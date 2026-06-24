Rechinul umblător, descoperit în Papua Noua Guinee. Ce abilitate rară are noua specie

Animalul, descris ca fiind un rechin mic, cu pete maronii și un model corporal neobișnuit, a fost observat în apropierea stâncilor aflate în ape întunecate și puțin adânci.

Christine Dudgeon, cercetător senior la Universitatea Sunshine Coast din Australia, a povestit momentul descoperirii.

„Eram atât de entuziasmată… Nu m-am uitat foarte atent la model și l-am prins repede și l-am dus înapoi la barcă”.

După ce a fost analizat de Jess Blakeway, doctorandă și autoarea principală a studiului care descrie noua specie, au apărut primele suspiciuni că nu era vorba despre un exemplar obișnuit.

Blakeway „a observat că rechinul avea un model diferit de cel pe care îl căutam și mi-a strigat: «Chris, e diferit»”.

A zecea specie cunoscută de rechin umblător

Noua specie a primit numele Hemiscyllium dudgeonae, cunoscută și drept rechinul umblător al lui Dudgeon, în semn de recunoaștere pentru cei 20 de ani de cercetare dedicați genului Hemiscyllium.

Descoperirea a fost prezentată pe 15 iunie în Journal of the Ocean Science Foundation și ridică la zece numărul speciilor de rechini umblători identificate până în prezent.

Fiecare dintre aceste specii are propriul model corporal distinctiv, iar diferențele de aspect au reprezentat primul indiciu că cercetătorii se aflau în fața unei specii necunoscute.

„Rechinul umblător al lui Michael are amprente de leopard, iar rechinul umblător al lui Dudgeon are mici linii albe și puncte maronii pe tot corpul”, a explicat Dudgeon.

Cum au confirmat oamenii de știință că este o specie nouă

După observarea primului exemplar, cercetătorii au continuat explorarea recifelor din apropiere.