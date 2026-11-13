Românii pot afla online ce pensie ar primi. Cum faci simularea pe site-ul Casei de Pensii, ghid practic

Procedura presupune completarea datelor personale și validarea identității, potrivit instrucțiunilor CNPP. În funcție de modalitatea de înregistrare disponibilă, poate fi necesară validarea cererii la o casă teritorială de pensii sau utilizarea unei semnături electronice calificate. După activarea contului, utilizatorii pot consulta informațiile privind stagiile de cotizare și punctajele înregistrate.

Practic, aceștia pot verifica dacă perioadele lucrate apar în evidențele instituției și pot identifica eventualele neconcordanțe înainte de depunerea dosarului de pensionare.

De ce șefa Casei de Pensii recomandă simularea la 2-3 ani

Valentina Robu a explicat, la Antena 3 CNN, că instrumentele digitale îi ajută pe români să își planifice mai bine pensionarea.

„Își pot face cont, pot să verifice și pot să își facă simulări. Este ca un fel de preconsiliere în vederea pensionării, așa îmi place să spun, și îți poți verifica din când în când să vezi cam cum stai”, a declarat aceasta.

Șefa CNPP consideră însă că verificarea lunară nu este necesară, deoarece o singură lună suplimentară de contribuții nu produce, de regulă, o diferență importantă.

„Le recomand să facă la 2-3 ani, să vadă un pic acea creștere și cu cât îi va influența decizia, dacă rămâne în activitate sau vrea să opteze pentru o pensionare”, a precizat Robu.

Cum se calculează pensia în 2026. Exemplu concret

Potrivit Legii nr. 360/2023, pensia publică se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate cu valoarea punctului de referință. În 2026, valoarea punctului de referință este de 81 de lei, nivel confirmat de CNPP.

De exemplu, o persoană care a acumulat 40 de puncte ar avea, la valoarea actuală a punctului de referință, o pensie calculată de 3.240 de lei. Calculul include și eventualele puncte de stabilitate, acordate pentru perioadele contributive care depășesc 25 de ani.

Totuși, suma rezultată este orientativă. Pensia efectivă va depinde de punctajul final și de legislația aplicabilă la momentul pensionării.