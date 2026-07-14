Șeful Microsoft avertizează companiile: AI-ul te poate costa și datele secrete
Companiile care folosesc inteligența artificială ar putea plăti un preț mai mare decât apare pe factură. Satya Nadella avertizează că acestea oferă furnizorilor și cunoștințele care le fac competitive, relatează TechCrunch.
CEO-ul Microsoft numește problema „paradoxul invers al informației”. O firmă plătește pentru accesul la un model AI. Pentru ca sistemul să devină cu adevărat util, trebuie însă alimentat cu documente, proceduri și exemple interne. Astfel, compania poate ajunge să achite serviciul atât cu bani, cât și cu propriul know-how.
Companiile își introduc secretele în conversațiile cu AI
Un chatbot generic nu cunoaște modul în care funcționează o anumită organizație. Nu știe cum sunt calculate prețurile, ce criterii sunt folosite în recrutare sau cum sunt rezolvate problemele clienților. Angajații trebuie să îi ofere acest context.
În conversații pot ajunge planuri de afaceri, fragmente de cod, rapoarte financiare și strategii de marketing. Pot fi încărcate și contracte, baze de date sau explicații despre procese interne. Cu cât modelul primește mai multe detalii, cu atât răspunsurile sale pot deveni mai bune.
Riscul nu se limitează la fișierele confidențiale. Nadella atrage atenția asupra informațiilor produse în timpul utilizării. Prompturile, instrumentele activate și evaluările angajaților descriu modul în care gândește compania.
De aceea, firmele au nevoie de politici clare pentru utilizarea AI. Angajații trebuie să știe ce date pot introduce și ce informații trebuie păstrate în sisteme controlate intern.
Fiecare corectură poate dezvălui cum funcționează afacerea
Modelele greșesc frecvent. Un angajat corectează răspunsul și explică soluția potrivită. Această intervenție poate conține informații mai valoroase decât solicitarea inițială.
O singură corectură nu spune foarte mult. Mii de corecturi, adunate în timp, pot descrie procedurile unei organizații. Ele arată ce consideră compania corect, ce rezultate urmărește și cum ia decizii în situații dificile.
Nadella numește aceste urme „exhaust”, adică reziduul produs de utilizarea AI. Este vorba despre date care apar în fluxurile normale de lucru. Ele pot trece neobservate deoarece nu seamănă cu un document clasificat sau cu o bază de date furată.
Nu toate serviciile AI folosesc datele clienților în același mod. Condițiile diferă în funcție de produs, abonament și contract. Avertismentul vizează mai ales situațiile în care furnizorul își rezervă dreptul de a învăța din interacțiunile utilizatorilor.
Modelele deschise și serverele proprii devin mai atractive
Soluția propusă este păstrarea procesului de învățare sub controlul companiei. Datele, evaluările și memoria sistemului ar trebui să rămână în infrastructura sa. Furnizorul modelului nu ar trebui să dețină întreaga relație cu utilizatorii.
Această abordare poate presupune folosirea unor modele instalate local. Unele companii aleg soluții open-source care pot fi rulate în centrele proprii de date. Ele nu oferă întotdeauna performanțele celor mai avansate sisteme comerciale, dar pot fi suficiente pentru majoritatea sarcinilor.
Modelele precum Apertus, alternativa open-source la ChatGPT și Claude, promit mai multă transparență și flexibilitate. O companie poate controla unde sunt procesate informațiile și cine are acces la ele.
Nadella recomandă și construirea unui nivel de orchestrare. Acesta poate direcționa fiecare sarcină către modelul potrivit. Firma poate schimba furnizorul fără să își reconstruiască întreaga infrastructură și fără să rămână dependentă de o singură platformă.
Mesajul lui Nadella avantajează și Microsoft
Avertismentul este surprinzător deoarece Microsoft a investit masiv în OpenAI și Anthropic. Compania vinde acces la modele proprietare prin Azure și a integrat AI în Windows, Microsoft 365 și GitHub.
Totuși, recomandările lui Nadella se potrivesc foarte bine strategiei Microsoft. Azure poate găzdui modele de la mai mulți furnizori, dar și sisteme open-source. Companiile își pot păstra datele în cloud-ul Microsoft și pot schimba modelul folosit.
Gigantul din Redmond promovează de mai mult timp o infrastructură deschisă pentru agenți. Planurile Microsoft pentru viitorul AI includ instrumente de orchestrare și posibilitatea de a rula modele local sau în cloud.
Mesajul central rămâne însă important, indiferent de interesul comercial al Microsoft. Atunci când folosești AI, nu produci doar texte, cod sau analize. Creezi și informații noi despre modul în care funcționează organizația. Iar Nadella spune că aceste cunoștințe trebuie să rămână în proprietatea companiei care le-a generat.