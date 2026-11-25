Ministrul Digitalizării explică ce se întâmplă cu cipul din buletin și de ce unii români se tem de cartea electronică de identitate
Teama că statul ar putea urmări permanent cetățenii prin intermediul cărții electronice de identitate continuă să alimenteze dezinformări în România. Una dintre cele mai răspândite afirmații este că cipul inclus în noul buletin ar funcționa permanent și ar putea transmite informații despre posesor. Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru, a explicat la Digi24 cum funcționează, de fapt, componenta electronică și în ce condiții poate fi activată.
Subiectul a fost abordat în contextul discuțiilor despre digitalizarea serviciilor publice și proiectul RO Wallet. Oficialul a vorbit și despre rezistența unei părți a populației la introducerea tehnologiilor noi, dar și despre rolul pe care îl joacă informațiile false în menținerea neîncrederii. În opinia sa, explicațiile repetate și comunicarea mai atentă ar putea schimba treptat percepția publică.
Funcționează permanent cipul din cartea electronică de identitate?
Una dintre temerile prezentate în discuția televizată este că cipul din buletin sau din pașaport ar rămâne activ în permanență. Bogdan Dumitru a explicat că această interpretare nu corespunde modului în care funcționează tehnologia folosită în documentele electronice.
Potrivit ministrului, cipul este pasiv și nu funcționează continuu. Acesta poate executa anumite instrucțiuni, însă devine activ numai atunci când intră în apropierea unui câmp electromagnetic produs de un dispozitiv compatibil. În acel moment, componenta electronică poate verifica cheile de criptare și poate executa operațiunile pentru care a fost proiectată.
Prin urmare, simpla purtare a cărții electronice de identitate în buzunar sau în portofel nu înseamnă că cipul transmite permanent informații. Activarea are loc în condițiile unei interacțiuni cu un cititor compatibil.
Dezinformările despre cipuri alimentează neîncrederea în digitalizare
În intervenția de la Digi24, ministrul a comentat și câteva dintre reacțiile unor cetățeni care se tem de introducerea cărților electronice de identitate. În materialul prezentat în emisiune, mai multe persoane își exprimau suspiciunile față de documentele cu cip, unele asociind această tehnologie cu posibilitatea de a fi supravegheate permanent.
Printre afirmațiile prezentate s-a numărat și ideea că un cip în buletin ar putea funcționa ca un dispozitiv de monitorizare continuă. O astfel de interpretare a fost susținută inclusiv în spațiul politic, unde deputata AUR Lidia Vadim Tudor a asociat componenta electronică a documentului cu supravegherea permanentă a posesorului.
Bogdan Dumitru a spus că înțelege existența acestor temeri, chiar dacă nu consideră că ele sunt susținute de explicațiile tehnice. Ministrul a recunoscut că nu poate identifica exact originea neîncrederii, însă a indicat dezinformarea și lipsa unor explicații suficient de clare drept posibile cauze ale rezistenței la schimbare.
În opinia sa, simpla prezentare a caracteristicilor tehnice nu este întotdeauna suficientă pentru a schimba percepțiile. Informațiile trebuie comunicate în mod repetat, prin intermediul mai multor surse, astfel încât oamenii să poată înțelege cum funcționează tehnologia și care sunt limitele acesteia.
Ministrul Digitalizării spune că românii trebuie să se obișnuiască treptat cu serviciile electronice
Discuția a pornit de la întrebarea dacă persoanele care resping digitalizarea pot fi convinse că serviciile electronice vor deveni o parte obișnuită a relației cu instituțiile statului. Bogdan Dumitru consideră că schimbarea percepției este doar o chestiune de timp, dar că ritmul acesteia depinde și de eforturile de informare.
Ministrul a explicat că familiarizarea cu tehnologia poate contribui la diminuarea suspiciunilor. Pe măsură ce oamenii observă că tot mai multe persoane folosesc aplicații și servicii digitale fără să întâmpine problemele de care se tem, reticența ar putea să scadă.
Oficialul a atras atenția că autoritățile și cei implicați în procesul de digitalizare nu ar trebui să rămână pasivi în fața dezinformărilor. Comunicarea trebuie adaptată preocupărilor publicului, iar explicațiile trebuie oferite într-un limbaj accesibil, nu doar prin prezentarea unor detalii tehnice.
Subiectul este relevant și în contextul proiectului RO Wallet, despre care ministrul a discutat în aceeași emisiune. Inițiativa face parte din procesul de digitalizare a relației dintre cetățeni și instituțiile publice, iar acceptarea unor astfel de instrumente depinde inclusiv de încrederea oamenilor în modul în care sunt gestionate datele personale.
În condițiile în care serviciile administrative se mută treptat în mediul digital, provocarea autorităților nu este doar dezvoltarea infrastructurii tehnologice, ci și explicarea modului în care aceasta funcționează. Pentru cetățenii care privesc cu suspiciune documentele electronice, transparența și informarea pot conta la fel de mult ca implementarea propriu-zisă a noilor sisteme.