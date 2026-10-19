REVIEW „Below”, pe Netflix: Josh Hartnett, monștri ascunși în adâncuri și un mister care te ține cu sufletul la gură
Există ceva fascinant la poveștile despre comunități izolate, unde oamenii trăiesc de generații întregi din ceea ce le oferă oceanul, iar natura pare să ascundă mereu mai multe decât sunt dispuși localnicii să recunoască. Poate că este vorba despre ceața care acoperă porturile, despre bărcile pescărești care dispar la orizont sau despre sentimentul că, dincolo de siguranța aparentă a uscatului, se întinde o lume pe care încă nu o înțelegem pe deplin.
Tocmai de aceea mi-a plăcut „Below”, miniseria canadiană lansată pe Netflix pe 8 octombrie 2026. Nu pentru că ar propune o idee nemaivăzută, ci pentru că reușește să combine destul de convingător misterul, drama de familie și horrorul cu monștri marini. Și, mai ales, pentru că își alege foarte bine decorul și actorii.
Creat de Jesse McKeown, cunoscut pentru implicarea în „The Umbrella Academy”, serialul are șase episoade, regizate de Jamie Childs, Helen Shaver și Stephen Dunn. Este o producție care nu pierde prea mult timp cu introducerile și care, în ciuda unor momente previzibile, știe să păstreze suficient suspans pentru a te convinge să mai vezi un episod.
Un oraș-port, un trecut dureros și ceva care pândește sub apă
Acțiunea se desfășoară în Snook’s Arm, o mică localitate pescărească din Newfoundland, Canada, unde viața locuitorilor este deja complicată de probleme economice, de declinul pescuitului și de perspectiva dispariției comunității. Peste toate acestea apare o amenințare mult mai greu de explicat: ceva uriaș și periculos se ascunde în apele din apropiere.
În centrul poveștii se află Calvin Penney, interpretat de Josh Hartnett, un pescar încă afectat de moartea misterioasă a tatălui său. Calvin încearcă să-și țină familia unită, să-și protejeze copiii și să găsească o explicație pentru evenimentele tot mai ciudate care tulbură orașul.
Alături de el apare doctorița Fonda Howander, biolog marin interpretat de Mackenzie Davis, care încearcă să înțeleagă natura amenințării. În paralel, Wade Penney, fiul lui Calvin, jucat de Charlie Heaton, se confruntă cu propriile traume și experiențe tulburătoare.
Povestea funcționează pe două niveluri. Pe de o parte, avem misterul creaturii care atacă din adâncuri, iar pe de altă parte, relațiile dintre membrii unei familii marcate de pierderi, secrete și resentimente. Mi-a plăcut că serialul nu transformă totul într-o simplă vânătoare de monstru. Există și o componentă emoțională care oferă personajelor motive mai interesante decât dorința de a supraviețui.
Dar adevăratul personaj secundar al serialului este, în opinia mea, localitatea însăși. Portul, casele modeste, bărcile de pescuit, stâncile, oceanul cenușiu și ghețarii spectaculoși creează o atmosferă apăsătoare, dar surprinzător de plăcută vizual. Filmările realizate chiar în Newfoundland și Labrador dau întregii povești o autenticitate pe care decorurile construite artificial cu greu ar fi putut să o reproducă.
Josh Hartnett și Mackenzie Davis sunt printre cele mai bune motive să urmărești serialul
Unul dintre aspectele care mi-au plăcut cel mai mult la „Below” este jocul actoricesc, în special cel al protagoniștilor. Josh Hartnett face un rol foarte bun în pielea lui Calvin Penney, un bărbat încăpățânat, obosit și chinuit de trecut, dar care nu și-a pierdut instinctul de a-și proteja familia.
Hartnett, pe care l-am văzut de-a lungul anilor în producții precum „Pearl Harbor”, „Black Hawk Down”, „Penny Dreadful” sau, mai recent, „Oppenheimer”, „Trap” sau „Verity„, reușește să facă din Calvin un personaj credibil. Nu este eroul clasic, mereu pregătit cu o replică inteligentă și o soluție miraculoasă. Greșește, se enervează, ia decizii discutabile și tocmai de aceea pare uman.
Mackenzie Davis, cunoscută din „Halt and Catch Fire”, „Black Mirror”, „Station Eleven” și „Terminator: Dark Fate”, este la rândul ei foarte convingătoare în rolul Fondei Howander. Personajul aduce perspectiva științifică într-o comunitate dominată de superstiții, povești pescărești și neîncredere în cei veniți din afară.
Mi-a plăcut dinamica dintre Calvin și Fonda, tocmai pentru că cei doi privesc amenințarea din unghiuri diferite. El are experiența oceanului și o legătură personală cu misterul, în timp ce ea încearcă să găsească explicații prin observație și cercetare. Împreună, cei doi reprezintă una dintre cele mai solide componente ale serialului.
Nici Charlie Heaton, cunoscut din „Stranger Things”, nu dezamăgește în rolul lui Wade. Actorul se potrivește foarte bine cu personajele vulnerabile, neliniștite și marcate de traume, iar aici are ocazia să exploreze din nou această zonă.
Distribuția este completată de Ruby Stokes, în rolul lui Mary Penney, Rohan Campbell, care îl interpretează pe Jay Penney, Willow Kean, în rolul lui Ruth Penney, și Natasha Henstridge, care o joacă pe Jan Hicks. Personajele secundare contribuie la senzația că Snook’s Arm este o comunitate reală, cu tensiuni și istorii personale care preced evenimentele fantastice.
De la „Moby-Dick” la „The Terror”: o poveste pe care am mai văzut-o, dar care încă funcționează
Trebuie să recunosc că „Below” nu m-a surprins foarte tare prin premisă. Ideea unei creaturi marine misterioase, care transformă oceanul într-un teritoriu ostil și obligă oamenii să-și confrunte fricile, a fost exploatată de nenumărate ori în literatură și cinematografie.
Prima comparație care mi-a venit în minte a fost, inevitabil, „Moby-Dick”, celebrul roman al lui Herman Melville. Sigur, aici nu avem un căpitan Ahab obsedat să se răzbune pe o balenă albă, însă găsim aceeași fascinație pentru forțele necunoscute ale oceanului și pentru încăpățânarea omului de a înfrunta ceva ce îl depășește.
Există și asemănări cu „In the Heart of the Sea” (2015), filmul lui Ron Howard, inspirat de povestea reală a balenierei Essex. Și acolo, oceanul este un spațiu grandios, dar ostil, iar oamenii descoperă cât de vulnerabili sunt în fața naturii.
Mi-a amintit și de „The Terror”, serialul AMC din 2018, mai ales prin combinația dintre izolarea geografică, atmosfera glacială, miturile locale și amenințarea unei creaturi pe care personajele nu o înțeleg. „The Terror” are o construcție psihologică mai complexă, dar „Below” încearcă să obțină o parte din aceeași neliniște.
O comparație mai recentă ar fi „The Rig” (2023), serialul cu Emily Hampshire (cu care tocmai am avut interviu) și Iain Glen, în care muncitorii unei platforme petroliere din Marea Nordului se confruntă cu fenomene inexplicabile, legate de forțe naturale și biologice. Ambele producții pornesc de la o idee interesantă: ce se întâmplă atunci când intervenția oamenilor în mediu declanșează ceva pe care nu îl mai pot controla?
Aș adăuga și „Underwater” (2020), cu Kristen Stewart, pentru partea de horror subacvatic, unde necunoscutul și spațiile claustrofobice devin la fel de amenințătoare ca monștrii propriu-ziși.
Prin urmare, „Below” nu inventează o formulă nouă. Mai degrabă combină ingrediente familiare și le așază într-un decor foarte bine ales. Uneori poți anticipa încotro se îndreaptă povestea, dar asta nu înseamnă că nu te poți bucura de călătorie.
Cât de realistă este ideea unor forme de viață ascunse în ghețari? Știința are câteva răspunsuri surprinzătoare
Unul dintre lucrurile care mi s-au părut interesante la „Below” este legătura dintre misterul marin, ghețarii din Atlanticul de Nord și ideea că natura poate păstra secrete biologice pentru perioade incredibil de lungi. Evident, serialul duce lucrurile într-o direcție fantastică, dar premisa că organismele pot supraviețui în medii înghețate nu este deloc absurdă.
De fapt, cercetările recente arată că ghețarii și permafrostul pot conserva microorganisme viabile timp de mii de ani. Un exemplu relevant vine chiar din Alaska. Într-un studiu publicat pe 23 septembrie 2025 în Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, cercetătorii de la Universitatea Colorado Boulder și colaboratorii lor au analizat microorganisme din permafrostul antic, colectate dintr-un tunel de cercetare din apropierea orașului Fairbanks.
Rezultatele au arătat că microbii conservați în solul înghețat se pot reactiva după dezgheț. Procesul este inițial foarte lent, însă comunitățile microbiene încep să se reorganizeze și să se dezvolte în lunile următoare. Este important de precizat că studiul se referă la microorganisme și la permafrost, nu la animale marine gigantice conservate în ghețari.
Un alt studiu publicat în noiembrie 2025, în revista Environmental Research, a identificat bacterii cultivabile în probe de gheață provenite din ghețarul Styx, din Antarctica. Cercetătorii au obținut 656 de izolate bacteriene, reprezentând 27 de specii, unele prezentând caracteristici genetice asociate cu potențialul patogen.
În aprilie 2026, un studiu din revista ISME Communications a adus dovezi suplimentare privind existența unor comunități microbiene active în gheața glaciară. Așadar, ideea că mediile înghețate sunt complet lipsite de viață este contrazisă de cercetările moderne.
Nu înseamnă că trebuie să ne așteptăm să iasă un monstru marin dintr-un aisberg. Dar asemenea descoperiri oferă un fundament științific fascinant poveștilor despre organisme necunoscute și despre consecințele schimbărilor climatice.
De altfel, topirea ghețarilor și eliberarea microorganismelor în mediu reprezintă subiecte reale de cercetare. Și poate tocmai acest amestec de știință, speculație și folclor face ca poveștile precum „Below” să fie atât de atrăgătoare.
Atmosfera salvează unele dintre momentele previzibile ale serialului
Dacă ar fi să aleg un singur aspect prin care „Below” se diferențiază de alte producții cu monștri marini, acesta ar fi atmosfera. Mi-a plăcut foarte mult felul în care serialul surprinde viața dintr-un mic oraș-port, cu toate particularitățile sale. Este genul de loc unde toată lumea se cunoaște, unde secretele sunt greu de păstrat și unde oceanul nu este doar un peisaj spectaculos, ci principala sursă de existență.
Imaginea contribuie enorm la această senzație. Peisajele din Newfoundland, cu falezele lor abrupte, apele reci și bărcile pescărești, sunt spectaculoase. În multe momente, nici măcar nu ai nevoie să vezi creatura pentru a simți amenințarea. Este suficientă o întindere de apă cenușie, o barcă izolată sau un aisberg care se profilează la orizont.
Mi-a plăcut și felul în care sunt folosite contrastele: liniștea aparentă a comunității și violența evenimentelor, frumusețea peisajelor și pericolul ascuns sub suprafața apei. Există o componentă aproape melancolică, legată de dispariția unui mod de viață și de legătura oamenilor cu locurile în care au crescut.
Pe de altă parte, serialul nu este lipsit de probleme. Unele reacții ale personajelor sunt previzibile, anumite decizii par luate mai degrabă pentru a împinge acțiunea înainte, iar explicațiile legate de creatură nu sunt întotdeauna la fel de convingătoare precum misterul inițial.
Nici efectele vizuale nu sunt impecabile în toate secvențele. Personal, am preferat momentele în care pericolul este sugerat, nu arătat în întregime. De multe ori, necunoscutul este mai înfricoșător decât orice monstru realizat digital.
Cu toate acestea, nu m-au deranjat suficient aceste neajunsuri încât să-mi pierd interesul. „Below” este o producție care știe să-și folosească decorul, muzica și suspansul, chiar dacă nu reușește mereu să mențină aceeași intensitate.
Verdict: un serial bun pentru binge-watching, fără pretenția de a revoluționa genul
Un mare avantaj al serialului este durata. Cu șase episoade de aproximativ 40 de minute, „Below” nu își întinde inutil povestea pe zece sau douăsprezece episoade, așa cum se întâmplă uneori cu producțiile de streaming. Ritmul este suficient de alert, misterul se dezvoltă progresiv, iar fiecare episod îți oferă motive să continui.
Pentru mine, a funcționat foarte bine ca experiență de binge-watching. Nu este acel serial care să mă facă să analizez fiecare detaliu zile întregi după vizionare și nici nu cred că va deveni un reper al genului horror. Dar este o producție pe care am urmărit-o cu plăcere, în special datorită lui Josh Hartnett și Mackenzie Davis, a atmosferei de oraș pescăresc și a felului în care îmbină drama de familie cu misterul.
Mi-ar fi plăcut, poate, mai multă originalitate în construcția poveștii și câteva surprize care să meargă dincolo de convențiile clasice ale filmelor cu monștri. În schimb, am primit personaje destul de bine conturate, o imagine frumoasă și un univers în care natura este deopotrivă fascinantă și amenințătoare.
În plus, există o idee care mi-a rămas în minte: poate că adevăratul pericol nu este neapărat ceea ce se ascunde în adâncuri, ci convingerea oamenilor că pot controla sau exploata orice parte a naturii fără consecințe.
„Below” nu este „Moby-Dick”, nu atinge complexitatea din „The Terror” și nici nu încearcă să fie un horror revoluționar. Dar nici nu trebuie. Uneori este suficient să ai o poveste cu un monstru marin, câțiva actori foarte buni, un port izolat și niște peisaje spectaculoase pentru a obține un serial care merită urmărit.
Verdictul meu: 7,5/10. Un thriller supranatural atmosferic, cu interpretări solide, o poveste familiară și suficient suspans cât să merite un weekend pe Netflix. Dacă îți plac misterele marine, poveștile cu creaturi necunoscute și comunitățile izolate, merită să-i dai o șansă.