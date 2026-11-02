Ultima ora
Black Friday 2026 vine cu un avertisment ANPC – ce trebuie să știe consumatorii înainte să se arunce la achiziții
AUTO

Frânare regenerativă absentă cu bateria încărcată complet: de ce este normal și cum conduci în siguranță

Frânare regenerativă absentă cu bateria încărcată complet: de ce este normal și cum conduci în siguranță
O baterie încărcată complet poate limita regenerarea, iar șoferul trebuie să adapteze anticiparea și folosirea frânei
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
Google Urmărește pe Google

Pleci de la încărcare cu bateria plină, ridici piciorul de pe accelerație și observi că mașina nu mai încetinește așa cum te-ai obișnuit. Pentru un șofer care folosește frecvent conducerea cu o singură pedală, schimbarea poate fi surprinzătoare. În multe situații, explicația este limitarea temporară a recuperării energiei, nu o defecțiune a frânelor.

Diferența trebuie însă înțeleasă înaintea unei coborâri sau a apropierii de o intersecție. Frânarea regenerativă depinde de starea bateriei și de comenzile sistemului, iar comportamentul la eliberarea accelerației poate varia. Indicațiile afișate de automobil și manualul modelului sunt reperele corecte, nu senzația memorată din ziua precedentă.

De ce o baterie plină poate limita recuperarea energiei

La frânarea regenerativă, motorul electric contribuie la încetinire și transformă o parte din energia mișcării în energie electrică. Bateria trebuie să poată primi acea energie. Când este încărcată complet, sistemul poate limita puterea de recuperare pentru a respecta condițiile de funcționare ale acumulatorului. Temperatura influențează și ea acceptarea energiei. Tesla precizează, de exemplu, că regenerarea poate fi redusă când bateria este rece sau deja încărcată complet. Gradul limitării și felul în care este semnalată diferă între automobile.

Unele modele pot suplimenta automat decelerarea cu frânele de fricțiune, în anumite moduri sau configurații, pentru un comportament mai constant. Altele cer o intervenție mai evidentă asupra pedalei de frână atunci când ridici accelerația. Nu presupune că toate mașinile compensează la fel și nici că funcția este activă pe automobilul tău. Absența recuperării nu înseamnă, singură, că frâna de serviciu a dispărut, dar un martor de frânare sau o pedală care se comportă anormal trebuie tratate separat, conform manualului.

Cum adaptezi mersul și când trebuie verificată mașina

După plecarea de la încărcare, urmărește mesajele înainte să intri în trafic și anticipează un nivel diferit de încetinire. Păstrează distanță, redu viteza din timp și folosește pedala de frână ori de câte ori situația o cere. Verifică răspunsul frânei la viteză mică numai într-un loc sigur, fără manevre bruște sau teste în trafic. Nu aștepta ca regenerarea să revină pentru a controla viteza și nu trata ridicarea accelerației drept o garanție a opririi complete.

Pentru o coborâre lungă, planifică plecarea și nivelul de încărcare după recomandările constructorului, fără să descarci intenționat bateria prin accelerații inutile. Nu selecta poziția neutră pentru a coborî și nu presupune că un anumit procent va restabili imediat aceeași decelerare. Pe măsură ce condițiile se schimbă, recuperarea poate crește, dar temperatura și alte limitări pot rămâne relevante. Dacă regenerarea lipsește repetat la un nivel moderat de încărcare, în condiții termice normale, sau apar erori, solicită diagnoză. Iar dacă frânarea la pedală pare nesigură, oprește într-un loc sigur și cere asistență: această situație nu trebuie explicată automat prin bateria plină.

Kia a transformat o dubă electrică într-o casă de vacanță pe roți. Are două paturi duble, bucătărie și panouri solare
Revista presei
Femeia.ro
A murit la doar 3 săptămâni de la nuntă. Ce s-a întâmplat cu Ciara
Hit.ro
Roboții umanoizi au început să dirijeze traficul pe străzi. Pot avertiza șoferii, patrula singuri și răspunde la întrebările pietonilor
Romania TV
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
Hope.ro
Pacienții din România pot afla online ce spitale oferă tratamente prin programele naționale de sănătate. CNAS a lansat o platformă gratuită
Adevarul
Cum au putut fi aduși 28.000 de oameni să termine calea ferată din Defileul Jiului. „Ultimul asalt al muntelui”
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Un studiu pune sub semnul întrebării temerile legate de alimentele ultraprocesate și cancer
Zooland.ro
Cât de multe cuvinte poate recunoaște un câine? Cercetătorii au aflat câte expresii înțeleg, în medie, animalele de companie