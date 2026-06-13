Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în Turcia. Prețurile afișate în Edirne în iunie 2026
Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanța de vară în Turcia, fie în stațiunile de pe litoralul Mării Egee și Mediterane, fie în marile orașe precum Istanbul. Pentru cei care călătoresc cu mașina personală, costul carburanților este unul dintre aspectele importante de care trebuie să țină cont înainte de plecare.
La data de 8 iunie 2026, prețurile afișate la o stație de alimentare din Edirne, unul dintre primele orașe întâlnite de turiștii care intră în Turcia din Bulgaria, oferă o imagine asupra costurilor pe care le pot avea șoferii.
Ce prețuri au benzina, motorina și GPL-ul în Edirne
Potrivit tarifelor afișate la o benzinărie din Edirne, carburanții se vând la următoarele prețuri:
- Benzină 95: 64,05 lire turcești/litru
- Motorină (Diesel): 67,60 lire turcești/litru
- GPL (Autogaz): 32,09 lire turcești/litru
Aceste valori sunt orientative și pot varia în funcție de compania care operează stația de alimentare, de regiune și de amplasarea acesteia.
În general, prețurile pot fi diferite pe autostrăzi, în marile orașe sau în stațiunile turistice foarte aglomerate în sezonul estival.
Ce trebuie să știe șoferii care merg în vacanță în Turcia
Edirne reprezintă una dintre principalele porți de intrare în Turcia pentru turiștii români care aleg să călătorească cu mașina. De aici, mulți își continuă drumul spre Istanbul, Kusadasi, Marmaris, Bodrum, Antalya sau alte destinații populare.
Specialiștii recomandă șoferilor să urmărească evoluția cursului de schimb al lirei turcești și să compare prețurile carburanților înainte de plecare, deoarece acestea se pot modifica relativ frecvent.
De asemenea, este bine de știut că prețurile afișate în apropierea punctelor de frontieră pot fi diferite de cele întâlnite ulterior în alte regiuni ale țării.
Turcia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor
În ultimii ani, Turcia și-a consolidat poziția în topul destinațiilor externe preferate de români. Hotelurile all-inclusive, plajele întinse și oferta variată de servicii atrag anual sute de mii de turiști din România.
Pentru cei care aleg să călătorească pe cont propriu, cu autoturismul, costurile cu carburantul reprezintă o parte importantă din bugetul vacanței. Din acest motiv, informarea înainte de plecare poate ajuta la o planificare mai eficientă a cheltuielilor și la evitarea surprizelor neplăcute pe drum.
Șoferii care tranzitează Turcia în această perioadă sunt sfătuiți să verifice periodic prețurile la carburanți și condițiile de trafic de pe traseul ales pentru a avea o călătorie cât mai confortabilă.