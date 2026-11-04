„La divorţ, se împart şi datoriile la bancă?”. Răspunsul avocaţilor pentru o situaţie des întâlnită în România

Sunt incluse obligațiile legate de dobândirea, conservarea sau administrarea bunurilor comune, cele contractate împreună și cele asumate de oricare dintre soți pentru cheltuielile obișnuite ale căsătoriei. Un credit pentru cumpărarea locuinței comune trebuie astfel analizat diferit de un împrumut folosit exclusiv în interes personal.

Avocata Ioana Hedeșiu explică, într-un material publicat pe site-ul cabinetului său, că lichidarea comunității presupune atât împărțirea bunurilor, cât și stabilirea situației datoriilor comune. Divorțul nu rezolvă, prin el însuși, toate aceste raporturi patrimoniale.

Dacă doar unul dintre soți apare în contractul de credit, acest detaliu trebuie verificat împreună cu scopul împrumutului. Existența unei datorii comune între soți și calitatea de debitor contractual față de bancă sunt aspecte juridice distincte.

Cum se stabilește partea fiecăruia la partaj

Potrivit articolului 357 din Codul civil, la lichidarea comunității fiecare soț își preia bunurile proprii, apoi se împart bunurile comune și se regularizează datoriile. Cotele se stabilesc în funcție de contribuția la dobândirea bunurilor și la îndeplinirea obligațiilor comune.

Legea prezumă contribuția egală până la proba contrară. Așadar, împărțirea nu se reduce în toate cazurile la o operațiune matematică prin care fiecare primește jumătate din bunuri și jumătate din soldul unui credit.

În explicațiile publicate de cabinetul avocatei Maria Tuca se arată că trebuie analizate documentele împrumutului, proveniența avansului și istoricul ratelor. Contează și eventualele plăți făcute din fonduri proprii ori după încetarea regimului matrimonial.

Dacă ai achitat singur rate după despărțire, păstrează extrasele și dovezile transferurilor. Aceste plăți pot genera pretenții între foștii soți, în funcție de sursa banilor, perioada plăților și obligațiile fiecăruia.