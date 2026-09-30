„Verity” REVIEW: promite un nou „Gone Girl”, dar adevărata surpriză vine abia la final. De când vezi thrillerul psihologic la cinema

Nu am citit romanul lui Colleen Hoover, așa că nu pot spune cât din carte a fost păstrat, schimbat sau amputat pentru marele ecran. Judec strict filmul. Și, privit ca film, „Verity” mi s-a părut mult mai puțin „thriller psihologic devastator” decât promite marketingul și mult mai mult o melodramă erotică extrem de lentă, care își păstrează singura carte cu adevărat bună pentru ultimele minute. Romanul este prezentat oficial drept bestseller, iar adaptarea este vândută drept thriller psihologic „seducător”, dar până la final eu am tot așteptat ca tensiunea să se transforme în ceva mai consistent.

Dakota Johnson pare că încă nu a ieșit complet din Fifty Shades

Povestea o urmărește pe Lowen Ashleigh, interpretată de Dakota Johnson, o scriitoare cu probleme financiare care primește oportunitatea vieții sale: să continue seria de succes a lui Verity Crawford, autoare celebră rămasă aparent incapabilă să mai scrie după un accident grav. Pentru asta, Lowen ajunge în casa familiei Crawford, unde îl cunoaște pe Jeremy, soțul lui Verity, și începe să cerceteze arhiva scriitoarei. Evident, găsește exact lucrul pe care nu ar fi trebuit să-l găsească: un manuscris autobiografic cu niște confesiuni monstruoase.

Problema mea este Dakota Johnson. Pentru mine, joacă din nou exact în registrul pe care îl tot repetă de la Fifty Shades încoace. Recunosc, nu am văzut „capodopera” Madame Web, dar aici iar avem privirile languroase, degetele duse constant spre gură, obiecte plimbate pe buze, pixuri întoarse pe limbă și acel aer sexualizat chiar și în momente în care personajul ar trebui să fie mai degrabă speriat, suspicios sau profund tulburat. Dacă vrei să vezi și alte proiecte recente cu Dakota Johnson, diferența de registru nu mi se pare atât de mare pe cât ar trebui.

Ce-i drept, sexualizarea nu vine doar de la Johnson. Filmul împinge în mod intenționat povestea într-o zonă mai erotică decât romanul, iar Michael Showalter a vorbit public despre această alegere. Inclusiv unul dintre momentele intime dintre Hathaway și Johnson a apărut prin improvizație, nu din scenariul inițial. Deci direcția e asumată. Problema e că, atunci când aproape fiecare gest al lui Lowen începe să transmită aceeași energie sexuală, personajul pierde din nuanțe.

Anne Hathaway, în schimb, mi se pare irosită. Nu pentru că joacă prost, ci tocmai pentru că știm cât poate. Anne Hathaway are suficientă forță încât să transforme un personaj ca Verity într-o prezență realmente sinistră, dar filmul o ține prea mult în postura de obiect misterios, privind, clipind sau executând mișcări minuscule. Când primește, în sfârșit, mai mult material, începi să vezi filmul care ar fi putut exista.

Josh Hartnett este, surprinzător pentru mine, mai convingător aici decât mi s-a părut în „Trap”. Jeremy trebuie să rămână suficient de cald încât Lowen să se îndrăgostească de el, dar suficient de ambiguu încât să începi să te întrebi dacă povestea pe care o vezi este chiar povestea adevărată. Hartnett reușește destul de bine această pendulare, mai ales spre final.

Filmul confundă lentoarea cu tensiunea și are scene care nu rezistă la două întrebări

„Verity” are aproximativ două ore, dar se simte mai lung. Mult mai lung. Scenele sunt întinse, privirile sunt prelungite, ușile sunt închise lent, coridoarele sunt traversate și mai lent, manuscrisul este citit, ghici ce, și mai lent și, din când în când, mai primim câte o secvență erotică pentru a ne aminti că suntem într-un „erotic psychological thriller”. Problema e că slow burn-ul funcționează numai atunci când simți că undeva, sub suprafață, se acumulează ceva. Aici, uneori, pur și simplu… așteptăm.