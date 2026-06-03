Misterul fluviului Eufrat, rezolvat după milioane de ani. Cercetătorii au aflat cum s-a format una dintre cele mai importante ape din istoria omenirii

Două râuri uriașe au existat înaintea Eufratului de astăzi

Pentru a reconstrui istoria regiunii, cercetătorii au analizat relieful actual și structurile geologice aflate sub suprafață. Rezultatele indică faptul că actualul Eufrat nu a existat dintotdeauna în forma pe care o cunoaștem astăzi.

În urmă cu aproximativ cinci până la șase milioane de ani, în Anatolia, pe teritoriul actual al Turciei, existau două sisteme fluviale distincte, cunoscute în literatura de specialitate sub numele de Palaeo-Karasu și Palaeo-Murat. Aceste cursuri de apă traversau o regiune foarte diferită de cea de astăzi și se îndreptau către bazinul mediteranean.

Perioada respectivă coincide cu unul dintre cele mai neobișnuite episoade din istoria geologică a planetei. Marea Mediterană trecea prin așa-numita criză de salinitate messiniană, un eveniment în care mare parte din apă s-a evaporat, transformând zona într-un peisaj dominat de câmpii saline și bazine izolate.

Analizele geologice au scos la iveală un detaliu surprinzător. Cele două râuri dispărute transportau volume de apă care, potrivit estimărilor, ar fi putut depăși debitul combinat al Eufratului actual, al Tigrului și chiar al Nilului. Pentru oamenii de știință, acest lucru sugerează că regiunea beneficia atunci de un climat mult mai umed și de un relief mai accidentat decât cel prezent.

Mișcările scoarței terestre au schimbat complet harta Orientului Mijlociu

Povestea Eufratului nu s-a încheiat însă odată cu existența acestor râuri străvechi. În urmă cu aproximativ 3,6 milioane de ani, activitatea tectonică din estul Anatoliei a început să modifice profund configurația terenului.

Mișcările produse de sistemele de falii au schimbat direcția de curgere a apelor, îndepărtându-le treptat de bazinul mediteranean și orientându-le către sud-est. Procesul a fost lent la scară umană, dar spectaculos din punct de vedere geologic.

Potrivit cercetătorilor, abia în urmă cu circa 1,6 milioane de ani a început să se contureze fluviul Eufrat în forma sa apropiată de cea actuală. Practic, fluviul care a alimentat una dintre cele mai fertile regiuni ale lumii este rezultatul unor transformări care au durat milioane de ani.