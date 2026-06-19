Microsoft lansează Copilot Cowork pentru toată lumea. Noua unealtă AI promite să preia sarcini complexe și să reducă semnificativ timpul de lucru

Exemplele oferite de companie includ compararea a mii de documente între versiuni diferite ale unor produse, automatizarea modificărilor în fișiere complexe de calcul sau identificarea oportunităților comerciale care riscau să fie pierdute din lipsa unor acțiuni de follow-up.

Spre deosebire de asistenții AI clasici care oferă recomandări sau generează texte, Copilot Cowork este gândit să ducă sarcinile până la capăt. Utilizatorul stabilește obiectivul, iar sistemul execută pașii necesari folosind diferite instrumente și surse de informații, după care livrează rezultatul final.

Copilot Cowork vrea să fie mai mult decât un chatbot

Microsoft spune că noua platformă a fost construită pentru a gestiona procese complexe care se desfășoară pe perioade mai lungi și care necesită acces la mai multe aplicații sau baze de date simultan.

Unul dintre elementele-cheie este faptul că toate operațiunile rulează în cloud. Astfel, activitățile pot continua chiar dacă utilizatorul își închide laptopul, iar documentele nu sunt stocate local. În plus, sistemul utilizează infrastructura de securitate și conformitate deja existentă în ecosistemul Microsoft 365.

Compania susține că platforma este capabilă să înțeleagă contextul organizațional prin integrarea cu aplicațiile și serviciile folosite deja de companii. Astfel, rezultatele generate nu se bazează doar pe informații generale, ci și pe date reale din mediul de lucru al utilizatorului.

Un alt aspect important este suportul pentru mai multe modele de inteligență artificială. În prezent, Copilot Cowork utilizează modele Anthropic, inclusiv Opus 4.8 și Sonnet 4.6, iar utilizatorii din programul Frontier au acces și la GPT-5.5. Microsoft pregătește totodată lansarea propriului model optimizat, denumit Cowork 1, care ar urma să reducă semnificativ costurile și să ofere performanțe mai bune pentru sarcinile de zi cu zi.

Potrivit companiei, testele interne au indicat că anumite fluxuri de lucru realizate prin Copilot Cowork au avut costuri cu 30-40% mai mici comparativ cu soluții concurente conectate la Microsoft 365.