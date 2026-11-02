Motocicleta electrică ce readuce schimbătorul de viteze. Invenția britanicilor promite ceva neobișnuit pentru motoarele electrice

De ce ar avea nevoie o motocicletă electrică de două trepte de viteză

În cazul unui motor cu ardere internă, transmisia cu mai multe rapoarte este necesară pentru a menține propulsorul într-o zonă favorabilă de turație și cuplu. Motoarele electrice funcționează diferit, oferind accelerație puternică aproape instantaneu. Din acest motiv, majoritatea producătorilor au renunțat la cutiile de viteze tradiționale, reducând astfel complexitatea mecanică, greutatea și necesarul de întreținere.

E-Motiv consideră că această simplitate presupune totuși anumite compromisuri. Prima treaptă a sistemului său ar putea favoriza accelerațiile de la viteze reduse, în timp ce a doua ar permite funcționarea motorului într-un regim mai eficient la viteze ridicate. Teoretic, rezultatul ar putea fi o combinație mai bună între performanțele dinamice și consumul de energie.

Elementul central al invenției este sistemul denumit seamless powershift. Acesta este conceput pentru a realiza schimbarea raportului de transmisie fără întreruperea cuplului transmis către roata motoare. Pentru motociclist, senzația ar trebui să fie una de accelerație continuă, fără pauza care apare uneori la schimbarea treptelor în transmisiile convenționale.

Tehnologia are rădăcini într-un sistem numit Zeroshift, dezvoltat în urmă cu aproximativ un sfert de secol. Soluții derivate din această familie tehnologică au fost utilizate inclusiv în competițiile de motociclism de performanță, ceea ce oferă proiectului o bază inginerească mai solidă decât ar sugera statutul actual de prototip.

Totuși, faptul că o transmisie funcționează într-un laborator sau pe un vehicul demonstrativ nu garantează automat că va fi potrivită pentru producția de serie. Costurile, fiabilitatea, greutatea suplimentară și beneficiul real în autonomie vor trebui evaluate în teste repetate.

Primul prototip apare la EICMA, dar testele pe șosea încep în 2027

Motocicleta demonstrativă se numește Demo 1 și a fost concepută de compania britanică Envisage, cu implicarea Institutului pentru Sisteme Avansate de Propulsie Auto din cadrul Universității din Bath. Proiectul tehnologic a beneficiat de o finanțare guvernamentală britanică de aproximativ 1,2 milioane de euro.

Modelul adoptă un design retro, care contrastează cu tehnologia modernă ascunsă în sistemul de propulsie. Alegerea nu este întâmplătoare: producătorii încearcă să atragă și motocicliștii obișnuiți cu senzațiile oferite de vehiculele clasice, nu numai publicul interesat de mobilitatea electrică.