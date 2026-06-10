Secretul celui mai lent mamifer din lume. O descoperire genetică explică de ce leneșii se mișcă atât de încet

Rezultatele sugerează că aceste mecanisme genetice au contribuit la dezvoltarea metabolismului extrem de lent care caracterizează astăzi aceste animale.

„Genele săritoare” care au schimbat evoluția leneșilor

Pentru cercetare, oamenii de știință au secvențiat genomul unui leneș cu două degete și l-au comparat cu cel al unor rude apropiate, precum furnicarii și tatuurile. Toate aceste specii fac parte din grupul Xenarthra, un grup de mamifere sud-americane considerat de mult timp unul dintre cele mai neobișnuite din lume.

Analiza a scos la iveală un număr mare de elemente genetice mobile, cunoscute sub numele de transpozoni sau „gene săritoare”. Aceste fragmente de ADN au capacitatea de a se copia și insera în diferite regiuni ale genomului.

Deși astfel de elemente există și la alte animale, cercetătorii au observat că la leneși ele par să fi avut un rol deosebit de important. Unele dintre aceste inserții genetice au fost păstrate timp de milioane de ani și au fost integrate în procese biologice esențiale pentru organism.

Multe dintre ele sunt asociate cu producerea și utilizarea energiei la nivel celular. În special, cercetătorii au identificat legături cu funcționarea mitocondriilor, structurile responsabile pentru transformarea nutrienților în energie.

Potrivit autorilor studiului, aceste modificări genetice au apărut în urmă cu aproximativ 30 de milioane de ani, la strămoșul comun al speciilor actuale de leneși. Deoarece ofereau avantaje de supraviețuire, ele au fost păstrate de selecția naturală până în prezent.

Descoperirea ar putea ajuta inclusiv medicina umană

Dincolo de explicația privind stilul de viață al leneșilor, cercetătorii cred că rezultatele ar putea avea aplicații mult mai largi.