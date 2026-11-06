Inteligența artificială a descoperit o moleculă naturală care ar putea rivaliza cu Ozempic. Rezultatele surprinzătoare ale cercetătorilor de la Stanford

Potrivit ScienceDaily, rezultatele cercetării, prezentate pe 4 noiembrie 2026, arată că molecula identificată prin metode bazate pe inteligență artificială a produs efecte promițătoare în experimentele pe animale. Descoperirea nu reprezintă încă un tratament destinat oamenilor, dar oferă o direcție interesantă pentru dezvoltarea unor medicamente împotriva obezității.

Cum a ajutat inteligența artificială la identificarea moleculei

În ultimii ani, inteligența artificială a devenit un instrument tot mai important în cercetarea medicală. Algoritmii pot analiza cantități uriașe de informații biologice și pot identifica relații care ar necesita mult mai mult timp prin metodele tradiționale.

În cazul studiului de la Stanford, această abordare a contribuit la descoperirea unei molecule naturale cu efecte asupra reglării apetitului și a metabolismului. Cercetătorii au urmărit modul în care substanța influențează comportamentul alimentar și compoziția corporală.

Rezultatele experimentelor au indicat o reducere importantă a apetitului, însoțită de pierderea grăsimii corporale. Acest lucru este relevant deoarece obiectivul tratamentelor pentru obezitate nu ar trebui să fie exclusiv scăderea numărului de kilograme, ci și păstrarea unei compoziții corporale sănătoase.

Un tratament care reduce în principal țesutul adipos și limitează pierderea masei musculare ar putea reprezenta un avantaj important, dacă rezultatele vor fi confirmate ulterior la oameni.

De ce ar putea fi diferită de medicamentele actuale pentru slăbit

Medicamente precum Ozempic, care conține semaglutidă, acționează asupra receptorilor hormonului GLP-1 și influențează senzația de sațietate. Semaglutida este utilizată și în tratamente destinate controlului greutății, în formulări și indicații medicale specifice.

Aceste terapii au demonstrat eficiență, însă pot provoca reacții digestive, inclusiv greață, vărsături sau alte probleme gastrointestinale. În plus, o parte din greutatea pierdută poate proveni din masa slabă, nu exclusiv din grăsime.

Noua moleculă identificată de cercetătorii de la Stanford a atras atenția tocmai pentru că experimentele pe animale au indicat o reducere a grăsimii corporale fără pierderi musculare semnificative și fără unele dintre efectele digestive frecvent asociate medicamentelor existente.

Totuși, aceste observații nu demonstrează că substanța este superioară semaglutidei la oameni. Pentru o asemenea concluzie ar fi necesare studii clinice comparative, desfășurate în condiții controlate.

Când ar putea deveni disponibil un asemenea tratament

Deși rezultatele sunt încurajatoare, drumul de la o descoperire experimentală la un medicament aprobat este lung. Cercetătorii trebuie să stabilească siguranța moleculei, dozele eficiente, efectele administrării repetate și eventualele consecințe asupra altor organe.

O substanță care produce rezultate spectaculoase la animale nu are automat același efect asupra organismului uman. Diferențele metabolice și mecanismele de reglare a apetitului pot influența semnificativ rezultatele.

Descoperirea evidențiază însă un lucru important: inteligența artificială poate contribui nu doar la analiza datelor medicale, ci și la identificarea unor posibile tratamente care anterior ar fi fost dificil de descoperit.

Pentru moment, molecula de la Stanford rămâne o perspectivă experimentală promițătoare, nu o alternativă disponibilă la medicamentele pentru slăbit. Dacă cercetările viitoare îi vor confirma eficiența și siguranța, aceasta ar putea contribui la dezvoltarea unor terapii care să reducă grăsimea corporală cu mai puține efecte nedorite.