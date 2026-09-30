România, pe ultimul loc în OCDE la banii dați pentru educație. Câți români nu au terminat liceul

România alocă educației 2,6% din PIB

În 2023, cheltuielile guvernamentale pentru educație, de la nivelul primar până la cel universitar, au reprezentat în România 2,6% din Produsul Intern Brut. Media statelor OCDE a fost de 4,2% din PIB.

Diferența este vizibilă și dacă analizăm locul ocupat de educație în bugetul statului. România a direcționat către acest domeniu 6,4% din totalul cheltuielilor publice în 2023, în timp ce media OCDE a ajuns la 9,8%.

Comparativ cu 2015, progresul este redus. Atunci, România aloca educației 2,4% din PIB, astfel că în opt ani ponderea a crescut cu doar 0,2 puncte procentuale.

Diferențele sunt importante și când sunt analizate sumele investite pentru fiecare elev. Datele OCDE arată că România se menține considerabil sub media organizației în privința resurselor financiare disponibile pentru educație.

Un sfert dintre tinerii români nu au terminat liceul

Finanțarea redusă este însoțită de probleme legate de nivelul studiilor populației. Aproximativ unul din patru români cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani nu a absolvit învățământul secundar superior, adică liceul sau o formă echivalentă de educație.

Există și diferențe între femei și bărbați. Datele prezentate în raport arată că 23% dintre bărbații români din această categorie de vârstă și 27% dintre femei aveau cel mult studii gimnaziale. La nivelul OCDE, procentele sunt de 14% pentru bărbați și 11% pentru femei.

Nivelul redus de educație are efecte și asupra șanselor de angajare. OCDE arată că persoanele care nu finalizează învățământul secundar superior se confruntă, în general, cu riscuri mai mari pe piața muncii și cu venituri mai mici.