort și prezentare. MSI Nano Pen este inclus în pachet și are un locaș dedicat în carcasă, unde poate fi păstrat și încărcat. Stiloul poate fi folosit pentru schițe, notițe și adnotări direct pe ecranul tactil.
Touchpadul MSI Action Touchpad are o suprafață cu 53% mai mare decât cea a generației anterioare și include zone pentru gesturi personalizabile. Laptopul dispune și de un cititor de carduri SD, util pentru transferul fotografiilor și al înregistrărilor de pe camere, precum și de un sistem audio cu patru difuzoare: două difuzoare stereo de 2 W și două woofere de 2 W.
Bateria are o capacitate de 99,9 Wh, iar alimentarea se face printr-un adaptor USB-C PD 3.1 de 140 W, cu suport pentru încărcare rapidă. Dispozitivul are conectivitate Wi-Fi 7 și Bluetooth 5.4, două porturi USB4 Type-C cu DisplayPort și Power Delivery, două porturi USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, cititor de carduri SD și mufă audio combo. Greutatea declarată este de 1,9 kg, iar sistemele de securitate includ cititor de amprentă, cameră web cu infraroșu și obturator pentru cameră.
Cât costă MSI Prestige N16 Flip AI+ și ce oferă la lansare
MSI Prestige N16 Flip AI+ este disponibil pentru precomandă prin magazinele oficiale ale companiei și partenerii autorizați, în funcție de piață. Comunicatul nu precizează un preț de vânzare pentru laptop.
Clienții eligibili care cumpără modelul până la 31 decembrie 2026 pot primi un pachet Early Bird evaluat la 299 de dolari. Acesta include un an de MSI Care Plus și un an de protecție împotriva daunelor accidentale, în condițiile stabilite pentru oferta disponibilă pe fiecare piață.
Modelul, identificat prin denumirea Prestige N16 Flip AI+ C1XMT, va fi disponibil cu Windows 11 Home sau Windows 11 Pro. MSI recomandă ediția Pro pentru mediul de afaceri. Configurația exactă, ecranul, procesorul și disponibilitatea ofertelor pot varia în funcție de regiune și de partenerul de retail.