Dacia Spring cu frânare regenerativă redusă iarna: de ce se schimbă comportamentul mașinii

De ce bateria rece poate limita recuperarea energiei

La decelerare, motorul electric poate funcționa ca generator, transformând o parte din energia de mișcare în electricitate. Pentru ca procesul să continue, bateria trebuie să poată accepta curentul rezultat. La temperaturi scăzute, această capacitate se poate reduce, iar sistemul gestionează recuperarea în limitele admise pentru acumulator, chiar dacă șoferul ar prefera o încetinire mai puternică.

Manualul Spring consultat precizează că, în modul B, frânarea de recuperare poate fi redusă când bateria este rece sau complet încărcată. Tot documentația explică faptul că B oferă o regenerare mai pronunțată decât modul obișnuit de mers. Disponibilitatea și comenzile diferă între generații, astfel încât explicațiile pentru un Spring recent nu trebuie transferate mecanic unui exemplar mai vechi.

Nivelul ridicat de încărcare poate accentua fenomenul după o noapte geroasă: bateria are simultan o temperatură scăzută și puțin spațiu disponibil pentru energia recuperată. Pe măsură ce condițiile se schimbă, comportamentul poate evolua. Nu există însă un număr universal de kilometri după care regenerarea revine, iar încălzirea habitaclului nu dovedește că acumulatorul a ajuns la o anumită temperatură.

Cum adaptezi condusul și când ceri o verificare

La primele deplasări, lasă o distanță mai mare și pregătește frânarea înainte de punctul în care te bazai pe încetinirea electrică. Folosește pedala pentru reducerea vitezei și oprire, fără să aștepți ca regenerarea să ofere mereu aceeași intensitate. Manualul subliniază că frâna de motor nu înlocuiește acționarea pedalei. Pe zăpadă sau polei, adaptează viteza la aderență și evită comenzile bruște, indiferent de modul selectat.

O comparație utilă presupune observarea temperaturii exterioare, a nivelului bateriei și a modului D sau B, atunci când acesta există. Fă observațiile fără probe riscante în trafic. Dacă regenerarea este mai slabă doar după staționarea în frig și nu apar avertizări, există o explicație plauzibilă de funcționare; o reducere persistentă, inclusiv pe vreme moderată și la o încărcare intermediară, justifică diagnoza.

O pedală neobișnuit de moale, o cursă mult schimbată, tragerea laterală sau un avertisment de frânare nu trebuie puse pe seama iernii. Oprește în siguranță și solicită asistență când capacitatea de oprire pare afectată. Nu încerca să încălzești bateria prin accelerări și frânări repetate: anticiparea și verificarea tehnică oferă mai multă siguranță decât o astfel de improvizație.