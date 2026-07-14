Cât timp funcționează măștile de oxigen din avion în caz de urgență. Explicațiile piloților despre sistemul care poate salva vieți
Puțini pasageri se gândesc la măștile de oxigen înainte de decolare, iar demonstrațiile de siguranță sunt adesea ignorate. Totuși, în cazul unei depresurizări a cabinei, aceste dispozitive devin vitale și pot face diferența dintre o situație controlată și una extrem de periculoasă.
Piloți cu experiență au explicat cum funcționează sistemul de oxigen din aeronavele comerciale, cât timp este disponibil și de ce este important ca pasagerii să își pună masca imediat ce aceasta cade din compartimentul de deasupra scaunului.
De ce sunt necesare măștile de oxigen
La altitudinea la care zboară avioanele comerciale, aerul este prea rarefiat pentru ca oamenii să poată respira fără ajutor. De aceea, aeronavele sunt presurizate astfel încât atmosfera din cabină să fie similară cu cea întâlnită la altitudini de aproximativ 1.500-2.400 de metri.
Dacă sistemul de presurizare cedează sau cabina pierde presiunea din alte motive, nivelul oxigenului scade rapid. În acel moment, măștile de oxigen se activează automat și cad din plafon pentru a putea fi utilizate de pasageri și echipaj.
Patrick Smith, pilot și autorul volumului Cockpit Confidential, explică faptul că astfel de incidente sunt foarte rare și că echipajul este pregătit să gestioneze rapid situația.
„Accidentele sau decesele cauzate de problemele de presiune sunt extrem de rare. Dacă măștile coboară din plafon, pune-ți imediat masca și încearcă să rămâi calm. Avionul va coborî rapid la o altitudine sigură”, a explicat acesta.
Cât timp oferă oxigen măștile din avion
Potrivit piloților, sistemul este proiectat astfel încât să furnizeze oxigen aproximativ 12-15 minute, în funcție de tipul aeronavei.
Această perioadă este suficientă pentru ca piloții să efectueze coborârea de urgență până la o altitudine unde aerul poate fi respirat în siguranță fără echipamente suplimentare.
Sandeep Chandra, pilot la JetBlue și fost pilot militar, explică faptul că alimentarea cu oxigen nu este aleasă întâmplător, ci este calculată în funcție de timpul necesar unei coborâri controlate.
În timpul procedurii, piloții își pun mai întâi propriile măști de oxigen și inițiază coborârea rapidă a aeronavei. Deși manevra poate părea bruscă pentru pasageri, aceasta este una standard și este executată în condiții de maximă siguranță.
Ce se întâmplă dacă avionul zboară deasupra munților
Există situații în care aeronava nu poate coborî imediat la aproximativ 3.000 de metri, cum se întâmplă atunci când survolează lanțuri muntoase înalte, precum Himalaya.
În astfel de cazuri, echipajul urmează rute speciale de urgență, stabilite înainte de zbor, care permit coborârea în etape până la atingerea unei altitudini sigure.
Specialiștii spun că procedurile sunt calculate astfel încât rezerva de oxigen să fie suficientă inclusiv în aceste scenarii.
De ce sacul măștii nu se umflă
Un detaliu care îi nedumerește pe mulți pasageri este faptul că sacul măștii nu pare să se umfle.
British Airways explică faptul că acest lucru este perfect normal. Oxigenul este furnizat într-un flux continuu, iar aspectul sacului depinde de ritmul în care respiră fiecare persoană. Dacă respirația este rapidă, aerul este inspirat imediat și sacul poate părea aproape gol.
Din acest motiv, pasagerii sunt sfătuiți să nu își scoată masca doar pentru că aceasta nu pare umflată.
Ce se poate întâmpla dacă nu folosești masca
În lipsa oxigenului suplimentar, organismul poate intra rapid în hipoxie, adică într-o stare provocată de lipsa oxigenului la nivelul creierului.
Primele simptome includ amețeală, dureri de cap, confuzie sau chiar o stare de euforie, iar ulterior persoana își poate pierde cunoștința.
Conform Airbus, la o altitudine de aproximativ 12.000 de metri, timpul în care un om își poate păstra capacitatea de a reacționa fără oxigen suplimentar este de aproximativ 18 secunde. Din acest motiv, însoțitorii de bord insistă ca pasagerii să își pună masca imediat după activarea sistemului, chiar înainte de a-i ajuta pe cei din jur.