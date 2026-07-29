Monstrul din adâncuri vine pe Netflix: Josh Hartnett își apără familia în serialul Below

Josh Hartnett se întoarce într-un rol de erou vulnerabil

Josh Hartnett îl interpretează pe Calvin Penney, un pescar încăpățânat, dar profund atașat de oamenii din jurul său. Personajul este urmărit de moartea misterioasă a tatălui său, petrecută cu mai multe decenii în urmă. Apariția creaturii îi sugerează că tragedia nu a fost un simplu accident.

Calvin nu încearcă doar să descopere ce se află în apă. El trebuie să-și protejeze fiul, să țină comunitatea unită și să se confrunte cu propriul trecut. Trailerul sugerează că oamenii din oraș nu vor reacționa la pericol în același mod. Unii vor să afle adevărul. Alții par hotărâți să păstreze secretele îngropate.

Josh Hartnett traversează o nouă etapă importantă a carierei sale. După apariții în producții precum „Oppenheimer” și „Trap”, actorul revine într-un rol principal construit în jurul tensiunii psihologice. Noul serial Netflix îi permite să combine drama de familie cu acțiunea și horrorul marin.

Alături de el apare Charlie Heaton, cunoscut pentru rolul lui Jonathan Byers din „Stranger Things”. Actorul îl interpretează pe Wade Penney, fiul lui Calvin. Relația celor doi pare să ocupe un loc central în poveste, mai ales atunci când amenințarea începe să se apropie de familie.

O cercetătoare încearcă să identifice creatura

Calvin face echipă cu Fonda Howander, o cercetătoare marină venită din afara comunității. Personajul este interpretat de Mackenzie Davis, cunoscută din „Halt and Catch Fire”, „Black Mirror” și „Terminator: Dark Fate”.

Fonda încearcă să găsească o explicație științifică pentru incidentele din apă. Calvin este însă convins că pericolul are legătură cu istoria insulei și cu moartea tatălui său. Diferența dintre perspectiva științifică și credințele comunității poate deveni una dintre principalele surse de tensiune.

Distribuția îi mai include pe Ruby Stokes în rolul lui Mary Penney, Rohan Campbell în rolul lui Jay Penney și Willow Kean în rolul lui Ruth Penney. Kaleb Horn îl interpretează pe Noah. Serialul promite să acorde atenție întregii familii, nu doar luptei împotriva monstrului.