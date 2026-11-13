Românii pot afla online ce pensie ar primi. Cum faci simularea pe site-ul Casei de Pensii, ghid practic
Românii care vor să știe câți bani ar putea primi după ieșirea la pensie își pot verifica online stagiul de cotizare și punctajele înregistrate în sistemul public. Prin intermediul portalului Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), aceștia pot obține informații utile pentru estimarea viitoarei pensii, fără să se deplaseze de fiecare dată la ghișeu. Valentina Robu, șefa instituției, recomandă ca simulările să fie făcute la intervale de doi-trei ani, nu lunar.
Cum verifici online vechimea în muncă și pensia estimată
Pentru a accesa informațiile, persoanele interesate trebuie să intre pe site-ul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice și să își creeze un cont în portalul instituției.
Procedura presupune completarea datelor personale și validarea identității, potrivit instrucțiunilor CNPP. În funcție de modalitatea de înregistrare disponibilă, poate fi necesară validarea cererii la o casă teritorială de pensii sau utilizarea unei semnături electronice calificate. După activarea contului, utilizatorii pot consulta informațiile privind stagiile de cotizare și punctajele înregistrate.
Practic, aceștia pot verifica dacă perioadele lucrate apar în evidențele instituției și pot identifica eventualele neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare.
De ce șefa Casei de Pensii recomandă simularea la 2-3 ani
Valentina Robu a explicat, la Antena 3 CNN, că instrumentele digitale îi ajută pe români să își planifice mai bine pensionarea.
„Își pot face cont, pot să verifice și pot să își facă simulări. Este ca un fel de preconsiliere în vederea pensionării, așa îmi place să spun, și îți poți verifica din când în când să vezi cam cum stai”, a declarat aceasta.
Șefa CNPP consideră însă că verificarea lunară nu este necesară, deoarece o singură lună suplimentară de contribuții nu produce, de regulă, o diferență importantă.
„Le recomand să facă la 2-3 ani, să vadă un pic acea creștere și cu cât îi va influența decizia, dacă rămâne în activitate sau vrea să opteze pentru o pensionare”, a precizat Robu.
Cum se calculează pensia în 2026. Exemplu concret
Potrivit Legii nr. 360/2023, pensia publică se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate cu valoarea punctului de referință. În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei, nivel confirmat de CNPP.
De exemplu, o persoană care a acumulat 40 de puncte ar avea, la valoarea actuală a punctului de referință, o pensie calculată de 3.240 de lei. Calculul include și eventualele puncte de stabilitate, acordate pentru perioadele contributive care depășesc 25 de ani.
Totuși, suma rezultată este orientativă. Pensia efectivă va depinde de punctajul final și de legislația aplicabilă la momentul pensionării.
Ce pensie ar putea primi un român cu salariul mediu sau minim
Analistul economic Adrian Negrescu a prezentat, la Digi24, câteva estimări pentru angajații care contribuie timp de 40 de ani.
„La un salariu mediu de 5.680 de lei net, pensia după 40 de ani de contribuție ar trebui să fie între 2.600 și 2.700 de lei”, a explicat economistul.
Acesta estimează că veniturile provenite din Pilonul II ar putea adăuga echivalentul a 1.500-1.900 de lei lunar, în anumite scenarii, ducând totalul la aproximativ 4.200 de lei.
Pentru persoanele plătite cu salariul minim, estimarea prezentată este de aproximativ 2.300 de lei. Aceste valori nu reprezintă pensii garantate. Mai ales în cazul Pilonului II, suma depinde de contribuțiile acumulate, randamente și modalitatea de plată aplicabilă.
De ce este important să verifici pensia din timp
Adrian Negrescu avertizează că pensia ar putea fi considerabil mai mică decât ultimul salariu, iar inflația poate diminua puterea de cumpărare.
„Nu contează câți bani pui: 50 de lei, 100 de lei, poate chiar mai puțin”, a declarat economistul, recomandând economisirea periodică.
În plus, verificarea contului CNPP permite identificarea din timp a eventualelor perioade de muncă neînregistrate. Noul portal al instituției, lansat în septembrie 2026, permite și transmiterea online a cererilor, solicitarea recalculării pensiei și accesarea talonului electronic.
Așadar, simularea pensiei nu trebuie privită ca o promisiune privind suma care va fi încasată peste ani, ci ca un instrument de planificare financiară. Cu cât românii își verifică mai devreme situația contribuțiilor, cu atât au mai mult timp pentru a corecta eventualele erori și pentru a se pregăti financiar pentru pensionare.