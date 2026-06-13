Ultima ora
Ce spor primesc bugetarii care lucrează în zilele libere. Regulile prevăzute în noua lege a salarizării. Ce se schimbă pentru bugetari din 2027
de Ana Ionescu
ACTUALITATE

Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în Turcia. Prețurile afișate în Edirne în iunie 2026

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în Turcia. Prețurile afișate în Edirne în iunie 2026
Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanța de vară în Turcia

Tot mai mulți români aleg să își petreacă vacanța de vară în Turcia, fie în stațiunile de pe litoralul Mării Egee și Mediterane, fie în marile orașe precum Istanbul. Pentru cei care călătoresc cu mașina personală, costul carburanților este unul dintre aspectele importante de care trebuie să țină cont înainte de plecare.

Cuprins
  1. Ce prețuri au benzina, motorina și GPL-ul în Edirne
  2. Ce trebuie să știe șoferii care merg în vacanță în Turcia
  3. Turcia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor

La data de 8 iunie 2026, prețurile afișate la o stație de alimentare din Edirne, unul dintre primele orașe întâlnite de turiștii care intră în Turcia din Bulgaria, oferă o imagine asupra costurilor pe care le pot avea șoferii.

Ce prețuri au benzina, motorina și GPL-ul în Edirne

Potrivit tarifelor afișate la o benzinărie din Edirne, carburanții se vând la următoarele prețuri:

  • Benzină 95: 64,05 lire turcești/litru
  • Motorină (Diesel): 67,60 lire turcești/litru
  • GPL (Autogaz): 32,09 lire turcești/litru

Aceste valori sunt orientative și pot varia în funcție de compania care operează stația de alimentare, de regiune și de amplasarea acesteia.

În general, prețurile pot fi diferite pe autostrăzi, în marile orașe sau în stațiunile turistice foarte aglomerate în sezonul estival.

Ce trebuie să știe șoferii care merg în vacanță în Turcia

Edirne reprezintă una dintre principalele porți de intrare în Turcia pentru turiștii români care aleg să călătorească cu mașina. De aici, mulți își continuă drumul spre Istanbul, Kusadasi, Marmaris, Bodrum, Antalya sau alte destinații populare.

Specialiștii recomandă șoferilor să urmărească evoluția cursului de schimb al lirei turcești și să compare prețurile carburanților înainte de plecare, deoarece acestea se pot modifica relativ frecvent.

Vezi și:
Pleci cu mașina în Grecia, Bulgaria sau Turcia? Țara unde faci plinul mai ieftin în 2026
SUV-ul electric Toyota care prinde viteză când benzina se scumpește: bZ promite peste 500 km autonomie

De asemenea, este bine de știut că prețurile afișate în apropierea punctelor de frontieră pot fi diferite de cele întâlnite ulterior în alte regiuni ale țării.

Turcia rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor

În ultimii ani, Turcia și-a consolidat poziția în topul destinațiilor externe preferate de români. Hotelurile all-inclusive, plajele întinse și oferta variată de servicii atrag anual sute de mii de turiști din România.

Pentru cei care aleg să călătorească pe cont propriu, cu autoturismul, costurile cu carburantul reprezintă o parte importantă din bugetul vacanței. Din acest motiv, informarea înainte de plecare poate ajuta la o planificare mai eficientă a cheltuielilor și la evitarea surprizelor neplăcute pe drum.

Șoferii care tranzitează Turcia în această perioadă sunt sfătuiți să verifice periodic prețurile la carburanți și condițiile de trafic de pe traseul ales pentru a avea o călătorie cât mai confortabilă.

Decizie la Bruxelles: bagajul de mână inclus în prețul biletului de avion, iar întârzierile de trei ore rămân compensate
Revista presei
Digi24
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de summitul NATO: „Vrem ca Rusia să ardă și mai tare”
Profit.ro
ULTIMA ORĂ O nouă fabrică vândută în România
Romania TV
Veste ȘOC! Simona Halep ar urma să anunțe curând SARCINA! Ea și Dorin Mateiu ar urma să devină părinți. La anul ar urma să nască
Femeia.ro
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Adevarul
Autostrada Transilvania, în fața primei inaugurări din 2026. Cum arată nodurile rutiere care deschid calea spre nord-vest
Playsport.ro
Permisul de conducere dispare așa cum îl știm. Bruxellesul pregătește documentul digital pe telefon
Caloria.ro
Anxietate, tulburări de somn și schimbări emoționale: efectele ascunse ale perimenopauzei și menopauzei
Bucuresti.ro
Plimbarea completă în jurul Lacului Morii: ce găsești pe fiecare mal