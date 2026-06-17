Microsoft umple Xbox Game Pass cu jocuri noi: EA Sports FC 26, Tony Hawk și Call of Duty sunt pe listă

În plus, Microsoft a anunțat actualizări importante pentru unele dintre cele mai populare jocuri din bibliotecă și a publicat lista titlurilor care vor părăsi serviciul la finalul lunii.

EA Sports FC 26 și Call of Duty: Vanguard, principalele atracții ale perioadei

Începând cu 17 iunie, abonații Xbox Game Pass pot accesa Call of Duty: Vanguard, shooter-ul lansat de Sledgehammer Games care îi poartă pe jucători prin mai multe teatre de război ale celui de-Al Doilea Război Mondial. Campania single-player, modul multiplayer și experiența Zombies sunt incluse în pachet.

O zi mai târziu, pe 18 iunie, își face apariția și EA Sports FC 26. Noul joc de fotbal intră în catalogul EA Play, ceea ce înseamnă că poate fi accesat și de membrii Game Pass Ultimate și PC Game Pass. Pe lângă jocul propriu-zis, utilizatorii vor primi și diverse bonusuri, inclusiv recompense pentru Ultimate Team și alte avantaje sezoniere.

Tot în această perioadă, Microsoft aduce și câteva producții noi. „Junkster”, disponibil deja, propune o aventură 3D de tip platformer în care un mic robot constructor încearcă să își repare nava după ce se prăbușește pe o planetă acoperită de deșeuri. La finalul lunii iunie va urma „Abyssus”, un FPS cu elemente roguelite care se desfășoară în ruinele unei civilizații scufundate, iar pe 30 iunie va fi lansat și „RV There Yet?”, un joc cooperativ cu accente horror și supraviețuire.

Jocuri noi în iulie și actualizări importante pentru abonați

Luna iulie începe cu un nume cunoscut pentru fanii skateboardingului. Pe 2 iulie, Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 intră în Game Pass, aducând versiuni modernizate ale celor două jocuri clasice. Dezvoltatorii promit mai mulți sportivi, locații noi, trick-uri suplimentare și o coloană sonoră actualizată.

Pe 6 iulie va fi disponibil și Winds of Arcana: Ruination, un joc de acțiune cu elemente Metroidvania și o poveste amplă, construită într-o lume fantastică afectată de conflicte și mistere străvechi.

În paralel, Microsoft continuă să îmbunătățească experiența pentru titlurile deja existente. Call of Duty: Black Ops 7 a primit sezonul 4, care introduce hărți multiplayer noi, arme suplimentare și conținut dedicat modului Zombies. De asemenea, Sea of Thieves va beneficia de sezonul 20, iar jucătorii vor putea personaliza mult mai profund experiența de joc prin intermediul noilor opțiuni disponibile.