Milioane de oameni ar putea fi diagnosticați greșit cu obezitate. Studiul pe 844.000 de persoane care schimbă regulile medicinei

Rezultatele sunt suficient de importante pentru a pune sub semnul întrebării modul în care sunt evaluate riscurile asociate obezității și pentru a deschide discuția despre tratamentele care ar trebui recomandate fiecărui pacient. În același timp, cercetarea introduce o distincție esențială între obezitatea clinică, deja asociată cu afectarea funcționării organismului, și obezitatea preclinică, în care excesul de grăsime reprezintă un factor de risc, fără să fi provocat încă disfuncțiile necesare stabilirii diagnosticului de boală activă.

De ce indicele de masă corporală poate induce în eroare și ce arată noul studiu

Indicele de masă corporală se calculează împărțind greutatea unei persoane, exprimată în kilograme, la pătratul înălțimii sale, exprimată în metri. În clasificarea utilizată în mod tradițional pentru adulți, o valoare de cel puțin 30 indică obezitate, însă acest rezultat nu diferențiază masa musculară de țesutul adipos și nici grăsimea acumulată în jurul organelor interne de cea distribuită în alte regiuni ale corpului. Astfel, două persoane cu același IMC pot avea caracteristici metabolice și riscuri medicale considerabil diferite.

Pentru a evalua limitele acestei metode, cercetătorii au comparat clasificarea tradițională cu un cadru care integrează circumferința taliei și raportul dintre talie și înălțime. Diferențele au fost semnificative: folosirea exclusivă a IMC a subestimat prezența obezității la 5,2% până la 8,6% dintre participanți, în funcție de grupul analizat. În sens invers, între 1,2% și 3,1% dintre persoane au fost clasificate drept obeze potrivit IMC, deși nu îndeplineau criteriile antropometrice suplimentare.

Mai mult, utilizarea noii definiții a crescut prevalența estimată a obezității cu 3,3 până la 7,4 puncte procentuale față de clasificarea bazată exclusiv pe IMC, în cele patru populații studiate. Cu alte cuvinte, problema nu este doar că unele persoane primesc o clasificare necorespunzătoare, ci și că altele pot fi considerate în afara categoriei de obezitate, deși distribuția țesutului adipos sugerează contrariul. Aceste rezultate nu reprezintă procente universale aplicabile automat oricărei țări, dar amploarea cercetării arată că diferențele pot afecta un număr foarte mare de oameni.

Noua clasificare propune și o separare între obezitatea clinică și cea preclinică. În primul caz, excesul de țesut adipos este asociat cu disfuncții ale organelor sau cu limitări importante ale activităților cotidiene, fiind considerat o boală activă. În cel de-al doilea caz, excesul de grăsime există, dar funcțiile organismului sunt încă păstrate, chiar dacă riscul apariției unor probleme de sănătate poate fi mai mare. Această distincție este relevantă deoarece nu toate persoanele cu obezitate au nevoie de aceeași intensitate a intervenției medicale.

Riscul de mortalitate diferă considerabil. Ce s-ar putea schimba pentru pacienții din România

Una dintre cele mai importante descoperiri privește legătura dintre cele două categorii de obezitate și riscul de deces. Persoanele încadrate în categoria obezității clinice au prezentat un risc relativ de mortalitate generală cu 69% mai mare decât grupul de referință, în timp ce pentru obezitatea preclinică riscul suplimentar a fost de 19%. Aceste cifre reprezintă asocieri statistice observate în cercetare, nu probabilități individuale de deces și nici dovezi că obezitatea a provocat direct fiecare deces înregistrat.

Diferența arată însă că simpla încadrare a tuturor persoanelor cu un IMC ridicat în aceeași categorie poate ascunde situații medicale foarte diferite. Potrivit analizei, obezitatea clinică a reprezentat aproximativ 23% până la 31% dintre cazurile de obezitate identificate prin noile criterii. În plus, între 77% și 91% dintre persoanele cu obezitate preclinică nu au progresat către obezitate clinică într-un interval de zece ani. Rezultatul nu înseamnă că această categorie este lipsită de riscuri, ci că evoluția nu este inevitabilă și poate varia considerabil de la un pacient la altul.