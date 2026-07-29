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Monstrul din adâncuri vine pe Netflix: Josh Hartnett își apără familia în serialul Below

Monstrul din adâncuri vine pe Netflix: Josh Hartnett își apără familia în serialul Below
Foto: Netflix
Ozana Mazilu
de Ozana Mazilu
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Netflix a publicat primul trailer pentru „Below”, un serial dramatic cu Josh Hartnett în rolul unui pescar obligat să-și apere familia și comunitatea de o creatură marină misterioasă. Producția limitată combină suspansul, mitologia locală și conflictele de familie, potrivit Deadline.

Acțiunea are loc într-un mic oraș de coastă din Newfoundland, unde viața locuitorilor depinde de mare. Apele care le asigură existența ascund însă ceva periculos. Apariția unei creaturi neidentificate scoate la suprafață și secrete vechi, păstrate timp de zeci de ani de membrii comunității.

Josh Hartnett se întoarce într-un rol de erou vulnerabil

Josh Hartnett îl interpretează pe Calvin Penney, un pescar încăpățânat, dar profund atașat de oamenii din jurul său. Personajul este urmărit de moartea misterioasă a tatălui său, petrecută cu mai multe decenii în urmă. Apariția creaturii îi sugerează că tragedia nu a fost un simplu accident.

Calvin nu încearcă doar să descopere ce se află în apă. El trebuie să-și protejeze fiul, să țină comunitatea unită și să se confrunte cu propriul trecut. Trailerul sugerează că oamenii din oraș nu vor reacționa la pericol în același mod. Unii vor să afle adevărul. Alții par hotărâți să păstreze secretele îngropate.

Josh Hartnett traversează o nouă etapă importantă a carierei sale. După apariții în producții precum „Oppenheimer” și „Trap”, actorul revine într-un rol principal construit în jurul tensiunii psihologice. Noul serial Netflix îi permite să combine drama de familie cu acțiunea și horrorul marin.

Alături de el apare Charlie Heaton, cunoscut pentru rolul lui Jonathan Byers din „Stranger Things”. Actorul îl interpretează pe Wade Penney, fiul lui Calvin. Relația celor doi pare să ocupe un loc central în poveste, mai ales atunci când amenințarea începe să se apropie de familie.

O cercetătoare încearcă să identifice creatura

Calvin face echipă cu Fonda Howander, o cercetătoare marină venită din afara comunității. Personajul este interpretat de Mackenzie Davis, cunoscută din „Halt and Catch Fire”, „Black Mirror” și „Terminator: Dark Fate”.

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Fonda încearcă să găsească o explicație științifică pentru incidentele din apă. Calvin este însă convins că pericolul are legătură cu istoria insulei și cu moartea tatălui său. Diferența dintre perspectiva științifică și credințele comunității poate deveni una dintre principalele surse de tensiune.

Distribuția îi mai include pe Ruby Stokes în rolul lui Mary Penney, Rohan Campbell în rolul lui Jay Penney și Willow Kean în rolul lui Ruth Penney. Kaleb Horn îl interpretează pe Noah. Serialul promite să acorde atenție întregii familii, nu doar luptei împotriva monstrului.

Producțiile despre creaturi misterioase funcționează cel mai bine atunci când amenințarea nu este arătată complet de la început. Trailerul pentru „Below” păstrează această regulă. Sunt prezentate apa agitată, reacțiile îngrozite ale personajelor și urmele lăsate de atacuri, dar monstrul rămâne în mare parte ascuns.

Below nu este doar un serial despre un monstru marin

„Below” este creat de Jesse McKeown și va avea șase episoade. Producția este prezentată drept un serial limitat. Povestea ar trebui, prin urmare, să aibă un final clar, fără să depindă obligatoriu de realizarea unui al doilea sezon.

Creatorii promit un amestec neobișnuit de genuri. Serialul include elemente de thriller, dramă, mitologie locală și umor. Monstrul din apă reprezintă amenințarea vizibilă, dar relațiile dintre locuitori și schimbările prin care trece comunitatea par la fel de importante.

Filmele și serialele despre comunități izolate folosesc frecvent creatura ca metaforă pentru o traumă colectivă. În cazul „Below”, moartea tatălui lui Calvin, secretele insulei și teama de schimbare pot fi legate de apariția monstrului. Atmosfera amintește de acele thrillere cu mister în care adevăratul pericol nu vine întotdeauna din exterior.

Printre producătorii executivi se află Josh Hartnett, Jessica Rhoades, Chris Hatcher, Jamie Childs, Louise Sutton și Sharon Hall. Netflix nu a dezvăluit încă data exactă a premierei. Trailerul indică însă o producție întunecată, cu peisaje reci, o comunitate aflată sub presiune și un monstru care pare legat de trecutul familiei Penney.

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