Rechinul umblător, descoperit în Papua Noua Guinee. Ce abilitate rară are noua specie
Descoperirea unei noi specii de rechin este un eveniment rar, mai ales atunci când aceasta este identificată în ape foarte puțin adânci, într-o zonă deja studiată de cercetători. În Papua Noua Guinee, o echipă de oameni de știință a identificat recent o specie necunoscută până acum de rechin umblător, un grup aparte de rechini de dimensiuni reduse care folosesc înotătoarele pentru a se deplasa pe fundul recifelor. Noua specie a atras imediat atenția comunității științifice datorită caracteristicilor sale distincte și unei abilități care continuă să îi fascineze pe specialiști.
O descoperire neașteptată în apele puțin adânci din Papua Noua Guinee
Cercetătorii explorau recifele din sud-estul Papuei Noua Guinee în căutarea unei alte specii de rechin umblător atunci când au observat un exemplar care nu semăna cu cele cunoscute până atunci.
Animalul, descris ca fiind un rechin mic, cu pete maronii și un model corporal neobișnuit, a fost observat în apropierea stâncilor aflate în ape întunecate și puțin adânci.
Christine Dudgeon, cercetător senior la Universitatea Sunshine Coast din Australia, a povestit momentul descoperirii.
„Eram atât de entuziasmată… Nu m-am uitat foarte atent la model și l-am prins repede și l-am dus înapoi la barcă”.
După ce a fost analizat de Jess Blakeway, doctorandă și autoarea principală a studiului care descrie noua specie, au apărut primele suspiciuni că nu era vorba despre un exemplar obișnuit.
Blakeway „a observat că rechinul avea un model diferit de cel pe care îl căutam și mi-a strigat: «Chris, e diferit»”.
A zecea specie cunoscută de rechin umblător
Noua specie a primit numele Hemiscyllium dudgeonae, cunoscută și drept rechinul umblător al lui Dudgeon, în semn de recunoaștere pentru cei 20 de ani de cercetare dedicați genului Hemiscyllium.
Descoperirea a fost prezentată pe 15 iunie în Journal of the Ocean Science Foundation și ridică la zece numărul speciilor de rechini umblători identificate până în prezent.
Fiecare dintre aceste specii are propriul model corporal distinctiv, iar diferențele de aspect au reprezentat primul indiciu că cercetătorii se aflau în fața unei specii necunoscute.
„Rechinul umblător al lui Michael are amprente de leopard, iar rechinul umblător al lui Dudgeon are mici linii albe și puncte maronii pe tot corpul”, a explicat Dudgeon.
Cum au confirmat oamenii de știință că este o specie nouă
După observarea primului exemplar, cercetătorii au continuat explorarea recifelor din apropiere.
În doar două zile, echipa a identificat încă 11 exemplare în trei locații diferite. Printre acestea se aflau masculi și femele, atât juvenili, cât și adulți, iar toate prezentau același model corporal caracteristic.
Această observație i-a determinat pe specialiști să creadă că nu este vorba despre o simplă anomalie.
Pentru confirmare, cercetătorii au analizat ADN-ul exemplarelor în laboratorul din Australia și au comparat datele genetice cu cele provenite de la celelalte nouă specii cunoscute de rechini umblători.
Rezultatele au confirmat că populația descoperită reprezintă o specie nouă.
Abilitatea rară care îi diferențiază de alți rechini
Rechinii umblători sunt considerați specialiști ai recifelor de corali și se deosebesc de rudele lor mai mari prin modul în care se deplasează.
În loc să înoate permanent, aceștia folosesc înotătoarele pectorale și pelvine pentru a „merge” pe fundul mării. Această abilitate devine extrem de utilă în timpul refluxului, atunci când anumite porțiuni ale recifului rămân separate de apele mai adânci.
Prin acest mod de deplasare, rechinii pot continua să se miște și să caute hrană chiar și atunci când nivelul oxigenului din apă scade.
Oamenii de știință consideră că această adaptare s-a dezvoltat ca răspuns la condițiile dificile întâlnite în zonele tropicale de recif, unde variațiile nivelului apei și ale oxigenului sunt frecvente.
Potrivit studiilor citate de cercetători, unele specii de rechini umblători pot supraviețui ore întregi în medii cu nivel redus de oxigen.
O specie care ar putea fi vulnerabilă
Până în prezent, rechinul umblător al lui Dudgeon a fost observat doar în trei locații din Papua Noua Guinee.
Dacă cercetările viitoare vor confirma că aria sa de răspândire este foarte limitată, specia ar putea deveni vulnerabilă la degradarea habitatelor, schimbările climatice și pescuitul excesiv.
Specialiștii explică faptul că multe specii de rechini umblători rămân în apropierea recifelor unde s-au născut, ceea ce le reduce capacitatea de a recoloniza zonele afectate.
Descoperirea demonstrează, totodată, că există încă regiuni insuficient studiate care pot ascunde specii necunoscute științei.
Dudgeon și colegii săi intenționează să continue cercetările în Papua Noua Guinee pentru a înțelege mai bine comportamentul și habitatul noii specii.
„Cred că mulți oameni nu sunt conștienți de minunata diversitate a rechinilor și a rudelor lor, pisicile de mare, razele și himerele”, a spus Dudgeon.
„Foarte puține specii sunt periculoase pentru oameni și reprezintă un grup de animale minunat de larg și eclectic. Continuă să ne surprindă și să ne fascineze”.