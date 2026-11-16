Mașinuța electrică de 2,25 metri ascunde un mod Turbo secret. Eli ZERO MX ajunge la 85 km/h și costă de la 16.900 de euro
Într-o perioadă în care dimensiunile automobilelor cresc constant, iar SUV-urile au devenit alegerea preferată a multor cumpărători, o companie specializată în mobilitate electrică încearcă să demonstreze că viitorul transportului urban poate avea o direcție complet diferită. Eli Electric Vehicles a prezentat la EICMA 2026 o nouă versiune a microcarului său ZERO, un vehicul cu două locuri și o lungime de numai 2,25 metri, dar care oferă performanțe suficiente pentru mai multe tipuri de deplasări decât modelul original. În plus, producătorul a pregătit o ediție specială cu un detaliu neobișnuit: un mod Turbo ascuns, care poate fi activat printr-o combinație de comenzi.
Noul Eli ZERO MX reprezintă prima incursiune a producătorului în categoria europeană L7e, destinată cvadriciclurilor grele. Față de modelul convențional limitat la 45 km/h, versiunea MX poate atinge 85 km/h, dispune de o baterie mai mare și promite până la 200 km autonomie. În Italia, prețul promoțional începe de la 16.900 de euro, în timp ce ediția specială Race Edition adaugă elemente estetice sportive și o funcție care modifică reacția accelerației, fără să transforme vehiculul într-o mașină de curse.
Eli ZERO MX păstrează dimensiunile compacte, dar primește mai multă putere și autonomie
Principala schimbare adusă de versiunea MX este sistemul de propulsie electrică, care dezvoltă o putere maximă de 20 kW, echivalentul a aproximativ 27 CP. Motorul transmite puterea către roțile din spate, iar șoferul poate alege între modurile Eco și Sport, în funcție de preferințe și de condițiile de deplasare. Viteza maximă de 85 km/h reprezintă un progres important față de modelul original, deoarece permite circulația în condiții mai apropiate de fluxul traficului pe anumite drumuri extraurbane, în limitele legislației aplicabile categoriei vehiculului.
Energia este furnizată de o baterie litiu-fier-fosfat de 14,4 kWh, care permite o autonomie declarată de până la 200 km. Este o capacitate modestă în comparație cu bateriile automobilelor electrice convenționale, dar proporțiile reduse ale vehiculului și cerințele sale energetice mai mici pot contribui la eficiență. Încărcarea se realizează printr-un dispozitiv integrat de 3,3 kW, compatibil cu alimentarea domestică și cu stațiile publice de curent alternativ.
Din punct de vedere constructiv, Eli ZERO MX utilizează un șasiu din aluminiu și păstrează lungimea de numai 2,25 metri, considerabil mai mică decât cea a unei Dacia Spring. Vehiculul poate aborda pante de până la 30%, potrivit producătorului, și are un diametru de bracaj de aproximativ 7,2 metri. Aceste caracteristici sunt relevante în spațiile urbane aglomerate, unde parcarea și manevrarea pot deveni avantaje mai importante decât viteza maximă.
În interior, microcarul oferă dotări surprinzător de generoase pentru dimensiunile sale: aer condiționat, încălzire, plafon panoramic, acces fără cheie, servodirecție electrică și sistem de frânare ABS. Instrumentarul utilizează un ecran digital de 8,8 inci, iar sistemul multimedia poate integra un afișaj de 10,1 inci cu Apple CarPlay. Există inclusiv cameră pentru mersul înapoi și senzori, echipamente care încearcă să apropie experiența de utilizare de cea oferită de un automobil convențional.
Race Edition introduce un mod Turbo ascuns, dar fără putere suplimentară
În paralel cu versiunea MX, Eli a prezentat o ediție specială numită ZERO Race Edition, disponibilă atât pentru configurația L6e, limitată la 45 km/h, cât și pentru cea L7e. Modelul se remarcă prin caroseria vopsită într-o nuanță Turbo Red, elemente grafice inspirate din motorsport, un spoiler posterior și finisaje interioare specifice. Scaunele beneficiază de tapițerie în două culori, cu materiale care imită pielea întoarsă și detalii vizuale rezervate ediției speciale.
Cel mai interesant element este însă modul Turbo. Acesta poate fi activat prin apăsarea prelungită a butonului pentru luminile de avarie, iar sistemul confirmă schimbarea prin semnale sonore și modificarea afișajului digital. Funcția ajustează răspunsul accelerației, făcând vehiculul să reacționeze mai prompt la comenzile șoferului. Nu crește însă puterea maximă a motorului și nu modifică viteza de vârf, păstrând limitele impuse de omologare. Este, mai degrabă, o funcție care schimbă senzația de conducere decât una destinată obținerii unor performanțe radical diferite.
Producătorul oferă și un pachet estetic Carbon Aero Kit, care include elemente din fibră de carbon pentru partea frontală, praguri laterale și spoiler posterior. Accesoriile sunt compatibile cu mai multe versiuni Eli ZERO, nu doar cu ediția Race, demonstrând că producătorul încearcă să dezvolte și o componentă de personalizare în jurul gamei sale de microcaruri.
Din punct de vedere comercial, versiunea ZERO MX are în Italia un preț de listă de 17.900 de euro, redus la 16.900 de euro pentru comenzile efectuate până la sfârșitul anului 2026. Race Edition costă 16.900 de euro în configurația L6e și 18.900 de euro pentru versiunea L7e. Modelul de bază al familiei ZERO pornește de la 10.900 de euro, dar are performanțe și o omologare diferite.
Pentru România, comparația cu Dacia Spring este inevitabilă, mai ales că prețurile unor configurații Eli ZERO se apropie de cele ale automobilelor electrice accesibile. Diferența fundamentală este însă categoria de omologare. Spring este un autoturism, în timp ce Eli ZERO MX rămâne un cvadriciclu greu L7e, cu cerințe constructive și reglementări distincte. Asemenea diferențe contează pentru siguranță, circulația pe anumite drumuri și utilizarea zilnică.
Deocamdată, disponibilitatea oficială în România și prețurile locale nu au fost confirmate. Cu toate acestea, Eli ZERO MX arată că mobilitatea electrică urbană poate evolua și în direcția vehiculelor foarte mici, fără să sacrifice complet confortul sau performanțele. Pentru cei care circulă predominant în oraș și consideră că un automobil convențional este mai mare decât au nevoie, asemenea alternative ar putea deveni tot mai interesante, cu condiția ca prețul și limitările constructive să fie acceptabile.