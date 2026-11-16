Samsung, Micron și SK hynix, acuzate că au manipulat prețurile memoriilor RAM. Scumpiri de până la 500%, iar un judecător american permite continuarea procesului

Potrivit Tom’s Hardware, judecătoarea federală Noël Wise a respins solicitarea celor trei companii de închidere a procesului, considerând că acuzațiile sunt suficient de plauzibile pentru a justifica examinarea lor în instanță. Decizia, pronunțată pe 14 noiembrie 2026, nu înseamnă însă că producătorii au fost găsiți vinovați.

Producătorii de memorii, suspectați că au redus intenționat oferta

Procesul a fost inițiat de 17 persoane fizice și mici companii, care susțin că Samsung, Micron și SK hynix au luat decizii coordonate pentru a restrânge oferta de memorii DRAM. Printre acțiunile invocate se numără reducerea producției între octombrie 2022 și aprilie 2023 și orientarea simultană către memoriile HBM, utilizate în special pentru infrastructurile de inteligență artificială.

Reclamanții susțin că toate cele trei companii au anunțat, într-un interval de aproximativ trei luni, retragerea treptată din producția DDR4. Mai mult, producătorii nu ar fi extins semnificativ capacitățile pentru DRAM convențional, în ciuda prețurilor extrem de ridicate și a cererii existente.

Documentele judiciare menționează o majorare de aproximativ 500% a prețurilor de retail pentru anumite memorii DRAM începând din octombrie 2025, conform datelor invocate de reclamanți. Contextul este relevant, deoarece Playtech relata anterior că unele memorii DDR5 ajunseseră să coste de aproape cinci ori mai mult.

Alte elemente invocate includ proceduri similare de verificare a clienților, refuzul unor contracte pe termen lung pentru memoriile DRAM convenționale și decizia Micron de a închide brandul Crucial, destinat consumatorilor.

Judecătoarea respinge explicațiile companiilor. Procesul continuă

Samsung, Micron și SK hynix au respins acuzațiile, argumentând că deciziile lor reprezintă reacții comerciale independente la condițiile pieței. Companiile susțin că cererea uriașă pentru infrastructurile AI și profitabilitatea memoriilor HBM explică reducerea investițiilor în alte segmente.

Judecătoarea Noël Wise a considerat însă că explicațiile nu justifică respingerea procesului în această etapă. Folosind o comparație neobișnuită, aceasta a sugerat că producătorii nu doar se supraveghează reciproc asemenea unor șoimi, ci par să zboare în formație, comportament care poate indica o coordonare.

Instanța a apreciat că, analizate împreună, deciziile privind producția, contractele și verificarea clienților oferă suficiente motive pentru continuarea cercetării acuzațiilor. Totuși, existența unei înțelegeri ilegale nu a fost demonstrată.

Miza este importantă inclusiv pentru cumpărătorii obișnuiți. Criza memoriilor RAM ar putea continua până în 2028, iar costurile ridicate afectează calculatoarele, laptopurile și smartphone-urile. Inclusiv prețurile viitoarelor modele iPhone ar putea fi influențate.

Cele trei companii au termen până la 7 decembrie 2026 pentru a răspunde oficial plângerii. Prima conferință de administrare a procesului este programată pentru 12 ianuarie 2027, când vor fi stabilite următoarele etape judiciare.