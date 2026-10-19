REVIEW „Below”, pe Netflix: Josh Hartnett, monștri ascunși în adâncuri și un mister care te ține cu sufletul la gură

Există ceva fascinant la poveștile despre comunități izolate, unde oamenii trăiesc de generații întregi din ceea ce le oferă oceanul, iar natura pare să ascundă mereu mai multe decât sunt dispuși localnicii să recunoască. Poate că este vorba despre ceața care acoperă porturile, despre bărcile pescărești care dispar la orizont sau despre sentimentul că, dincolo de siguranța aparentă a uscatului, se întinde o lume pe care încă nu o înțelegem pe deplin.

Tocmai de aceea mi-a plăcut „Below”, miniseria canadiană lansată pe Netflix pe 8 octombrie 2026. Nu pentru că ar propune o idee nemaivăzută, ci pentru că reușește să combine destul de convingător misterul, drama de familie și horrorul cu monștri marini. Și, mai ales, pentru că își alege foarte bine decorul și actorii.

Creat de Jesse McKeown, cunoscut pentru implicarea în „The Umbrella Academy”, serialul are șase episoade, regizate de Jamie Childs, Helen Shaver și Stephen Dunn. Este o producție care nu pierde prea mult timp cu introducerile și care, în ciuda unor momente previzibile, știe să păstreze suficient suspans pentru a te convinge să mai vezi un episod.

Un oraș-port, un trecut dureros și ceva care pândește sub apă

Acțiunea se desfășoară în Snook’s Arm, o mică localitate pescărească din Newfoundland, Canada, unde viața locuitorilor este deja complicată de probleme economice, de declinul pescuitului și de perspectiva dispariției comunității. Peste toate acestea apare o amenințare mult mai greu de explicat: ceva uriaș și periculos se ascunde în apele din apropiere.

În centrul poveștii se află Calvin Penney, interpretat de Josh Hartnett, un pescar încă afectat de moartea misterioasă a tatălui său. Calvin încearcă să-și țină familia unită, să-și protejeze copiii și să găsească o explicație pentru evenimentele tot mai ciudate care tulbură orașul.

Alături de el apare doctorița Fonda Howander, biolog marin interpretat de Mackenzie Davis, care încearcă să înțeleagă natura amenințării. În paralel, Wade Penney, fiul lui Calvin, jucat de Charlie Heaton, se confruntă cu propriile traume și experiențe tulburătoare.

Povestea funcționează pe două niveluri. Pe de o parte, avem misterul creaturii care atacă din adâncuri, iar pe de altă parte, relațiile dintre membrii unei familii marcate de pierderi, secrete și resentimente. Mi-a plăcut că serialul nu transformă totul într-o simplă vânătoare de monstru. Există și o componentă emoțională care oferă personajelor motive mai interesante decât dorința de a supraviețui.

Dar adevăratul personaj secundar al serialului este, în opinia mea, localitatea însăși. Portul, casele modeste, bărcile de pescuit, stâncile, oceanul cenușiu și ghețarii spectaculoși creează o atmosferă apăsătoare, dar surprinzător de plăcută vizual. Filmările realizate chiar în Newfoundland și Labrador dau întregii povești o autenticitate pe care decorurile construite artificial cu greu ar fi putut să o reproducă.

Josh Hartnett și Mackenzie Davis sunt printre cele mai bune motive să urmărești serialul

Unul dintre aspectele care mi-au plăcut cel mai mult la „Below” este jocul actoricesc, în special cel al protagoniștilor. Josh Hartnett face un rol foarte bun în pielea lui Calvin Penney, un bărbat încăpățânat, obosit și chinuit de trecut, dar care nu și-a pierdut instinctul de a-și proteja familia.

Hartnett, pe care l-am văzut de-a lungul anilor în producții precum „Pearl Harbor”, „Black Hawk Down”, „Penny Dreadful” sau, mai recent, „Oppenheimer”, „Trap” sau „Verity„, reușește să facă din Calvin un personaj credibil. Nu este eroul clasic, mereu pregătit cu o replică inteligentă și o soluție miraculoasă. Greșește, se enervează, ia decizii discutabile și tocmai de aceea pare uman.

Mackenzie Davis, cunoscută din „Halt and Catch Fire”, „Black Mirror”, „Station Eleven” și „Terminator: Dark Fate”, este la rândul ei foarte convingătoare în rolul Fondei Howander. Personajul aduce perspectiva științifică într-o comunitate dominată de superstiții, povești pescărești și neîncredere în cei veniți din afară.

Mi-a plăcut dinamica dintre Calvin și Fonda, tocmai pentru că cei doi privesc amenințarea din unghiuri diferite. El are experiența oceanului și o legătură personală cu misterul, în timp ce ea încearcă să găsească explicații prin observație și cercetare. Împreună, cei doi reprezintă una dintre cele mai solide componente ale serialului.

Nici Charlie Heaton, cunoscut din „Stranger Things”, nu dezamăgește în rolul lui Wade. Actorul se potrivește foarte bine cu personajele vulnerabile, neliniștite și marcate de traume, iar aici are ocazia să exploreze din nou această zonă.

Distribuția este completată de Ruby Stokes, în rolul lui Mary Penney, Rohan Campbell, care îl interpretează pe Jay Penney, Willow Kean, în rolul lui Ruth Penney, și Natasha Henstridge, care o joacă pe Jan Hicks. Personajele secundare contribuie la senzația că Snook’s Arm este o comunitate reală, cu tensiuni și istorii personale care preced evenimentele fantastice.

De la „Moby-Dick” la „The Terror”: o poveste pe care am mai văzut-o, dar care încă funcționează

Trebuie să recunosc că „Below” nu m-a surprins foarte tare prin premisă. Ideea unei creaturi marine misterioase, care transformă oceanul într-un teritoriu ostil și obligă oamenii să-și confrunte fricile, a fost exploatată de nenumărate ori în literatură și cinematografie.

Prima comparație care mi-a venit în minte a fost, inevitabil, „Moby-Dick”, celebrul roman al lui Herman Melville. Sigur, aici nu avem un căpitan Ahab obsedat să se răzbune pe o balenă albă, însă găsim aceeași fascinație pentru forțele necunoscute ale oceanului și pentru încăpățânarea omului de a înfrunta ceva ce îl depășește.

Există și asemănări cu „In the Heart of the Sea” (2015), filmul lui Ron Howard, inspirat de povestea reală a balenierei Essex. Și acolo, oceanul este un spațiu grandios, dar ostil, iar oamenii descoperă cât de vulnerabili sunt în fața naturii.

Mi-a amintit și de „The Terror”, serialul AMC din 2018, mai ales prin combinația dintre izolarea geografică, atmosfera glacială, miturile locale și amenințarea unei creaturi pe care personajele nu o înțeleg. „The Terror” are o construcție psihologică mai complexă, dar „Below” încearcă să obțină o parte din aceeași neliniște.

O comparație mai recentă ar fi „The Rig” (2023), serialul cu Emily Hampshire (cu care tocmai am avut interviu) și Iain Glen, în care muncitorii unei platforme petroliere din Marea Nordului se confruntă cu fenomene inexplicabile, legate de forțe naturale și biologice. Ambele producții pornesc de la o idee interesantă: ce se întâmplă atunci când intervenția oamenilor în mediu declanșează ceva pe care nu îl mai pot controla?

Aș adăuga și „Underwater” (2020), cu Kristen Stewart, pentru partea de horror subacvatic, unde necunoscutul și spațiile claustrofobice devin la fel de amenințătoare ca monștrii propriu-ziși.

Prin urmare, „Below” nu inventează o formulă nouă. Mai degrabă combină ingrediente familiare și le așază într-un decor foarte bine ales. Uneori poți anticipa încotro se îndreaptă povestea, dar asta nu înseamnă că nu te poți bucura de călătorie.