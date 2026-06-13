Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în Turcia. Prețurile afișate în Edirne în iunie 2026

Ce prețuri au benzina, motorina și GPL-ul în Edirne

Potrivit tarifelor afișate la o benzinărie din Edirne, carburanții se vând la următoarele prețuri:

Benzină 95: 64,05 lire turcești/litru

Motorină (Diesel): 67,60 lire turcești/litru

GPL (Autogaz): 32,09 lire turcești/litru

Aceste valori sunt orientative și pot varia în funcție de compania care operează stația de alimentare, de regiune și de amplasarea acesteia.

În general, prețurile pot fi diferite pe autostrăzi, în marile orașe sau în stațiunile turistice foarte aglomerate în sezonul estival.

Ce trebuie să știe șoferii care merg în vacanță în Turcia

Edirne reprezintă una dintre principalele porți de intrare în Turcia pentru turiștii români care aleg să călătorească cu mașina. De aici, mulți își continuă drumul spre Istanbul, Kusadasi, Marmaris, Bodrum, Antalya sau alte destinații populare.

Specialiștii recomandă șoferilor să urmărească evoluția cursului de schimb al lirei turcești și să compare prețurile carburanților înainte de plecare, deoarece acestea se pot modifica relativ frecvent.

De asemenea, este bine de știut că prețurile afișate în apropierea punctelor de frontieră pot fi diferite de cele întâlnite ulterior în alte regiuni ale țării.

Turcia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor

În ultimii ani, Turcia și-a consolidat poziția în topul destinațiilor externe preferate de români. Hotelurile all-inclusive, plajele întinse și oferta variată de servicii atrag anual sute de mii de turiști din România.