Segway a prezentat motocicleta electrică dotată cu centuri de siguranță și structură de protecție. Ar putea ajunge în Europa în 2027
Motocicletele au oferit dintotdeauna o senzație de libertate dificil de reprodus într-un automobil, dar această experiență vine cu compromisuri importante în materie de siguranță. Spre deosebire de șoferii protejați de caroserie, centuri și airbaguri, motocicliștii depind în principal de echipamentul individual și de capacitatea de a evita situațiile periculoase. Segway încearcă să schimbe această abordare printr-un proiect neobișnuit, care combină caracteristicile unui vehicul electric pe două roți cu elemente de protecție inspirate din industria automobilistică.
Prezentat la EICMA 2026, noul Segway X Cruiser este un vehicul electric care poate fi echipat cu o structură de protecție în jurul ocupantului, centuri de siguranță și chiar un acoperiș. Constructorul a prezentat mai multe configurații, de la variante relativ apropiate de un scuter convențional până la unele care amintesc de un habitaclu deschis. Segway susține că modelul are un plan confirmat de producție în serie, cu lansări prevăzute pentru China și Europa în intervalul 2027–2028.
Segway X Cruiser încearcă să combine protecția unui automobil cu mobilitatea pe două roți
Elementul cel mai spectaculos al noului vehicul este structura de protecție dezvoltată pornind de la scenarii de accident utilizate în industria auto. Segway a prezentat configurații cu un cadru care înconjoară ocupantul, elemente concepute pentru absorbția progresivă a energiei și scaune care permit utilizarea unor sisteme de retenție. În anumite versiuni, cadrul se extinde deasupra conducătorului, oferind o formă de protecție suplimentară față de un scuter tradițional.
Compania vorbește despre protecție la impact din mai multe direcții și despre posibilitatea reducerii expunerii corpului în anumite accidente. Totuși, aceste afirmații trebuie diferențiate de rezultatele unor teste independente de siguranță. Segway precizează că vehiculul nu a finalizat o certificare de impact echivalentă cu cea a automobilelor, iar echipamentele definitive vor depinde de versiunea comercializată și de cerințele fiecărei piețe.
Din perspectiva siguranței active, X Cruiser va integra sisteme precum monitorizarea unghiului mort și avertizarea la schimbarea benzii. Aceste funcții pot contribui la creșterea atenției în trafic, dar nu elimină riscurile asociate conducerii unui vehicul cu două roți, în special pe suprafețe alunecoase sau în situații care necesită manevre bruște.
Un detaliu important este că utilizarea centurilor într-un vehicul pe două roți presupune o abordare diferită de cea întâlnită la automobile. În funcție de configurație, reținerea ocupantului poate fi benefică în anumite scenarii, dar proiectarea trebuie să țină cont de stabilitatea vehiculului, tipul impactului și modul în care structura protectoare se comportă după răsturnare. Fără rezultate complete ale testelor, nu se poate afirma că X Cruiser oferă același nivel de protecție ca un autoturism.
Autonomie de aproape 200 km și tehnologii dezvoltate inclusiv cu expertiză BMW
Dincolo de designul neobișnuit, Segway X Cruiser utilizează o platformă electrică orientată către deplasări urbane și extraurbane. Producătorul anunță o autonomie țintă apropiată de 200 km și integrarea bateriei în structura vehiculului prin tehnologia Cell-to-Body, concepută pentru optimizarea rigidității și a spațiului disponibil.
Versiunile europene sunt planificate cu încărcare în curent alternativ de până la 4,5 kW, folosind un conector de tip 2. Pentru piața chineză, compania analizează și posibilitatea introducerii încărcării rapide în curent continuu. Vehiculul utilizează o roată frontală de 15 inci și una posterioară de 14 inci, cu anvelope Michelin City Grip, alături de un ecran digital TFT de 10,25 inci.
Există inclusiv un compartiment de bagaje opțional cu o capacitate de 55 de litri, care poate fi acționat electric. Pentru utilizarea zilnică, o asemenea soluție poate transforma vehiculul într-o alternativă interesantă pentru persoanele care se deplasează frecvent prin oraș, dar au nevoie să transporte obiecte personale sau cumpărături.
Segway a confirmat și utilizarea unor drepturi de proprietate intelectuală și a unor cunoștințe tehnice licențiate de la BMW Group. Aceasta nu înseamnă însă că X Cruiser este un model BMW rebranduit, responsabilitatea dezvoltării și omologării revenind companiei Segway.
Pentru România, un asemenea vehicul ar putea atrage atenția utilizatorilor care consideră scuterele convenționale prea expuse, dar nu au nevoie de dimensiunile unui automobil. Totuși, disponibilitatea locală, prețul și categoria de omologare nu au fost confirmate, iar aceste informații vor fi decisive pentru evaluarea sa comercială.
La EICMA, Segway a prezentat și conceptul Orca, un scuter electric de performanță cu arhitectură de 800 V, baterie apropiată de 20 kWh și autonomie țintă de 300 km. Spre deosebire de X Cruiser, Orca rămâne deocamdată un proiect conceptual, fără un calendar comercial confirmat.
Segway X Cruiser ar putea reprezenta începutul unei categorii noi de vehicule care încearcă să reducă diferența dintre motocicletă și automobil. Rămâne însă de văzut dacă structura suplimentară, centurile și echipamentele electronice vor putea oferi avantaje reale de siguranță fără să compromită manevrabilitatea și simplitatea care fac atractive vehiculele pe două roți.