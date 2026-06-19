Microsoft lansează Copilot Cowork pentru toată lumea. Noua unealtă AI promite să preia sarcini complexe și să reducă semnificativ timpul de lucru
Microsoft face un nou pas în cursa inteligenței artificiale pentru mediul de afaceri și anunță lansarea globală a Copilot Cowork, o platformă concepută pentru a automatiza procese complexe care până acum necesitau intervenție umană constantă. După câteva luni de testare într-un program limitat, soluția devine disponibilă pentru clienții Microsoft 365 Copilot din întreaga lume, iar compania susține că interesul pentru noul produs a depășit toate așteptările.
Perioada de testare a atras deja companii importante din întreaga lume, inclusiv organizații aflate în topul Fortune 500. Potrivit Microsoft, numeroase echipe au folosit Copilot Cowork pentru activități care în mod normal ar fi consumat zile sau chiar săptămâni de muncă, se arată pe blogul Microsoft.
Exemplele oferite de companie includ compararea a mii de documente între versiuni diferite ale unor produse, automatizarea modificărilor în fișiere complexe de calcul sau identificarea oportunităților comerciale care riscau să fie pierdute din lipsa unor acțiuni de follow-up.
Spre deosebire de asistenții AI clasici care oferă recomandări sau generează texte, Copilot Cowork este gândit să ducă sarcinile până la capăt. Utilizatorul stabilește obiectivul, iar sistemul execută pașii necesari folosind diferite instrumente și surse de informații, după care livrează rezultatul final.
Copilot Cowork vrea să fie mai mult decât un chatbot
Microsoft spune că noua platformă a fost construită pentru a gestiona procese complexe care se desfășoară pe perioade mai lungi și care necesită acces la mai multe aplicații sau baze de date simultan.
Unul dintre elementele-cheie este faptul că toate operațiunile rulează în cloud. Astfel, activitățile pot continua chiar dacă utilizatorul își închide laptopul, iar documentele nu sunt stocate local. În plus, sistemul utilizează infrastructura de securitate și conformitate deja existentă în ecosistemul Microsoft 365.
Compania susține că platforma este capabilă să înțeleagă contextul organizațional prin integrarea cu aplicațiile și serviciile folosite deja de companii. Astfel, rezultatele generate nu se bazează doar pe informații generale, ci și pe date reale din mediul de lucru al utilizatorului.
Un alt aspect important este suportul pentru mai multe modele de inteligență artificială. În prezent, Copilot Cowork utilizează modele Anthropic, inclusiv Opus 4.8 și Sonnet 4.6, iar utilizatorii din programul Frontier au acces și la GPT-5.5. Microsoft pregătește totodată lansarea propriului model optimizat, denumit Cowork 1, care ar urma să reducă semnificativ costurile și să ofere performanțe mai bune pentru sarcinile de zi cu zi.
Potrivit companiei, testele interne au indicat că anumite fluxuri de lucru realizate prin Copilot Cowork au avut costuri cu 30-40% mai mici comparativ cu soluții concurente conectate la Microsoft 365.
Cum va funcționa sistemul de plată și ce noutăți aduce platforma
Accesul la Copilot Cowork necesită o licență Microsoft 365 Copilot, însă utilizarea efectivă a platformei va fi taxată separat, în funcție de consum. Microsoft introduce un sistem bazat pe așa-numitele Copilot Credits, iar costul fiecărei sarcini va depinde de mai mulți factori, printre care modelul AI utilizat, cantitatea de informații analizată, instrumentele accesate și timpul necesar pentru execuție.
Pentru a ajuta organizațiile să controleze cheltuielile, Microsoft introduce o serie de funcții dedicate administrării costurilor. Administratorii vor putea stabili limite de consum pentru întreaga companie, pentru anumite grupuri sau chiar pentru utilizatori individuali. De asemenea, vor exista notificări automate atunci când sunt depășite anumite praguri de cheltuieli.
Lansarea globală vine și cu funcții noi. Aplicația Microsoft 365 Copilot include acum un comutator dedicat pentru accesarea rapidă a experienței Cowork. În plus, sunt disponibile pluginuri dezvoltate împreună cu parteneri precum Miro, monday.com, Harvey, Morningstar sau Moody’s, iar alte integrări sunt deja în pregătire.
Platforma primește și suport pentru navigare web prin browserul Edge, respectând politicile de securitate deja configurate în cadrul organizațiilor. În paralel, Microsoft extinde funcțiile de conformitate și protecție a datelor, astfel încât toate solicitările, răspunsurile și documentele generate să poată fi auditate și gestionate în conformitate cu regulile interne ale companiilor.