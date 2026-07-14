Șeful Microsoft avertizează companiile: AI-ul te poate costa și datele secrete

Companiile își introduc secretele în conversațiile cu AI

Un chatbot generic nu cunoaște modul în care funcționează o anumită organizație. Nu știe cum sunt calculate prețurile, ce criterii sunt folosite în recrutare sau cum sunt rezolvate problemele clienților. Angajații trebuie să îi ofere acest context.

În conversații pot ajunge planuri de afaceri, fragmente de cod, rapoarte financiare și strategii de marketing. Pot fi încărcate și contracte, baze de date sau explicații despre procese interne. Cu cât modelul primește mai multe detalii, cu atât răspunsurile sale pot deveni mai bune.

Riscul nu se limitează la fișierele confidențiale. Nadella atrage atenția asupra informațiilor produse în timpul utilizării. Prompturile, instrumentele activate și evaluările angajaților descriu modul în care gândește compania.

De aceea, firmele au nevoie de politici clare pentru utilizarea AI. Angajații trebuie să știe ce date pot introduce și ce informații trebuie păstrate în sisteme controlate intern.

Fiecare corectură poate dezvălui cum funcționează afacerea

Modelele greșesc frecvent. Un angajat corectează răspunsul și explică soluția potrivită. Această intervenție poate conține informații mai valoroase decât solicitarea inițială.

O singură corectură nu spune foarte mult. Mii de corecturi, adunate în timp, pot descrie procedurile unei organizații. Ele arată ce consideră compania corect, ce rezultate urmărește și cum ia decizii în situații dificile.

Nadella numește aceste urme „exhaust”, adică reziduul produs de utilizarea AI. Este vorba despre date care apar în fluxurile normale de lucru. Ele pot trece neobservate deoarece nu seamănă cu un document clasificat sau cu o bază de date furată.