Frânare regenerativă absentă cu bateria încărcată complet: de ce este normal și cum conduci în siguranță

De ce o baterie plină poate limita recuperarea energiei

La frânarea regenerativă, motorul electric contribuie la încetinire și transformă o parte din energia mișcării în energie electrică. Bateria trebuie să poată primi acea energie. Când este încărcată complet, sistemul poate limita puterea de recuperare pentru a respecta condițiile de funcționare ale acumulatorului. Temperatura influențează și ea acceptarea energiei. Tesla precizează, de exemplu, că regenerarea poate fi redusă când bateria este rece sau deja încărcată complet. Gradul limitării și felul în care este semnalată diferă între automobile.

Unele modele pot suplimenta automat decelerarea cu frânele de fricțiune, în anumite moduri sau configurații, pentru un comportament mai constant. Altele cer o intervenție mai evidentă asupra pedalei de frână atunci când ridici accelerația. Nu presupune că toate mașinile compensează la fel și nici că funcția este activă pe automobilul tău. Absența recuperării nu înseamnă, singură, că frâna de serviciu a dispărut, dar un martor de frânare sau o pedală care se comportă anormal trebuie tratate separat, conform manualului.

Cum adaptezi mersul și când trebuie verificată mașina

După plecarea de la încărcare, urmărește mesajele înainte să intri în trafic și anticipează un nivel diferit de încetinire. Păstrează distanță, redu viteza din timp și folosește pedala de frână ori de câte ori situația o cere. Verifică răspunsul frânei la viteză mică numai într-un loc sigur, fără manevre bruște sau teste în trafic. Nu aștepta ca regenerarea să revină pentru a controla viteza și nu trata ridicarea accelerației drept o garanție a opririi complete.

Pentru o coborâre lungă, planifică plecarea și nivelul de încărcare după recomandările constructorului, fără să descarci intenționat bateria prin accelerații inutile. Nu selecta poziția neutră pentru a coborî și nu presupune că un anumit procent va restabili imediat aceeași decelerare. Pe măsură ce condițiile se schimbă, recuperarea poate crește, dar temperatura și alte limitări pot rămâne relevante. Dacă regenerarea lipsește repetat la un nivel moderat de încărcare, în condiții termice normale, sau apar erori, solicită diagnoză. Iar dacă frânarea la pedală pare nesigură, oprește într-un loc sigur și cere asistență: această situație nu trebuie explicată automat prin bateria plină.