Ce se întâmplă cu cardul de sănătate dacă folosești buletinul electronic. Schimbarea anunțată pentru decembrie
Cartea electronică de identitate va putea fi folosită în locul cardului de sănătate de la 1 decembrie 2026, potrivit calendarului prezentat de TVR Info. Pacienții care aleg această variantă nu vor putea utiliza în paralel și cardul de sănătate. Pentru persoanele care nu fac trecerea, cardul rămâne valabil. Din ianuarie este anunțată și tranziția către documente medicale electronice, care va continua până în vara anului 2027.
Alegerea buletinului electronic dezactivează cardul de sănătate
Pacienții care dețin noua carte electronică de identitate vor putea folosi documentul pentru a semna electronic serviciile medicale. Această funcție permite utilizarea CEI în locul cardului național de sănătate.
Odată făcută schimbarea, cardul de sănătate nu va mai putea fi folosit în paralel pentru același scop. Cele două documente reprezintă alternative pentru pacient.
Pentru cei care continuă să utilizeze cardul de sănătate, acesta rămâne valabil. Anunțul nu presupune retragerea tuturor cardurilor la 1 decembrie și nici trecerea obligatorie a tuturor pacienților la buletinul electronic.
În cabinete trebuie verificată și compatibilitatea echipamentelor existente cu noul document. Medicii de familie au semnalat că funcționarea cărților electronice de identitate cu cititoarele disponibile este unul dintre aspectele tehnice care trebuie urmărite.
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Trimiterile și rețetele intră într-o perioadă de tranziție
O altă schimbare anunțată pentru începutul anului viitor privește biletele de trimitere, scrisorile medicale și rețetele. Trecerea către formatul electronic ar urma să înceapă la 1 ianuarie 2027.
Adaptarea nu este prezentată ca o schimbare încheiată într-o singură zi. Președinta interimară a CNAS, Larisa Mezinu, a precizat că pacienții și furnizorii vor avea la dispoziție o perioadă de tranziție până în vară.
„De la 1 ianuarie până în vara lui 2027 va fi o perioadă tranzitorie, tocmai pentru ca atât pacienții, cât și furnizorii să se obișnuiască cu noul sistem”, a declarat aceasta la TVR Info.
Pentru biletele de trimitere, mecanismul descris presupune asocierea documentului cu furnizorul la care pacientul se programează. Trimiterea electronică va fi blocată la acel furnizor, iar după efectuarea investigației va fi marcată ca utilizată. Serviciul realizat va fi apoi raportat către CNAS.
Documentele electronice nu elimină evaluarea medicală
Renunțarea la formularele pe hârtie schimbă circulația documentelor, dar nu înlocuiește discuția cu medicul. Eliberarea unei trimiteri trebuie să urmeze unei evaluări medicale, a subliniat medicul de familie Daciana Toma.
„Inclusiv eliberarea unui bilet de trimitere se face în urma unei evaluări”, a explicat aceasta.
Prin urmare, digitalizarea documentului nu înseamnă că trimiterea va fi eliberată automat, la simpla solicitare a pacientului.
Pentru cei care merg la cabinet, diferența urmărită privește gestionarea documentelor necesare investigațiilor și tratamentelor. Necesitatea consultației sau a evaluării rămâne legată de situația medicală.
Și reprezentanții pacienților văd avantaje în reducerea documentelor fizice. Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Boli Cronice, a vorbit despre problemele provocate de hârtiile care se pierd sau sunt modificate și devin greu de urmărit.
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Verificarea datelor, unul dintre obiectivele digitalizării
În opinia lui Radu Gănescu, o platformă digitalizată poate permite verificarea informațiilor atât de către pacienți, cât și de autorități. Acesta consideră că transparența poate contribui la reducerea neregulilor privind documentele și serviciile raportate.
Beneficiile descrise privesc posibilitatea urmăririi documentelor după emitere și verificării serviciilor efectuate. Reprezentantul pacienților le-a prezentat ca efecte așteptate ale funcționării noului sistem.
Separat de calendarul anunțat pentru CEI și documentele medicale, platforma „E-Sănătatea mea” este indisponibilă până pe 24 noiembrie pentru actualizări tehnice.
Indisponibilitatea temporară a platformei este distinctă de trecerea la noile documente. Pentru folosirea cărții electronice de identitate în sistemul medical, data anunțată este 1 decembrie, iar pentru tranziția documentelor, 1 ianuarie 2027.