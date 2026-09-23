Bolt pregătește 25.000 de mașini autonome Lucid pentru Europa: ce ar putea însemna pentru orașele din România

Bolt vrea să controleze mașina, infrastructura și relația cu orașul

Bolt spune că va defini cerințele vehiculului, va dezvolta infrastructura necesară și va negocia cu autoritățile locale. Compania are peste 200 de milioane de clienți și aproximativ 4,5 milioane de șoferi și curieri în mai mult de 850 de orașe. Această rețea îi oferă date operaționale și o bază mare de utilizatori, dar trecerea la robotaxi presupune un alt nivel de responsabilitate.

Lucid va furniza platforma electrică și o parte din tehnologia vehiculului, în timp ce partenerul care va asigura întregul sistem de conducere autonomă nu a fost încă numit. Compania americană are deja un acord separat pentru 20.000 de SUV-uri Gravity destinate unei flote autonome din Statele Unite, ceea ce duce angajamentele totale cunoscute la 45.000 de vehicule.

Există însă și motive de prudență. Platforma Midsize a fost amânată, iar calendarul exact pentru flota Bolt nu a fost comunicat. Lucid a redus aproximativ 1.500 de posturi și și-a retras estimările financiare pentru 2026. Un acord de intenție pentru mii de automobile nu este același lucru cu o flotă gata să transporte pasageri.

Bucureștiul ar fi un test dificil pentru orice robotaxi

Bolt nu a anunțat orașele în care va începe serviciul, iar România nu este confirmată. Dacă proiectul ar ajunge la București, Cluj-Napoca sau Timișoara, tehnologia ar trebui să gestioneze marcaje șterse, lucrări schimbătoare, trafic agresiv, biciclete și opriri neregulamentare. Aceste condiții pot fi mai dificile decât bulevardele atent cartografiate dintr-un program pilot.

Mai sunt necesare reguli privind răspunderea în caz de accident, accesul la date și intervenția de la distanță. Autoritățile locale trebuie să decidă unde poate opera flota, iar pasagerii trebuie să știe cine răspunde dacă mașina se oprește sau alege un traseu nesigur. Dispariția șoferului nu elimină serviciul uman, ci mută o parte din el către centre de monitorizare și echipe de intervenție.

Ținta de 25.000 de vehicule este suficient de mare pentru a transforma transportul la cerere, dar numai dacă mașinile, legislația și economia proiectului ajung în același punct. Pentru România, vestea este mai degrabă un semnal despre direcția Bolt decât promisiunea unei lansări imediate. Robotaxiul european se apropie, însă drumul către prima cursă fără șofer rămâne lung.