Guvernul pregătește desființarea companiilor de stat care merg pe pierdere. Ce se întâmplă cu angajații

„Nu în ultimul rând, vor fi desființate societățile care istoric realizează pierderi, în măsura în care ele nu corespund unui interes strategic național”, a declarat Marian Neacșu.

Practic, o companie care consumă constant bani publici fără să ofere rezultate economice sau servicii considerate esențiale ar putea fi închisă, în timp ce o societate importantă pentru infrastructură, energie sau alte domenii strategice ar putea beneficia de un tratament diferit.

Vicepremierul a precizat că analiza ar putea conduce inclusiv la fuziuni, divizări și comasări, ceea ce înseamnă că unele instituții sau companii ar putea fi unite, iar altele reorganizate în structuri noi.

Ce se întâmplă cu angajații care își pierd locurile de muncă

Una dintre consecințele posibile ale reformei este reducerea numărului de angajați, mai ales în societățile care vor fi desființate și în structurile administrative unde există suprapuneri de atribuții.

Marian Neacșu a susținut că Guvernul va lua în calcul măsuri de protecție socială, inclusiv programe de reconversie profesională și soluții pentru reîncadrarea persoanelor afectate.

„Evident că vom lua în calcul toate elementele de protecţie socială necesare şi acestea vor viza în mod clar reconversia profesională şi încercarea de aşezare a personalului care ar putea să fie disponibilizat”, a declarat vicepremierul.

Acesta a explicat că Ministerul Muncii dispune de programe de finanțare care ar putea fi utilizate pentru sprijinirea persoanelor disponibilizate, însă nu a prezentat un număr estimat al posturilor care ar urma să dispară.

Restructurări în instituțiile județene și mai puține controale pentru firme

Reforma ar urma să vizeze și structurile teritoriale ale instituțiilor centrale, unde Guvernul consideră că există numeroase atribuții care se suprapun.

„Aici vor fi foarte multe restructurări în structura acelor centre județene”, a precizat Marian Neacșu.

Pentru cetățeni și firme, reorganizarea ar putea însemna schimbarea instituției la care trebuie depuse anumite documente sau reducerea numărului de autorități care verifică aceeași activitate, însă efectele concrete vor depinde de forma finală a reformei. Astfel, vicepremierul a oferit exemplul controalelor din alimentația publică, unde reprezentanții Autorității Sanitar-Veterinare, ai Protecției Consumatorului și ai Inspecției Sanitare pot verifica aspecte similare.