Eli ZERO MX păstrează dimensiunile compacte, dar primește mai multă putere și autonomie

Principala schimbare adusă de versiunea MX este sistemul de propulsie electrică, care dezvoltă o putere maximă de 20 kW, echivalentul a aproximativ 27 CP. Motorul transmite puterea către roțile din spate, iar șoferul poate alege între modurile Eco și Sport, în funcție de preferințe și de condițiile de deplasare. Viteza maximă de 85 km/h reprezintă un progres important față de modelul original, deoarece permite circulația în condiții mai apropiate de fluxul traficului pe anumite drumuri extraurbane, în limitele legislației aplicabile categoriei vehiculului.

Energia este furnizată de o baterie litiu-fier-fosfat de 14,4 kWh, care permite o autonomie declarată de până la 200 km. Este o capacitate modestă în comparație cu bateriile automobilelor electrice convenționale, dar proporțiile reduse ale vehiculului și cerințele sale energetice mai mici pot contribui la eficiență. Încărcarea se realizează printr-un dispozitiv integrat de 3,3 kW, compatibil cu alimentarea domestică și cu stațiile publice de curent alternativ.

Din punct de vedere constructiv, Eli ZERO MX utilizează un șasiu din aluminiu și păstrează lungimea de numai 2,25 metri, considerabil mai mică decât cea a unei Dacia Spring. Vehiculul poate aborda pante de până la 30%, potrivit producătorului, și are un diametru de bracaj de aproximativ 7,2 metri. Aceste caracteristici sunt relevante în spațiile urbane aglomerate, unde parcarea și manevrarea pot deveni avantaje mai importante decât viteza maximă.

În interior, microcarul oferă dotări surprinzător de generoase pentru dimensiunile sale: aer condiționat, încălzire, plafon panoramic, acces fără cheie, servodirecție electrică și sistem de frânare ABS. Instrumentarul utilizează un ecran digital de 8,8 inci, iar sistemul multimedia poate integra un afișaj de 10,1 inci cu Apple CarPlay. Există inclusiv cameră pentru mersul înapoi și senzori, echipamente care încearcă să apropie experiența de utilizare de cea oferită de un automobil convențional.

Race Edition introduce un mod Turbo ascuns, dar fără putere suplimentară

În paralel cu versiunea MX, Eli a prezentat o ediție specială numită ZERO Race Edition, disponibilă atât pentru configurația L6e, limitată la 45 km/h, cât și pentru cea L7e. Modelul se remarcă prin caroseria vopsită într-o nuanță Turbo Red, elemente grafice inspirate din motorsport, un spoiler posterior și finisaje interioare specifice. Scaunele beneficiază de tapițerie în două culori, cu materiale care imită pielea întoarsă și detalii vizuale rezervate ediției speciale.

Cel mai interesant element este însă modul Turbo. Acesta poate fi activat prin apăsarea prelungită a butonului pentru luminile de avarie, iar sistemul confirmă schimbarea prin semnale sonore și modificarea afișajului digital. Funcția ajustează răspunsul accelerației, făcând vehiculul să reacționeze mai prompt la comenzile șoferului. Nu crește însă puterea maximă a motorului și nu modifică viteza de vârf, păstrând limitele impuse de omologare. Este, mai degrabă, o funcție care schimbă senzația de conducere decât una destinată obținerii unor performanțe radical diferite.

Producătorul oferă și un pachet estetic Carbon Aero Kit, care include elemente din fibră de carbon pentru partea frontală, praguri laterale și spoiler posterior. Accesoriile sunt compatibile cu mai multe versiuni Eli ZERO, nu doar cu ediția Race, demonstrând că producătorul încearcă să dezvolte și o componentă de personalizare în jurul gamei sale de microcaruri.