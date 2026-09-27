A fost creată gheață aproape la fel de rezistentă ca betonul. Secretul din spatele tehnologiei

Ce au adăugat cercetătorii în gheață

Rețeta combină apa cu nanocristale de celuloză, particule minuscule obținute din materialul care dă structură plantelor. În timpul înghețării, acestea formează o rețea în jurul cristalelor de gheață, asemenea unei armături microscopice.

Ingredientul decisiv este o proteină proiectată să lege cele două componente. O parte se atașează de gheață, cealaltă de celuloză. Astfel, proteina funcționează ca un adeziv molecular și ține structura împreună atunci când este supusă unei forțe.

În gheața obișnuită, o fisură mică se poate extinde rapid. În noul material, rețeaua de celuloză îi blochează sau îi deviază traseul. BioPykrete se deformează treptat, în loc să cedeze brusc, potrivit studiului publicat în Colloids and Surfaces B: Biointerfaces.

Testele au indicat o rezistență la compresiune de aproximativ zece ori mai mare decât a gheții obișnuite și o capacitate de a absorbi circa 70 de ori mai multă energie înainte de rupere. Adăugarea proteinei a dublat ambele performanțe față de un amestec similar de gheață și celuloză fără această legătură.

Unde ar putea fi folosită și ce rămâne de demonstrat

Cercetătorii se gândesc în special la regiunile polare, unde transportul betonului și al oțelului este complicat și costisitor. Un material bazat în mare parte pe apă înghețată ar putea oferi o alternativă pentru anumite structuri, dacă proprietățile sale se confirmă în condiții reale.

Comparația cu betonul privește însă rezistența la compresiune măsurată în laborator. Nu înseamnă că materialele sunt echivalente în toate privințele sau că BioPykrete poate fi folosit în clădiri obișnuite. Gheața trebuie să rămână înghețată.

Deocamdată, vorbim despre o demonstrație de laborator. Mai trebuie verificat comportamentul după înghețări și dezghețări repetate, dar și deformarea lentă sub o greutate menținută timp îndelungat.