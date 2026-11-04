„La divorţ, se împart şi datoriile la bancă?”. Răspunsul avocaţilor pentru o situaţie des întâlnită în România
Datoriile comune pot fi luate în calcul la partaj, dar divorțul nu împarte automat creditul în două și nu scoate niciun debitor din contractul cu banca. Contează cine a semnat împrumutul, pentru ce au fost folosiți banii și regimul matrimonial al soților. Chiar dacă locuința îi revine unuia dintre ei, celălalt poate rămâne obligat la plata creditului până când situația contractuală este modificată cu acordul creditorului.
Ce datorii sunt considerate comune
În regimul comunității legale, nu orice împrumut făcut în timpul căsătoriei devine automat o datorie comună. Articolul 351 din Codul civil enumeră obligațiile pentru care soții răspund cu bunurile comune, iar destinația banilor are un rol în această încadrare.
Sunt incluse obligațiile legate de dobândirea, conservarea sau administrarea bunurilor comune, cele contractate împreună și cele asumate de oricare dintre soți pentru cheltuielile obișnuite ale căsătoriei. Un credit pentru cumpărarea locuinței comune trebuie astfel analizat diferit de un împrumut folosit exclusiv în interes personal.
Avocata Ioana Hedeșiu explică, într-un material publicat pe site-ul cabinetului său, că lichidarea comunității presupune atât împărțirea bunurilor, cât și stabilirea situației datoriilor comune. Divorțul nu rezolvă, prin el însuși, toate aceste raporturi patrimoniale.
Dacă doar unul dintre soți apare în contractul de credit, acest detaliu trebuie verificat împreună cu scopul împrumutului. Existența unei datorii comune între soți și calitatea de debitor contractual față de bancă sunt aspecte juridice distincte.
Cum se stabilește partea fiecăruia la partaj
Potrivit articolului 357 din Codul civil, la lichidarea comunității fiecare soț își preia bunurile proprii, apoi se împart bunurile comune și se regularizează datoriile. Cotele se stabilesc în funcție de contribuția la dobândirea bunurilor și la îndeplinirea obligațiilor comune.
Legea prezumă contribuția egală până la proba contrară. Așadar, împărțirea nu se reduce în toate cazurile la o operațiune matematică prin care fiecare primește jumătate din bunuri și jumătate din soldul unui credit.
În explicațiile publicate de cabinetul avocatei Maria Tuca se arată că trebuie analizate documentele împrumutului, proveniența avansului și istoricul ratelor. Contează și eventualele plăți făcute din fonduri proprii ori după încetarea regimului matrimonial.
Dacă ai achitat singur rate după despărțire, păstrează extrasele și dovezile transferurilor. Aceste plăți pot genera pretenții între foștii soți, în funcție de sursa banilor, perioada plăților și obligațiile fiecăruia.
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De ce partajul nu te scoate automat din credit
Atribuirea apartamentului unuia dintre foștii soți nu înseamnă că banca pierde automat dreptul de a cere plata de la celălalt. Contractul de credit continuă să producă efecte potrivit obligațiilor asumate de persoanele care l-au semnat.
„Divorțul și partajul nu eliberează automat un debitor, codebitor sau garant”, precizează cabinetul avocatei Maria Tuca. Explicația privește diferența dintre înțelegerea patrimonială a foștilor soți și raportul contractual cu instituția financiară.
Dacă ambii sunt codebitori solidari, banca poate solicita plata potrivit contractului, chiar dacă ei au stabilit între timp că numai unul va suporta ratele. Înțelegerea dintre foștii parteneri nu limitează singură drepturile creditorului.
Această distincție apare și în ghidul practic pentru justițiabili în materia dreptului familiei, disponibil pe portalul instanțelor. Documentul explică faptul că partajul nu aduce, în principiu, atingere obligațiilor asumate față de bancă de ambii soți.
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Ce soluții există pentru locuința cumpărată pe credit
Unul dintre foștii soți poate solicita să păstreze locuința și să preia singur împrumutul. Soluția presupune discutarea situației cu banca și verificarea capacității sale de a susține creditul, urmate de formalizarea modificărilor acceptate.
Pot fi analizate și refinanțarea sau vânzarea imobilului pentru stingerea datoriei. Alegerea depinde de soldul rămas, valoarea locuinței, veniturile persoanelor implicate și condițiile creditorului.
Înainte să accepți o înțelegere, verifică atât cine primește proprietatea, cât și cine rămâne obligat în contract. Altfel, poți ajunge să nu mai deții locuința, dar să răspunzi în continuare pentru creditul folosit la cumpărarea ei.
Pentru această analiză sunt utile contractul de credit, actele adiționale, soldul actualizat, actele locuinței și dovezile plăților. O soluție completă trebuie să lămurească separat împărțirea patrimoniului și obligațiile care rămân față de bancă.