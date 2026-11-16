Segway X Cruiser încearcă să combine protecția unui automobil cu mobilitatea pe două roți

Elementul cel mai spectaculos al noului vehicul este structura de protecție dezvoltată pornind de la scenarii de accident utilizate în industria auto. Segway a prezentat configurații cu un cadru care înconjoară ocupantul, elemente concepute pentru absorbția progresivă a energiei și scaune care permit utilizarea unor sisteme de retenție. În anumite versiuni, cadrul se extinde deasupra conducătorului, oferind o formă de protecție suplimentară față de un scuter tradițional.

Compania vorbește despre protecție la impact din mai multe direcții și despre posibilitatea reducerii expunerii corpului în anumite accidente. Totuși, aceste afirmații trebuie diferențiate de rezultatele unor teste independente de siguranță. Segway precizează că vehiculul nu a finalizat o certificare de impact echivalentă cu cea a automobilelor, iar echipamentele definitive vor depinde de versiunea comercializată și de cerințele fiecărei piețe.

Din perspectiva siguranței active, X Cruiser va integra sisteme precum monitorizarea unghiului mort și avertizarea la schimbarea benzii. Aceste funcții pot contribui la creșterea atenției în trafic, dar nu elimină riscurile asociate conducerii unui vehicul cu două roți, în special pe suprafețe alunecoase sau în situații care necesită manevre bruște.

Un detaliu important este că utilizarea centurilor într-un vehicul pe două roți presupune o abordare diferită de cea întâlnită la automobile. În funcție de configurație, reținerea ocupantului poate fi benefică în anumite scenarii, dar proiectarea trebuie să țină cont de stabilitatea vehiculului, tipul impactului și modul în care structura protectoare se comportă după răsturnare. Fără rezultate complete ale testelor, nu se poate afirma că X Cruiser oferă același nivel de protecție ca un autoturism.

Autonomie de aproape 200 km și tehnologii dezvoltate inclusiv cu expertiză BMW

Dincolo de designul neobișnuit, Segway X Cruiser utilizează o platformă electrică orientată către deplasări urbane și extraurbane. Producătorul anunță o autonomie țintă apropiată de 200 km și integrarea bateriei în structura vehiculului prin tehnologia Cell-to-Body, concepută pentru optimizarea rigidității și a spațiului disponibil.

Versiunile europene sunt planificate cu încărcare în curent alternativ de până la 4,5 kW, folosind un conector de tip 2. Pentru piața chineză, compania analizează și posibilitatea introducerii încărcării rapide în curent continuu. Vehiculul utilizează o roată frontală de 15 inci și una posterioară de 14 inci, cu anvelope Michelin City Grip, alături de un ecran digital TFT de 10,25 inci.

Există inclusiv un compartiment de bagaje opțional cu o capacitate de 55 de litri, care poate fi acționat electric. Pentru utilizarea zilnică, o asemenea soluție poate transforma vehiculul într-o alternativă interesantă pentru persoanele care se deplasează frecvent prin oraș, dar au nevoie să transporte obiecte personale sau cumpărături.