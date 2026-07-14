Cât timp funcționează măștile de oxigen din avion în caz de urgență. Explicațiile piloților despre sistemul care poate salva vieți

De ce sunt necesare măștile de oxigen

La altitudinea la care zboară avioanele comerciale, aerul este prea rarefiat pentru ca oamenii să poată respira fără ajutor. De aceea, aeronavele sunt presurizate astfel încât atmosfera din cabină să fie similară cu cea întâlnită la altitudini de aproximativ 1.500-2.400 de metri.

Dacă sistemul de presurizare cedează sau cabina pierde presiunea din alte motive, nivelul oxigenului scade rapid. În acel moment, măștile de oxigen se activează automat și cad din plafon pentru a putea fi utilizate de pasageri și echipaj.

Patrick Smith, pilot și autorul volumului Cockpit Confidential, explică faptul că astfel de incidente sunt foarte rare și că echipajul este pregătit să gestioneze rapid situația.

„Accidentele sau decesele cauzate de problemele de presiune sunt extrem de rare. Dacă măștile coboară din plafon, pune-ți imediat masca și încearcă să rămâi calm. Avionul va coborî rapid la o altitudine sigură”, a explicat acesta.

Cât timp oferă oxigen măștile din avion

Potrivit piloților, sistemul este proiectat astfel încât să furnizeze oxigen aproximativ 12-15 minute, în funcție de tipul aeronavei.

Această perioadă este suficientă pentru ca piloții să efectueze coborârea de urgență până la o altitudine unde aerul poate fi respirat în siguranță fără echipamente suplimentare.

Sandeep Chandra, pilot la JetBlue și fost pilot militar, explică faptul că alimentarea cu oxigen nu este aleasă întâmplător, ci este calculată în funcție de timpul necesar unei coborâri controlate.

În timpul procedurii, piloții își pun mai întâi propriile măști de oxigen și inițiază coborârea rapidă a aeronavei. Deși manevra poate părea bruscă pentru pasageri, aceasta este una standard și este executată în condiții de maximă siguranță.