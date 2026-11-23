Odată făcută schimbarea, cardul de sănătate nu va mai putea fi folosit în paralel pentru același scop. Cele două documente reprezintă alternative pentru pacient.

Pentru cei care continuă să utilizeze cardul de sănătate, acesta rămâne valabil. Anunțul nu presupune retragerea tuturor cardurilor la 1 decembrie și nici trecerea obligatorie a tuturor pacienților la buletinul electronic.

În cabinete trebuie verificată și compatibilitatea echipamentelor existente cu noul document. Medicii de familie au semnalat că funcționarea cărților electronice de identitate cu cititoarele disponibile este unul dintre aspectele tehnice care trebuie urmărite.

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Trimiterile și rețetele intră într-o perioadă de tranziție

O altă schimbare anunțată pentru începutul anului viitor privește biletele de trimitere, scrisorile medicale și rețetele. Trecerea către formatul electronic ar urma să înceapă la 1 ianuarie 2027.

Adaptarea nu este prezentată ca o schimbare încheiată într-o singură zi. Președinta interimară a CNAS, Larisa Mezinu, a precizat că pacienții și furnizorii vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție până în vară.

„De la 1 ianuarie până în vara lui 2027 va fi o perioadă tranzitorie, tocmai pentru ca atât pacienții, cât și furnizorii să se obișnuiască cu noul sistem”, a declarat aceasta la TVR Info.

Pentru biletele de trimitere, mecanismul descris presupune asocierea documentului cu furnizorul la care pacientul se programează. Trimiterea electronică va fi blocată la acel furnizor, iar după efectuarea investigației va fi marcată ca utilizată. Serviciul realizat va fi apoi raportat către CNAS.