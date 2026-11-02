Motocicleta electrică ce readuce schimbătorul de viteze. Invenția britanicilor promite ceva neobișnuit pentru motoarele electrice
Motocicletele electrice au o particularitate care le diferențiază de aproape toate modelele tradiționale cu motoare termice: în majoritatea cazurilor, nu trebuie să schimbi vitezele. Motorul electric oferă cuplu puternic de la turații reduse și funcționează eficient într-un interval larg de viteze, ceea ce permite utilizarea unei transmisii simple, cu un singur raport fix.
O companie britanică propune însă o revenire surprinzătoare la ideea cutiei de viteze. E-Motiv Shift Systems a dezvoltat o transmisie cu două trepte pentru motociclete electrice, capabilă, potrivit producătorului, să schimbe raportul fără întreruperea livrării puterii. Tehnologia va fi prezentată la salonul internațional EICMA 2026 din Milano, desfășurat între 3 și 8 noiembrie.
De ce ar avea nevoie o motocicletă electrică de două trepte de viteză
În cazul unui motor cu ardere internă, transmisia cu mai multe rapoarte este necesară pentru a menține propulsorul într-o zonă favorabilă de turație și cuplu. Motoarele electrice funcționează diferit, oferind accelerație puternică aproape instantaneu. Din acest motiv, majoritatea producătorilor au renunțat la cutiile de viteze tradiționale, reducând astfel complexitatea mecanică, greutatea și necesarul de întreținere.
E-Motiv consideră că această simplitate presupune totuși anumite compromisuri. Prima treaptă a sistemului său ar putea favoriza accelerațiile de la viteze reduse, în timp ce a doua ar permite funcționarea motorului într-un regim mai eficient la viteze ridicate. Teoretic, rezultatul ar putea fi o combinație mai bună între performanțele dinamice și consumul de energie.
Elementul central al invenției este sistemul denumit seamless powershift. Acesta este conceput pentru a realiza schimbarea raportului de transmisie fără întreruperea cuplului transmis către roata motoare. Pentru motociclist, senzația ar trebui să fie una de accelerație continuă, fără pauza care apare uneori la schimbarea treptelor în transmisiile convenționale.
Tehnologia are rădăcini într-un sistem numit Zeroshift, dezvoltat în urmă cu aproximativ un sfert de secol. Soluții derivate din această familie tehnologică au fost utilizate inclusiv în competițiile de motociclism de performanță, ceea ce oferă proiectului o bază inginerească mai solidă decât ar sugera statutul actual de prototip.
Totuși, faptul că o transmisie funcționează într-un laborator sau pe un vehicul demonstrativ nu garantează automat că va fi potrivită pentru producția de serie. Costurile, fiabilitatea, greutatea suplimentară și beneficiul real în autonomie vor trebui evaluate în teste repetate.
Primul prototip apare la EICMA, dar testele pe șosea încep în 2027
Motocicleta demonstrativă se numește Demo 1 și a fost concepută de compania britanică Envisage, cu implicarea Institutului pentru Sisteme Avansate de Propulsie Auto din cadrul Universității din Bath. Proiectul tehnologic a beneficiat de o finanțare guvernamentală britanică de aproximativ 1,2 milioane de euro.
Modelul adoptă un design retro, care contrastează cu tehnologia modernă ascunsă în sistemul de propulsie. Alegerea nu este întâmplătoare: producătorii încearcă să atragă și motocicliștii obișnuiți cu senzațiile oferite de vehiculele clasice, nu numai publicul interesat de mobilitatea electrică.
La EICMA 2026, vizitatorii vor putea descoperi conceptul tehnologic și discuta cu inginerii implicați în proiect. Testele demonstratorului sunt programate pentru începutul anului 2027, iar compania menționează posibilitatea organizării unor sesiuni dedicate de testare. Nu există încă o dată de comercializare sau un preț pentru o motocicletă de serie bazată pe această soluție.
Pentru piața românească, unde motocicletele electrice sunt încă o prezență relativ discretă, o asemenea tehnologie ar putea deveni interesantă dacă va aduce îmbunătățiri verificabile în autonomie și comportament rutier. Pe trasee cu diferențe mari de nivel, precum Transfăgărășanul sau Transalpina, combinația dintre accelerație și eficiența motorului poate conta mai mult decât în deplasările urbane.
Rămâne însă o întrebare fundamentală: vor accepta motocicliștii electrificarea mai ușor dacă vehiculele vor păstra o parte din experiența mecanică tradițională sau vor prefera simplitatea transmisiei cu un singur raport?
E-Motiv încearcă să demonstreze că răspunsul nu trebuie să fie unul definitiv. Motocicleta electrică poate adopta idei din trecut și le poate transforma în avantaje tehnologice pentru viitor.