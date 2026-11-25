Funcționează permanent cipul din cartea electronică de identitate?

Una dintre temerile prezentate în discuția televizată este că cipul din buletin sau din pașaport ar rămâne activ în permanență. Bogdan Dumitru a explicat că această interpretare nu corespunde modului în care funcționează tehnologia folosită în documentele electronice.

Potrivit ministrului, cipul este pasiv și nu funcționează continuu. Acesta poate executa anumite instrucțiuni, însă devine activ numai atunci când intră în apropierea unui câmp electromagnetic produs de un dispozitiv compatibil. În acel moment, componenta electronică poate verifica cheile de criptare și poate executa operațiunile pentru care a fost proiectată.

Prin urmare, simpla purtare a cărții electronice de identitate în buzunar sau în portofel nu înseamnă că cipul transmite permanent informații. Activarea are loc în condițiile unei interacțiuni cu un cititor compatibil.

Dezinformările despre cipuri alimentează neîncrederea în digitalizare

În intervenția de la Digi24, ministrul a comentat și câteva dintre reacțiile unor cetățeni care se tem de introducerea cărților electronice de identitate. În materialul prezentat în emisiune, mai multe persoane își exprimau suspiciunile față de documentele cu cip, unele asociind această tehnologie cu posibilitatea de a fi supravegheate permanent.

Printre afirmațiile prezentate s-a numărat și ideea că un cip în buletin ar putea funcționa ca un dispozitiv de monitorizare continuă. O astfel de interpretare a fost susținută inclusiv în spațiul politic, unde deputata AUR Lidia Vadim Tudor a asociat componenta electronică a documentului cu supravegherea permanentă a posesorului.

Bogdan Dumitru a spus că înțelege existența acestor temeri, chiar dacă nu consideră că ele sunt susținute de explicațiile tehnice. Ministrul a recunoscut că nu poate identifica exact originea neîncrederii, însă a indicat dezinformarea și lipsa unor explicații suficient de clare drept posibile cauze ale rezistenței la schimbare.

În opinia sa, simpla prezentare a caracteristicilor tehnice nu este întotdeauna suficientă pentru a schimba percepțiile. Informațiile trebuie comunicate în mod repetat, prin intermediul mai multor surse, astfel încât oamenii să poată înțelege cum funcționează tehnologia și care sunt limitele acesteia.