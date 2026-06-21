Moștenirea care ajunge la stat. Când pierd rudele dreptul asupra bunurilor

În această situație, bunurile sunt preluate de statul român prin intermediul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află acestea. Practic, locuința, terenurile, conturile bancare și alte bunuri nu rămân fără proprietar, ci intră în patrimoniul statului.

Când pierd rudele dreptul la moștenire

Există mai multe situații în care rudele pot pierde dreptul asupra bunurilor unei persoane decedate. Cea mai evidentă este lipsa moștenitorilor legali. Dacă persoana decedată nu are soț, copii, părinți, frați, nepoți sau alte rude care să vină la moștenire potrivit legii, bunurile ajung la stat.

O altă situație apare atunci când moștenitorii existenți renunță în mod expres la succesiune.

De exemplu, dacă o persoană lasă în urmă un apartament, dar și datorii foarte mari, copiii sau alte rude pot decide să renunțe la moștenire pentru a evita preluarea obligațiilor patrimoniale. Practic, dacă toți moștenitorii procedează astfel, patrimoniul rămas este declarat vacant.

Succesiunea trebuie acceptată

Mulți români cred că simpla existență a unei legături de rudenie este suficientă pentru a deveni proprietari ai bunurilor lăsate de o persoană decedată. În realitate, moștenirea trebuie acceptată.

Conform Codului Civil, acceptarea poate fi expresă, printr-o declarație oficială, sau tacită, prin acte care demonstrează intenția clară de a prelua moștenirea.

De exemplu, plata taxelor pentru un imobil moștenit, administrarea bunurilor sau încasarea unor venituri generate de acestea pot reprezenta acte de acceptare tacită.