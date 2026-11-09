Harley-Davidson își schimbă strategia electrică. Noua gamă LiveWire începe cu vehicule pentru copii
Harley-Davidson a construit aproape un secol și jumătate de istorie în jurul unei experiențe greu de separat de sunetul și caracterul motoarelor sale. Tocmai de aceea, incursiunea companiei în mobilitatea electrică a părut inițial o contradicție pentru numeroși pasionați. Astăzi, LiveWire, compania specializată în motociclete electrice desprinsă din universul Harley-Davidson, încearcă să demonstreze că viitorul său nu depinde de convingerea motocicliștilor tradiționali să renunțe la benzină.
La salonul EICMA 2026, desfășurat la Milano între 5 și 8 noiembrie, LiveWire a prezentat cea mai extinsă gamă de vehicule electrice pe două roți din istoria companiei. De la modele ușoare pentru deplasări urbane până la motociclete de off-road și biciclete electrice pentru copii, producătorul propune un ecosistem construit în jurul diferitelor etape din viața unui motociclist.
LiveWire S4 Honcho și DUST schimbă direcția companiei
În centrul prezentării s-a aflat familia S4 Honcho, o gamă de motociclete electrice mai mici și mai accesibile decât modelele premium cu care LiveWire și-a început activitatea. S4 Honcho Street a avut debutul european în configurație de producție, alături de versiunea Trail, destinată utilizării pe teren accidentat.
Aceste modele reprezintă o schimbare importantă de filozofie. În loc să concureze exclusiv cu motociclete termice mari, LiveWire încearcă să atragă utilizatori interesați de deplasări urbane, întreținere simplificată și experiențe recreative care nu necesită puteri de superbike. Dimensiunile și complexitatea reduse pot transforma motocicleta electrică într-un produs mai ușor de înțeles pentru cineva care nu a avut anterior un vehicul motorizat pe două roți.
O altă apariție importantă a fost S4 Honcho Skate, prezentată public pentru prima dată și planificată pentru 2027. Designul minimalist amintește de conceptele electrice compacte dezvoltate în trecut de Harley-Davidson, iar platforma modulară permite extinderea gamei fără dezvoltarea de la zero a fiecărui vehicul.
LiveWire a prezentat și modelele DUST Hightail și DUST Spur, destinate segmentului electric de off-road. Compania a achiziționat activele DUST Moto în 2026, folosind această mișcare pentru a intra mai repede într-o categorie în care motocicletele ușoare electrice câștigă popularitate. Ambele modele sunt vizate pentru 2027, însă specificațiile comerciale finale și prețurile nu sunt încă disponibile pentru toate configurațiile.
Încărcarea rapidă și formarea noilor generații de motocicliști
Una dintre cele mai interesante demonstrații de la Milano a fost o motocicletă S2 Alpanista Corsa echipată experimental cu un conector NACS și sistem de încărcare rapidă în curent continuu. LiveWire a prezentat posibilitatea încărcării bateriei de la 20% la 80% în mai puțin de zece minute, un rezultat care ar putea schimba semnificativ utilizarea motocicletelor electrice pentru călătorii mai lungi.
Deocamdată, configurația rămâne una demonstrativă, iar compania nu a confirmat introducerea sa în producția de serie. Totuși, ideea este importantă într-o industrie unde autonomia și timpul de încărcare continuă să reprezinte obstacole pentru cumpărătorii care folosesc motocicletele în afara orașelor.
La capătul opus al gamei se află STACYC, marca de biciclete electrice de echilibru pentru copii. Potrivit LiveWire, peste 250.000 de utilizatori au descoperit mobilitatea pe două roți prin produsele sale. Strategia devine astfel evidentă: un copil poate începe cu STACYC, poate trece ulterior la un model electric ușor și, la maturitate, poate ajunge la o motocicletă LiveWire de performanță.
Pentru România, o asemenea abordare ar putea fi relevantă într-o piață în care motocicletele sunt adesea asociate cu pasiunea și sezonul cald, în timp ce scuterele și vehiculele electrice compacte au un potențial practic pentru naveta urbană. O gamă diversificată poate aduce în industrie cumpărători care nu s-ar orienta niciodată spre o motocicletă convențională de mari dimensiuni.
LiveWire nu a rezolvat toate problemele mobilității electrice, iar prețurile, autonomia și infrastructura rămân factori decisivi. Prezentarea de la EICMA demonstrează însă că firma nu mai urmărește să construiască doar alternative electrice la motocicletele existente, ci o nouă categorie de experiențe pe două roți.