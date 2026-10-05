Mașinile electrice sunt mai line, dar unii pasageri spun că le provoacă rău de mișcare. De ce frânarea regenerativă ar putea fi de vină

Creierul nu primește toate semnalele cu care era obișnuit

Una dintre explicațiile luate în calcul are legătură cu modul în care creierul interpretează mișcarea. Neurologul Nicholas Hac, specialist în amețeli și vertij la Northwestern Medicine, explică faptul că răul de mișcare poate apărea atunci când există o nepotrivire între semnalele primite de corp. Pentru orientare, creierul combină ceea ce văd ochii, informațiile transmise de sistemul vestibular din urechea internă și senzațiile corpului legate de poziție și mișcare. Atunci când aceste informații nu se potrivesc, pot apărea greața și amețeala.

Într-o mașină cu motor termic, zgomotul motorului, vibrațiile și schimbarea treptelor oferă indicii suplimentare despre momentul în care automobilul urmează să accelereze sau să încetinească. Într-un EV, multe dintre aceste semnale dispar. Accelerația poate veni rapid și aproape fără zgomot, ceea ce înseamnă că organismul poate resimți schimbarea vitezei înainte ca alte simțuri să o anticipeze. Cuplul livrat instantaneu, una dintre caracteristicile apreciate ale mașinilor electrice, poate accentua senzația atunci când șoferul accelerează și încetinește frecvent.

Cercetarea în domeniu este însă încă limitată. Bill Yates, cercetător care a studiat răul de mișcare la University of Pittsburgh, descrie literatura existentă drept insuficientă pentru a trage concluzii ferme. Un studiu bazat pe răspunsurile a 639 de persoane din China a găsit chiar o situație mai complicată: respondenții au raportat episoade mai frecvente în mașinile cu combustie, dar simptome mai severe atunci când răul de mișcare apărea în vehiculele electrice.

Frânarea regenerativă poate accentua senzația de „balans”

Unul dintre principalii suspecți este frânarea regenerativă. Atunci când șoferul ridică piciorul de pe accelerație, motorul electric poate începe să funcționeze ca generator, recuperând energie și trimițând-o către baterie. În același timp, mașina încetinește, uneori destul de puternic, fără ca șoferul să atingă efectiv pedala de frână. Fenomenul este explicat pe larg și în ghidul Playtech despre funcționarea frânării regenerative.

În trafic urban, alternarea dintre accelerația instantanee și decelerarea produsă de regenerare poate crea un efect repetat de mișcare înainte-înapoi. Un studiu publicat în 2025 în International Journal of Human–Computer Interaction, realizat pe 16 persoane susceptibile la rău de mișcare, a constatat că nivelurile mai ridicate de frânare regenerativă au provocat simptome mai pronunțate. Cercetătorii au observat și că introducerea unor indicii sonore asociate mișcării putea reduce simptomele în condițiile unei regenerări puternice.

Alte cercetări indică o legătură similară. Un studiu din 2025 privind raportul dintre eficiența energetică și răul de mișcare a identificat un compromis: o regenerare mai puternică permite recuperarea unei cantități mai mari de energie, dar poate crește și intensitatea răului de mișcare. Pentru șofer, frânarea regenerativă poate deveni rapid intuitivă, dar pasagerul nu știe exact când va fi eliberată accelerația și nu poate anticipa la fel de bine decelerarea.

Un alt studiu publicat în 2026 a urmărit reacțiile unor participante în timpul sesiunilor de accelerație și decelerare cu frânare regenerativă. Rezultatele au sugerat că anumite particularități ale sistemului vestibular pot face unele persoane mai vulnerabile decât altele la apariția greței, mai ales în timpul decelerării. Cu alte cuvinte, nu toți pasagerii vor reacționa la fel la aceeași mașină și același stil de condus.